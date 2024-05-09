Фейковый «Моне» за $600 000. Искусственный интеллект идентифицировал 40 подделок картин на eBay

Исследователи с помощью ИИ проанализировали снимки картин, которые продаются на eBay, и обнаружили почти 40 подделок. Среди них — фальшивые «Моне» и «Ренуар», за которых пытались выторговать от 150 до 600 тысяч долларов.

«В начале мы проанализировали несколько изображений, и везде были подделки. Вероятность около 95%. Я уверена, что это только верхушка айсберга», — сказала изданию The Guardian специалист по аутентификации произведений искусства, доктор Карина Поповичи.

Среди картин, которые признали подделками, одна рекламировалась как работа французского художника Клода Моне «Лес с ручьем» и продавалась по цене $600 тысяч, а другая, как творение Пьера-Огюста Ренуара, стоимостью $165 тысяч.

«Мы не разрешаем размещать подделки или неаутентифицированные копии», — указано на сайте eBay.

После того, как журналисты The Guardian, связались с продавцом «Ренуара», который живет во Флориде, страница с картиной была удалена с сайта. Однако в запросе на комментарий человек написал, что «не продает подделки».

Продавец «Моне», который не ответил на письмо журналистов, владеет антикварной страницей на eBay и базируется в Миллерсбурге, штат Огайо. В описании к картине отмечалось:

«Я полностью гарантирую, что картина является оригиналом 1867 года, написанным маслом на холсте, подписанным и датированным Клодом Моне. Картина не в идеальном состоянии, и у меня нет никакой информации о происхождении, кроме того, что я владею ею более 20 лет».

Поповичи неоднократно обращалась в офисы eBay в Великобритании, Германии и США, однако ответа ждет до сих пор.

«Я старалась поговорить с ними и очень расстроена тем, что они не отвечают. Они несут ответственность и не могут делать вид, что этой проблемы не существует».

В официальном комментарии Ebay, который цитирует Guardian, тем временем сказано, что платформа также использует ИИ для проверки картин наряду с людьми-специалистами.

«Мы выставляем картины, используя многоуровневую технологию проверки с помощью ИИ, профессионально подготовленных людей и программы защиты покупателей. В 2022 году мы заранее заблокировали публикацию 88 миллионов потенциальных подделок, а 1,3 миллиона товаров были удалены с платформы после проверки следователями eBay».

Поповичи руководит Art Recognition — швейцарской компанией, которая сотрудничает в исследованиях с Ливерпульским университетом и Тилбургским университетом в Нидерландах. Ее технология использует два типа искусственной нейронной сети для анализа работ художников в сложных деталях, от узоров мазков до цветовых палитр.

Онлайн-курс "Фінансовий аналіз" від Laba. Навчіться читати фінзвітність так, щоб ухвалювати ефективні бізнес-рішення.Досвідом поділиться експерт, що 20 років займається фінансами і їхньою автоматизацією. Детальніше про курс

Art Recognition применила инструмент к более 500 картинам в различных коллекциях. Например, работу Рубенса «Вид на Хет Стин утром» в Национальной галерее он идентифицировал как оригинальную на 98,76%, тогда как другую картину фламандского мастера «Самсон и Далила» он определил как сомнительную, что подтвердило предположение некоторых критиков о копии.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.