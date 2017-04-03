Сервис Google Map Maker окончательно прекратил свое существование

Минувшую неделю компания Google завершила запланированным ранее закрытием картографического сервиса Google Map Maker, онлайн-инструмента, с помощью которого миллионы людей по всему миру вносили свой вклад в развитие и улучшение Google Maps.

О закрытии сервиса поисковый гигант объявил еще в ноябре прошлого года. Первоначально говорилось, что Google Map Maker перестанет работать в марте нынешнего года и вот последним днем работы сервиса стало 31 марта.

В Google отмечают, что большинство функций и возможностей Map Maker в ближайшее время появятся в активе основного картографического сервиса Google Maps.

«С 2008 года сервис Google Map Maker позволял пользователям добавлять и модерировать информацию на картах. Чтобы сделать этот процесс удобнее, мы начали переносить функции Map Maker в сервис и приложение «Google Карты» – сказано на официальном сайте службы поддержки Google.

На данный момент в Google Картах доступны следующие функции модерации: добавление места, изменение информации о месте, добавление подробных сведений о месте, модерация изменений, просмотр статуса правок и редактирование участков дороги. Кроме того, разработчики особо подчеркивают, что в будущем этот список будет стабильно пополняться новыми функциями и возможностями.

Источник: Google