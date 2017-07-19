В процессе переработки смартфонов Galaxy Note7 планируется извлечь 157 тонн золота, серебра, кобальта и меди
В прошлом году из-за проблем с аккумуляторами компания Samsung была вынуждена отозвать из продажи все выпущенные смартфоны Galaxy Note7. А так как это была флагманская модель популярной линейки, то объём выпуска исчислялся миллионами устройств. Позже было объявлено, что эти аппараты будут отправлены на переработку. Теперь же Samsung опубликовала соответствующий отчёт с подробными сведениями о такой переработке.
Те смартфоны Galaxy Note7, которые ещё не были открыты и не использовались, прошли процедуру замены аккумулятора. Они получили батарею ёмкостью 3200 мАч (вместо первоначальных 3500 мАч) и снова поступили в продажу под названием Galaxy Note FE. Прочие б.у. смартфоны Galaxy Note7 направлены на переработку, которая начнётся уже в этом месяце.
В результате переработки компания Samsung намерена восстановить большое количество полезных материалов. Речь идёт о 157 тоннах золота, серебра, кобальта и меди. Было принято решение извлечь и направить на повторное использование ряд ключевых компонентов смартфонов, таких как AMOLED дисплеи, чипы памяти, модули камеры. Для этого обещают использовать «экологически чистые методы переработки». Некоторые из этих компонентов будут использоваться в качестве запчастей для сервисных центров, если потребуется ремонт устройств Galaxy Note FE. Остальные компоненты будут проданы.
Конгломерат намерен сотрудничать с «отечественными и зарубежными компаниями» в процессе извлечения и переработки электронных деталей Galaxy Note7. Все процессы будут экологически чистыми, чтобы не возникло претензий со стороны организаций по защите окружающей среды. В будущем Samsung планирует возглавить отрасль с точки зрения защиты окружающей среды и переработки ресурсов.
Источник: gsmarena
- Смартфон Samsung Galaxy Note7 был представлен в августе 2016 года и получил достаточны лестные отзывы.
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- Но вскоре после начала продаж начали появляться сообщения о возгорании устройства. Некоторые авиакомпании даже запретили проносить эту модель на борт самолёта. Samsung отозвала уже проданные устройства.
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- В конце сентября - после устранения проблемы - продажи смартфона Galaxy Note7 были возобновлены. Но сообщения о возгораниях снова появлялись. В результате, Samsung полностью прекратила продажи этой модели, попросила владельцев вернуть уже купленные аппараты и сняла устройство с производства.
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- Samsung оценила потери от фиаско Galaxy Note7 в $5 млрд.
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- Эксперты предполагали, что инцидент с Galaxy Note7 может иметь серьезные негативные последствия для окружающей среды.
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- Уже в этом году Samsung поделилась результатами расследования проблем с Galaxy Note7. Было подтверждено, что причиной возгораний стали батареи. При этом аккумуляторы первой и второй партии имели разные дефекты.
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