Сервис Google Map Maker окончательно прекратил свое существование
Минувшую неделю компания Google завершила запланированным ранее закрытием картографического сервиса Google Map Maker, онлайн-инструмента, с помощью которого миллионы людей по всему миру вносили свой вклад в развитие и улучшение Google Maps.
О закрытии сервиса поисковый гигант объявил еще в ноябре прошлого года. Первоначально говорилось, что Google Map Maker перестанет работать в марте нынешнего года и вот последним днем работы сервиса стало 31 марта.
В Google отмечают, что большинство функций и возможностей Map Maker в ближайшее время появятся в активе основного картографического сервиса Google Maps.
«С 2008 года сервис Google Map Maker позволял пользователям добавлять и модерировать информацию на картах. Чтобы сделать этот процесс удобнее, мы начали переносить функции Map Maker в сервис и приложение «Google Карты» – сказано на официальном сайте службы поддержки Google.
На данный момент в Google Картах доступны следующие функции модерации: добавление места, изменение информации о месте, добавление подробных сведений о месте, модерация изменений, просмотр статуса правок и редактирование участков дороги. Кроме того, разработчики особо подчеркивают, что в будущем этот список будет стабильно пополняться новыми функциями и возможностями.
Источник: Google
- Сервис Map Maker был запущен в июне 2008 года. Поначалу это был эффективный способ обмена данными о той или иной сельской местности, для которой было характерным множество неточностей. Со временем сообщество редактора и модераторов Map Maker, отвечающих за проверку и утверждение изменений, которые впоследствии вносились в публичную версию карт, переросло в многомиллионную армию.
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- В ноябре прошлого года Google объявила о закрытии Google Map Maker в марте 2017 года.