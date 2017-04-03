Во второй половине лета SpaceX испытает Falcon Heavy, а заодно, возможно, и попытается посадить вторую ступень

Не нуждающаяся в представлении космическая компания SpaceX запланировала испытательный запуск ракеты-носителя тяжелого класса Falcon Heavy на лето 2017 года. Об этом сообщил в своем Twitter Илон Маск.

Отметим, что изначально первый запуск Falcon Heavy должен был состояться еще в 2013 году, однако впоследствии сроки неоднократно сдвигались, в том числе из-за крушения Falcon 9 в июне 2015. Теперь же, по словам Маска, тестовый запуск ракеты намечен на вторую половину лета 2017 года.

Если испытание пройдет успешно, то через некоторое время в SpaceX намерены начать и коммерческие полеты «тяжелого» ракетоносителя. К слову, уже известно, что одним из первых запусков Falcon Heavy с полезной нагрузкой станет вывод на орбиту арабского коммуникационного спутника Arabsat 6A, запланированный на 2018 год.

Falcon Heavy test flight currently scheduled for late summer — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2017

Кроме этого основатель SpaceX также заявил, что рассматривает в качестве дополнительной задачи испытательного запуска возврат второй ступени ракеты, но отметил, что шансы на успех ее посадки малы.

Источник: N+1