Intel: производители материнских плат сделали все неправильно — первое официальное публичное заявление о проблемах с процессорами

Intel опубликовала официальное заявление о , проблему со стабильной работой процессоров, которая наблюдалась в последнее время. Теперь информация предназначена для пользователей соответствующих процессоров и материнских плат, а не только для производителей. Вкратце — несмотря на попытки внедрить рекомендованный профиль для процессоров Intel Core 13 и 14 поколения с разблокированным разгоном, производители делают это некорректно.

«Несколько производителей материнских плат выпустили профили BIOS под названием «Intel Baseline Profile». Однако эти профили BIOS не совпадают с рекомендациями «Intel Default Settings», которыми Intel недавно поделилась со своими партнерами в связи с проблемами нестабильности, о которых сообщалось для процессоров K 13-го и 14-го поколений. Похоже, что настройки BIOS «Intel Baseline Profile» основаны на рекомендациях по питанию, ранее предоставленных Intel производителям, которые описывают различные варианты питания для процессоров K 13-го и 14-го поколений в зависимости от возможностей материнской платы. Intel не рекомендует производителям материнских плат использовать «базовые» параметры питания на платах с более высокими значениями. Рекомендуемые Intel «Intel Default Settings» — это комбинация функций теплоснабжения и питания, а также выбор возможных профилей питания на основе возможностей материнской платы. Корпорация Intel рекомендует заказчикам применять наивысший профиль подачи питания, совместимый с каждой отдельной системной платой, как указано в таблице ниже».

Судя по рекомендованным значениям, приоритетом Intel является уменьшение силы тока, проходящего через процессор, которая не может превышать 400 А, даже если используется профиль Extreme. Ранее поставщики материнских плат Z790 и Z690 предлагали профиль неограниченной мощности, который, по сути, является «неограниченной» мощности и тока.

Еще одна переменная, которую рекомендует Intel, заключается в том, что линия нагрузки переменного тока (AC Load Line) должна соответствовать целевому расчету процессора с максимальным значением 1,1 мОм, а линия нагрузки постоянного тока (DC Load Line) должна быть равна AC Load Line — не выше или ниже этой рекомендации для максимальной стабильности. Intel также рекомендует активировать CEP, eTVB, C-states, TVB и оптимизацию напряжения TVB в профиле Extreme.

Таким образом, можно сказать, что на данный момент действительно корректного решения проблемы, которым бы владельцы процессоров Intel могли бы воспользоваться как единственной «магической настройкой» для сброса к характеристикам по умолчанию — не существует. Наиболее продвинутые пользователи могли бы установить параметры вручную, но это нельзя считать подходящим вариантом для массовой продукции, которой являются чипы Intel.

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Также компания фактически признала, что производители не имели конкретных указаний Intel до последнего времени и должны были полагаться на ранее предоставленные характеристики, которые не подходят в данном случае. Корректные данные компания предоставила уже после обнаружения проблемы в непубличных сообщениях для разработчиков Так что вина частично лежит и на самой Intel.

Приобретение процессоров с разблокированным разгоном, как и всегда, требует от пользователя соответствующей квалификации. Наличие суффикса K или KS предполагает тонкую настройку BIOS для достижения наилучших результатов в стабильности и производительности, так что пригодится не каждому.

Источник: AnandTech

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