Microsoft хочет больше игр в духе Hi-Fi Rush, закрывая ее разработчика, и предлагает соглашения о добровольном увольнении команде ZeniMax

Странные дела происходят в Microsoft. Мэтт Бути, руководитель Xbox Game Studios, провел совещание с целью обсудить будущие цели подразделения.

«Нам нужны меньшие игры, которые дают нам престиж и награды», — сказал Бути сотрудникам.

Это произошло на следующий день после того, как Microsoft закрыла несколько студий, в том числе Tango Gameworks — разработчика небольшой, престижной и популярной игры Hi-Fi Rush.

Hi-Fi Rush стала приятным сюрпризом прошлого года и получила немало положительных отзывов и похвалу за инновационность и очарование. В ритмичной экшн-игре звучала музыка The Black Keys и Nine Inch Nails, а художественный стиль напоминал гиперстилизованные игры эпохи PS2. Всего через 4 месяца после выпуска Hi-Fi Rush она собрала 3 млн игроков. Игра получила награды Game Award, Game Developers Choice и BAFTA.

Хотя Microsoft не делится данными о продажах, она, очевидно, была довольна игрой. Аарон Гринберг, вице-президент по маркетингу игр для Xbox, написал, что Hi-Fi Rush «была настоящим хитом для нас и наших игроков по всем ключевым параметрам и ожиданиям». Однако все это не спасло студию Tango Gameworks от закрытия.

Сейчас небольшие однопользовательские игры, такие как Hi-Fi Rush, переживают всплеск популярности. Поэтому неудивительно, что Microsoft стремится создавать «меньшие игры». Странно, что компания закрывает студию, которая уже создала такой популярный проект и готовилась к выпуску его продолжения, сообщает Bloomberg.

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Но это еще не все. Bloomberg также сообщает, что Microsoft просит ряд текущих членов команды ZeniMax, включая продюсеров и тестировщиков качества, заключить соглашения о добровольном увольнении. Это произошло после закрытия во вторник трех теперь бывших студий разработки игр Bethesda-ZeniMax, а также объединения другой команды в ZeniMax Online Studios. Не уточняется, сколько членов команды ZeniMax согласились на эти соглашения об увольнении. Microsoft до сих пор не раскрыла, сколько членов команды потеряли работу во вторник.

В то же время Мэтт Бути заявил на встрече, что подразделение ZeniMax с его предыдущими девятью студиями было тонко распределено, как «арахисовое масло на хлебе», и Microsoft почувствовала, что пришло время закрыть некоторые студии, чтобы ресурсы можно было использовать лучше.

Джилл Брафф, нынешний руководитель подразделения ZeniMax, заявила на встрече, что «трудно поддерживать 9 студий по всему миру с помощью скромной центральной команды с постоянно растущим набором задач».

Дополнительно сообщается, что Microsoft также думает о других мерах по увеличению доходов от игр, в частности о повышении цен на сервис Xbox Game Pass Ultimate и, возможно, планирует предлагать больше игр, таких как Senua’s Saga: Hellblade II, для консоли Sony PlayStation 5.

Источник: The Verge, Neowin