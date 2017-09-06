Samsung запатентовала дизайн смартфона, оснащенного безрамочным дисплеем с вырезом в верхней части

Компания Samsung заполнила патентную заявку, в которой описывается дизайн смартфона. Нет, речь не идёт о прямоугольном предмете с закругленными краями. В заявке описывается смартфон, в котором дисплей занимает всю поверхность лицевой панели.

Отображённое в заявке устройство имеет дисплей от нижней до верхней грани. Лишь в верхней части дисплея имеется небольшой вырез, где располагаются модуль камеры, динамик и сенсоры. Причём, вырез выглядит не столь большим, как в модели Essential или грядущем iPhone 8. Вероятно, такой дизайн можно будет увидеть в будущих моделях серий Galaxy S и Note.

Следует отметить, что указанная патентная заявка датирована ещё маем 2016 года – ещё до того, как в сети начали встречаться варианты дизайна смартфонов Essential и iPhone 8.

Источник: gsmarena