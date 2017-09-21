Украинцы создали мобильное приложение для самостоятельной диагностики болезней First Aid

Украинцы создали мобильное приложение для самостоятельной диагностики болезней First Aid

Мобильное приложение, призванное помочь самостоятельно диагностировать заболевания по симптомам, разработали украинцы – Вадим Гринченко, работающий дизайнером в Groupon, и его сестра Лилия Курилец, главный аллерголог города Запорожья и преподаватель Запорожского государственного медицинского университета. Приложение называется First Aid и является бесплатным. Пока что оно доступно только для iOS, версия для Android должна появиться где-то в будущем, когда привлекут достаточно инвестиций.

Идея разработать подобное приложение пришла в голову разработчика после знакомства со всеми прелестями украинской медицины. Причем в конечном итоге, когда он попал на прием к квалифицированному специалисту, оказалось, что этой самой трудноуловимой болезнью оказался обычный остеохондроз. В общем, испытав все на своем опыте, разработчик решил создать приложение, чтобы помочь другим избежать подобной незавидной участи.

Разумеется, First Aid – нельзя считать личным терапевтом и тем более использовать предоставленные им рекомендации в целях самолечения. Это своего рода первая медицинская помощь, что, собственно, и отражено в его названии. С его помощью можно попробовать определить причину физической боли, ознакомиться с вероятными диагнозами и понять, насколько критичной потенциально может быть ситуация, чтобы решить, стоить ли неотлагательно обращаться за помощью к специалисту или с визитом можно немного повременить, если, к примеру, это обычное растяжение мышц или легкий ушиб.

Работает приложение по тому же принципу, что и врач – задает соответствующие вопросы («где болит, как болит, где отдает, чем сопровождается боль, что облегчает боль») для установления возможной причины. В общей сложности приложение знает о симптомах 52 болезни, от обычной крепатуры после спортзала до переломов и инсульта. Пользователь также может экспортировать результаты диагностики в PDF-файл и затем показать его врачу на приеме.

На создание приложения Вадим потратил два года и около 5000 евро личных сбережений. Разработчики рассчитывает, что его разработка заинтересует украинских врачей, которые смогут использовать его для предоставления медицинских консультаций онлайн. Для этого в приложении предусмотрена соответствующая функция. Сообщается, что в Украине эта услуга работает бесплатно, для пользователей в других странах это будет платная опция.

Из остального можно отметить кнопку быстрого вызова скорой помощи в любой части мира.

Что касается монетизации, разработчик планирует зарабатывать на платных медицинских консультациях в Европе и США, сейчас он заканчивает юридическое оформление всех необходимых документов для онлайн-консультирования.

На данный момент приложение доступно на трех языках: украинском, русском и английском. Кто знает, возможно в будущем среди партнеров First Aid окажется такая именитая клиника, как Mayo Clinic.

Оценить интерфейс приложения помогут скриншоты ниже:

Похожие записи