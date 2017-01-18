Tesla помогает пивоварам Sierra Nevada Brewing делать «зеленое» пиво

21 ноября известный производитель электромобилей Tesla Motors и компания SolarCity, специализирующаяся на выпуске продукции для фотоэлектрических систем, стали единой компанией. С тех пор Tesla уже отметилась несколькими крупными проектами солнечных энергосистем, включая ту, что питает целый остров в Американском Самоа. Очередное предприятие, которое благодаря продукции компании Илона Маска стало безопаснее для окружающей среды, – пивной завод Sierra Nevada Brewing, расположенный в калифорнийском городе Чико.

В конфигурацию собственной микросети завода входит система резервного питания Tesla Powerpack суммарной емкостью 1 МВт·ч, солнечная электростанция из более 10 тыс. (10 751) панелей суммарной мощностью 2 МВт и две микротурбины мощностью 1 МВт каждая. Как сообщается, система покрывает примерно 20% от суммарного годового объема электроэнергии, потребляемого заводом.

Пивоварение – весьма энергоемкий процесс, поэтому Sierra Nevada Brewing, равно как и другие крупные промышленные предприятия, долгое время искала способ уменьшить расходы на электроснабжение, так как помимо обычной стоимости оплачивали все пиковые нагрузки в течение месяца. Как сообщает источник, в итоге Sierra Nevada Brewing обратилась к Tesla, чье решение покрывает большую часть нужной электроэнергии как раз в моменты пиковых нагрузок. Говоря конкретнее, используемая заводом Sierra Nevada Brewing система Tesla Powerpack обеспечивает пиковую мощность в 500 кВт.

Специальное фирменное ПО делает систему Tesla Powerpack умной. Она способна самостоятельно определять, когда заводу нужно больше электроэнергии, покрывая разницу за счет накопленной в батареях энергии, и переводить батареи в режим накопления, когда показатель энергопотребления не превышает пикового значения. Более того, система Tesla не нуждается в подключении к внутренним системам завода, работает независимо и способна самообучаться на основе тенденций спроса и адаптироваться к динамично меняющемуся рынку.

В сообщении источнику Tesla назвала еще одну пивную компанию, которая пользуется ее решения в области энергетики. Это Maui Brewing Company. Энергосистема Tesla покрывает большую часть энергопотребностей завода Maui Brewing Company на Гавайях.

Напоследок остается упомянуть аккумуляторную систему резервного питания Tesla Powerpack на 80 МВт·ч для подстанции компании Southern California Edison в Майра Лома (Калифорния).

Источник: The Verge