У SK Hynix готовы первые в мире микросхемы мобильной памяти LPDDR4X DRAM объемом 8 ГБ

Как мы уже сообщали, в октябре прошлого года компания Samsung начала выпускать первые в отрасли микросхемы мобильной памяти LPDDR4 DRAM объемом 8 ГБ. И вот сейчас SK Hynix первой приступила к производству микросхем памяти LPDDR4X DRAM аналогичного объема.

Как и случае продукции Samsung, микросхемы SK Hynix включают в себя четыре кристалла плотностью 16 Гбит, объединенных в двухканальном режиме. Однако микросхемы LPDDR4X превосходят модели LPDDR4 по энергоэффективности примерно на 20%. В частности, память LPDDR4X работает при напряжении всего 0,6 В против 1,1 В у обычной LPDDR4, потребляя ощутимо меньше энергии. Если новые микросхемы подключить к 64-разрядной шине, то можно за одну секунду передать 34,1 ГБ данных.

Размеры новой микросхемы — 12х12,7х1 мм. Таким образом, новые микросхемы занимают на печатной плате примерно на 30% меньше места, чем решения LPDDR4 того же объема.

В SK Hynix рассчитывают, что их новые микросхемы LPDDR4X DRAM рекордного объема найдут применение в широком спектре мобильных устройств, а также в автомобильных продуктах, предложив лучшие в классе производительность, энергоэффективность и компактность.

Источник: cdrinfo