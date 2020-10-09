10 популярных смартфонов с батареей 5000 мА•ч и больше по версии Hotline





Смартфоны с увеличенными батареями сейчас выходят намного чаще и стоят достаточно недорого. При этом они выглядят современно и даже по габаритам уже не так сильно выделяются на фоне обычных моделей. Поэтому мы решили собрать десятку популярных смартфонов с аккумуляторами 5000 мА•ч и выше по данным сервиса Hotline.ua.

Xiaomi Redmi 9

В эту подборку не мог не попасть смартфон китайского гиганта Xiaomi, а точнее, его суббренда Redmi. У Redmi 9 приятный ценник и новомодный дизайн. Правда, надоевший многим еще год или два назад каплевидный вырез оставили и встроили в него 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Основных модуля сразу четыре, а вот процессор здесь бюджетного сегмента, но условно «геймерский» — Helio G80 с графикой Mali-G52. Из других приятных характеристик: матрица IPS, Android 10, NFC и батарея емкостью 5020 мА•ч с быстрой зарядкой.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro — еще один хит продаж от Xiaomi, но уже подороже, и с более продвинутой начинкой. Работает смартфон на Snapdragon 720G с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Каплевидного выреза нет, но есть отверстие в верхней центральной части IPS-экрана, где находится селфи-камера 13 Мп. Главный модуль основной четверной камеры уже 64 Мп. Производитель также не забыл об аккумуляторе на 5020 мА•ч с быстрой 30-ваттной зарядкой, модуле NFC и порте USB Type-C.

Poco X3

Poco X3 от Xiaomi, как и его предшественники, еще до выхода получил звание «народного» игрового смартфона и все благодаря новому процессору Qualcomm Snapdragon 732G, который представили в сентябре. Помимо чипа у Poco X3 есть IPS Full HD+ экран с диагональю 6,67 дюймов и частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации 240 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5 поверх всего этого дела. Основная камера модели четверная с главным модулем Sony IMX682 на 64 Мп и возможностью записи 4К-видео при 30 кадрах в секунду. Фронтальная камера 20-мегапиксельная. Xiaomi Poco X3 также снабдили аккумулятором емкостью 5160 мА•ч, быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, модулем NFC, портом USB Type-C и защитой корпуса от влаги по стандарту IP53.

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M21 — популярный смартфон с аккумулятором емкостью 6000 мА•ч и поддержкой быстрой зарядки через порт USB Type-C. Дизайн современный и максимально простой, корпус пластиковый, а экран яркий с классической, для корейского гиганта, Super AMOLED-матрицей. Работает модель на процессоре Samsung Exynos 7 Octa 9611 с графикой Mali G72 MP3. Которые дополняют 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. По всем нынешним правилам у Samsung Galaxy M21 тройная основная камера с модулями 48, 8 и 5 Мп, а также 20 мегапиксельная фронтальная.

Samsung Galaxy M51

Еще один аппарат корейского производителя в нашей подборке и на этот раз самая большая батарея среди всех представленных смартфонов. Samsung Galaxy M51 оснащен аккумулятором емкостью 7000 мА•ч с быстрой 25-ваттной зарядкой Super Fast Charging. В основе аппарата лежит чип Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Производитель использовал Super AMOLED Plus матрицу с разрешением 2400х1080 точек и вырезом для фронтальной камеры на 32 Мп. Основная блок камер включает модули на 64 (Sony IMX682), 12, 5 и 5 мегапикселей.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite — младшая версия флагмана с модным нынче закругленным по краям экраном-водопадом и каплевидным вырезом под 16-мегапиксельный фронтальный модуль. Основная камера имеет четыре модуля с главным Sony IMX 686 на 64 Мп. Аппарат получил AMOLED экран с разрешением Full HD+, диагональю 6,67 дюймов, поддержкой HDR 10 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Управляет всем этим делом Android 10 с родной оболочкой MIUI, а внутри установлен быстрый «игровой» процессор Snapdragon 730G. И, конечно, тут есть и аккумулятор на 5260 мА•ч с быстрой 30-ваттной зарядкой.

Samsung Galaxy M31s

У этой модели от Samsung тоже большая батарея на 6000 мА•ч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт. Аппарат работает на основе процессора Samsung Exynos 9611 в связке с графикой Mali-G72 MP3. Оперативной памяти — 6 ГБ, встроенной — 128 ГБ.

Из других особенностей: яркий Super AMOLED экран с разрешением Full HD+, порт USB Type-C, модуль NFC и четверная основная камера с главным 64-мегапиксельным датчиком и фронтальная камера на 32 Мп.

Motorola G8 Power

Бренд Motorola постепенно возвращается на рынок и, по большей части, это происходит благодаря доступным моделям вроде Motorola G8 Power. У нее четверная основная камера (16+8+8+2 Мп) и 16-мегапиксельная селфи-камера. Есть порт USB Type-C и аккумулятор емкостью 5000 мА•ч. Модуль NFC производитель решил не устанавливать, зато использовал матрицу IPS и популярный процессор Snapdragon 665. Из положительно также можно отметить алюминиевый корпус, быструю зарядку, стереодинамики и Bluetooth 5.0.

Motorola One Fusion+

Motorola One Fusion+ — смартфон на основе процессора Qualcomm Snapdragon 730, которому в работе помогают 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Батарея в а аппарате такая же, как у предыдущей модели — 5000 мА•ч с быстрой зарядкой, а вот у основной четверной камеры главный модуль уже на 64 Мп с HDR. У Motorola One Fusion+ также есть IPS-матрица, порт USB Type-C и ОС Android 10. А вот модуль NFC так и не добавили.

Xiaomi Redmi 9A

Redmi 9A от Xiaomi — самый бюджетный смартфон в нашей подборке, к тому же и очень популярный. Аппарат снабдили упрощенным дизайном и не установили в него сканер отпечатков пальцев. Зато есть функция распознавание лица через фронтальную камеру. Redmi 9A получил Android 10, IPS-матрицу с разрешением HD+, процессор MediaTek Helio G25, 2/32 ГБ памяти, камеры 13 и 5 Мп, а также батарею 5000 мА•ч. В виду бюджетности модели для подключения зарядного устройства используется порт microUSB, но быстрая зарядка все равно есть, хотя всего 10 Вт.