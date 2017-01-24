Власти КНР все ближе к созданию «интранета»

Не везет простым китайцам с интернетом: несмотря на то, что доступ к сети ежегодно заполучает все больше граждан, власти КНР продолжают жестко и беспощадно регулировать и урезать распространяемый контент.

Как известно, на территории Китая уже давно заблокирован доступ к 135 из 1000 наиболее посещаемых «империалистических» сайтов, включая Google, Facebook, Twitter и YouTube. Однако «цензура не знает границ».

Буквально на этой неделе власти КНР выпустили новый указ, которым запретили иностранным интернет-порталам размещать любого рода информацию в китайском сегменте интернета без специального разрешения от Государственного управления по делам печати, публикации, радио, кино и телевидения. Тексты, изображения, карты, игры, видео, анимацию и аудио зарубежные ресурсы отныне должны заранее (!) предоставлять государственному регулятору на предварительное утверждение.

Кроме этого, как и в случае российского «пакета Яровой», в новом законе от интернет-провайдеров требуется жестко контролировать проходящий через них контент.

Также предоставляющие выход в сеть компании теперь будут время от времени подвергаться внезапным проверкам со стороны местных правительственных учреждений.

«Такое развитие событий должно четко продемонстрировать международным контент-компаниям, надеющимся договориться с китайским правительством, что в Китае им делать нечего», — заявил Чарли Смит, один из основателей Greatfire, компании, следящей за ужесточением цензуры в Китае.

Впрочем, простые китайцы оказались не лыком шиты: не растерявшись, многие жители страны нашли выход из грустной ситуации в лице VPN.

Но через некоторое время чиновники нанесли «ответный удар»: смекнув, что регулирование интернета не работает как положено, на днях VPN в Китае был официально объявлен практически вне закона. Теперь использовать виртуальные сети можно лишь с особого позволения правительства. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на пресс-релиз Министерства информационных технологий КНР. Таким образом чиновники надеются «зачистить» собственный сегмент интернета, поскольку «он имеет признаки неупорядоченного развития, которые требуют срочного регулирования и управления».

Сообщается, что зачистка продолжится до 31 марта 2018 года.

По мнению экспертов из The Washington Post, новые правила регулирования VPN крайне расплывчаты. Пока неясно, каким образом правительство будет обеспечивать их соблюдение. При этом, исходя из текста, эксперты предполагают, что чиновники собираются целенаправленно «бить» по компаниям, предоставляющим доступ к VPN простым гражданам. Влиятельные же транснациональные китайские корпорации, скорей всего, продолжат пользоваться виртуальными сетями как ни в чем не бывало.

Занятно, что на прошлой неделе на Глобальном экономическом форуме в Давосе Генсек ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин невозбранно утверждал обратное. По его словам, человечество, напротив, должно способствовать беспрепятственному развитию интернета, дабы «все страны мира могли делиться друг с другом опытом и процветать».

«Политика протекционизма очень похожа на добровольное заключение самого себя в темной комнате. Хотя таким образом вы будете защищены от ветра и дождя, в то же время вы останетесь без света и воздуха», — заявил Цзиньпин.

Источники: Engadget (1 и 2)