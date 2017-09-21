Украинцы создали мобильное приложение для самостоятельной диагностики болезней First Aid

Мобильное приложение, призванное помочь самостоятельно диагностировать заболевания по симптомам, разработали украинцы – Вадим Гринченко, работающий дизайнером в Groupon, и его сестра Лилия Курилец, главный аллерголог города Запорожья и преподаватель Запорожского государственного медицинского университета. Приложение называется First Aid и является бесплатным. Пока что оно доступно только для iOS, версия для Android должна появиться где-то в будущем, когда привлекут достаточно инвестиций.

Идея разработать подобное приложение пришла в голову разработчика после знакомства со всеми прелестями украинской медицины. Причем в конечном итоге, когда он попал на прием к квалифицированному специалисту, оказалось, что этой самой трудноуловимой болезнью оказался обычный остеохондроз. В общем, испытав все на своем опыте, разработчик решил создать приложение, чтобы помочь другим избежать подобной незавидной участи.

Разумеется, First Aid – нельзя считать личным терапевтом и тем более использовать предоставленные им рекомендации в целях самолечения. Это своего рода первая медицинская помощь, что, собственно, и отражено в его названии. С его помощью можно попробовать определить причину физической боли, ознакомиться с вероятными диагнозами и понять, насколько критичной потенциально может быть ситуация, чтобы решить, стоить ли неотлагательно обращаться за помощью к специалисту или с визитом можно немного повременить, если, к примеру, это обычное растяжение мышц или легкий ушиб.

Работает приложение по тому же принципу, что и врач – задает соответствующие вопросы («где болит, как болит, где отдает, чем сопровождается боль, что облегчает боль») для установления возможной причины. В общей сложности приложение знает о симптомах 52 болезни, от обычной крепатуры после спортзала до переломов и инсульта. Пользователь также может экспортировать результаты диагностики в PDF-файл и затем показать его врачу на приеме.

На создание приложения Вадим потратил два года и около 5000 евро личных сбережений. Разработчики рассчитывает, что его разработка заинтересует украинских врачей, которые смогут использовать его для предоставления медицинских консультаций онлайн. Для этого в приложении предусмотрена соответствующая функция. Сообщается, что в Украине эта услуга работает бесплатно, для пользователей в других странах это будет платная опция.

Из остального можно отметить кнопку быстрого вызова скорой помощи в любой части мира.

Что касается монетизации, разработчик планирует зарабатывать на платных медицинских консультациях в Европе и США, сейчас он заканчивает юридическое оформление всех необходимых документов для онлайн-консультирования.

На данный момент приложение доступно на трех языках: украинском, русском и английском. Кто знает, возможно в будущем среди партнеров First Aid окажется такая именитая клиника, как Mayo Clinic.

Оценить интерфейс приложения помогут скриншоты ниже: