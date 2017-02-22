Обнаружена система из семи землеподобных планет, где внеземная жизнь наиболее вероятна. «Всего» в 40 световых годах от нас

Только что в штаб-квартире NASA завершилась пресс-конференция, в ходе которой было анонсировано важное научное открытие. Как мы и предполагали, этим самым «открытием за пределами Солнечной системы» оказалась не одна, а целых семь планет, похожих на Землю планет, которые вращаются вокруг ультра-холодной карликовой звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея всего в 40 световых годах от Земли. Причем на всех семи планетах может быть жидкая вода, но на трех из них найти ее вероятнее, чем на остальных.

Отметим, что в 2016 году астрономы при помощи наземного телескопа обнаружили три планеты, которые вращаются вокруг этой звезды. После этого астрономы исследовали TRAPPIST-1 при помощи космического телескопа «Спитцер» и обнаружили еще четыре планеты. Пока что никаких сигналов, исходящих от этих небесных тел, зафиксировано не было, так что ходящие накануне конспирологические теории об инопланетянах, увы, не подтвердились.

Подробностей об открытых планетах пока мало.

Как заявил бельгийский астроном Микель Жийон, «их атмосфера может быть похожа на атмосферу Земли или Венеры, а может быть и совсем иной». Ученые знают только приблизительные размеры планет — они сопоставимы с Землей. Кроме того, известно, как часто они делают один оборот вокруг своей звезды: от полутора до 20 дней. Все планеты находятся гораздо ближе к звезде, чем в Солнечной системе: если TRAPPIST-1 поместить на место Солнца, то все ее планеты окажутся внутри орбиты Меркурия. Планеты расположены так близко, что с каждой из них можно увидеть соседние, как Луну с Земли.

В NASA пояснили, что планеты могут не вращаться вокруг звезды из-за того, что расположены слишком близко, поэтому на них нет смены дня и ночи. Специалисты отметили, что из-за этого погодные условия на этих небесных телах могут сильно отличаться от земных.

NASA опубликовало на своем YouTube-канале сгенерированное на компьютере 360-градусное видео, которое позволяет понаблюдать за окружающим миром с поверхности одной из семи планет.

«Мы сделали огромный шаг к тому, чтобы ответить на вопрос, являемся ли мы одинокими во вселенной и мы рады, что приближаемся к этому ответу», – отметил представитель NASA.

Источник: telegraph и meduza