Gretel GT6000 — доступный смартфон с двумя камерами и аккумулятором 6000 мАч

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Gretel GT6000 — это долговечное время автономной работы, умное программное обеспечение, двойные задние камеры и сканер отпечатков пальцев. Вы не найдете более красивое устройство по такой привлекательной цене. Узнать больше о смартфоне вы можете в этом видео:

Gretel GT6000 оснащен фронтальным датчиком отпечатков пальцев, который можно использовать в качестве многофункциональной кнопки: одно касание, чтобы разблокировать телефон на экране; одно нажатие, чтобы использовать его в качестве кнопки «назад»; два касания, чтобы использовать его как кнопку «Домой».

На тыльной стороне Gretel GT6000 находятся превосходные двойные камеры с апертурой F2.2, 4-кратным увеличением и сенсором Panasonic 13.0MP MN34172. Фронтальная 5-мегапиксельная камера оснащена вспышкой для создания качественных сэлфи при плохом освещении.

При этом, с кабелем USB OTG Gretel GT6000 станет отличным способом подзарядить другие телефоны благодаря аккумулятору на 6000 мАч.

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Официальный сайт Gretel