В процессе переработки смартфонов Galaxy Note7 планируется извлечь 157 тонн золота, серебра, кобальта и меди

В прошлом году из-за проблем с аккумуляторами компания Samsung была вынуждена отозвать из продажи все выпущенные смартфоны Galaxy Note7. А так как это была флагманская модель популярной линейки, то объём выпуска исчислялся миллионами устройств. Позже было объявлено, что эти аппараты будут отправлены на переработку. Теперь же Samsung опубликовала соответствующий отчёт с подробными сведениями о такой переработке.

Те смартфоны Galaxy Note7, которые ещё не были открыты и не использовались, прошли процедуру замены аккумулятора. Они получили батарею ёмкостью 3200 мАч (вместо первоначальных 3500 мАч) и снова поступили в продажу под названием Galaxy Note FE. Прочие б.у. смартфоны Galaxy Note7 направлены на переработку, которая начнётся уже в этом месяце.

В результате переработки компания Samsung намерена восстановить большое количество полезных материалов. Речь идёт о 157 тоннах золота, серебра, кобальта и меди. Было принято решение извлечь и направить на повторное использование ряд ключевых компонентов смартфонов, таких как AMOLED дисплеи, чипы памяти, модули камеры. Для этого обещают использовать «экологически чистые методы переработки». Некоторые из этих компонентов будут использоваться в качестве запчастей для сервисных центров, если потребуется ремонт устройств Galaxy Note FE. Остальные компоненты будут проданы.

Конгломерат намерен сотрудничать с «отечественными и зарубежными компаниями» в процессе извлечения и переработки электронных деталей Galaxy Note7. Все процессы будут экологически чистыми, чтобы не возникло претензий со стороны организаций по защите окружающей среды. В будущем Samsung планирует возглавить отрасль с точки зрения защиты окружающей среды и переработки ресурсов.

Источник: gsmarena