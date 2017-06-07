В Киеве начала работу новая служба такси на электромобилях БиоАвто

Как и предполагалось в прошлом году, в Киеве запустилась еще одна служба такси на электромобилях. При этом в отличие от Окси-Такси, автопарк которой состоит преимущественно из Nissan Leaf, новичок БиоАвто оперирует исключительно электромобилями собственного производства.

На данный момент новая служба такси располагает 18 электромобилями — это одиннадцать электромобилей Bio Auto High-Q и семь Bio Auto evA-5, однако уже в ближайшее время планирует увеличить их число до 51 электромобиля.

Автомобили работают круглосуточно в несколько смен и за 24 часа в среднем проезжают до 500 км. На данный момент служба БиоАвто не обслуживает клиентов напрямую, а лишь выполняет заказы для компаний-партнеров.

«В Киеве уже сейчас функционирует более 150 различных диспетчерских, поэтому нет смысла создавать им еще одного конкурента. Лучше сосредоточиться именно на перевозках» — отметили в БиоАвто.

Чтобы электромобили меньше простаивали без дела во время зарядки, в БиоАвто решили разработать скоростную зарядную станцию мощностью 75 кВт, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор за полчаса. Разработку осуществляли совместно три украинские компании: ВЭЛ (силовая часть), БиоАвто (электроника) и Элмиз (заказчик разработки).

В ближайшее время служба планирует установить разработанные зарядные станции еще в трех районах Киева, что позволит уменьшить ежедневные затраты времени на зарядку. Отметим, что служба БиоАвто готова принимать в пользование подобные автомобили от частных инвесторов и выплачивать за это ежемесячную аренду, при этом руководство компании утверждает, что такая инвестиция окупится уже за 3 года.

Источник: EcoTown