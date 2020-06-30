Redmi 9A и Redmi 9C — самые дешевые смартфоны суббренда Xiaomi

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Вслед за представленным в начале месяца новым бюджетником Redmi 9, который, к слову, уже можно купить в Украине по цене 3 999 грн, суббренд Redmi компании Xiaomi представил еще парочку моделей подешевле — Redmi 9A и Redmi 9C. Это самые дешевые смартфоны Redmi модельного ряда 2020 года. И хотя устройства давно уже не представляют собой никакого секрета, до официальной премьеры дело дошло только сейчас.

О ценах и сроках выхода в Украине пока подробностей, увы, нет. Обе новинки дебютировали на рынке Малайзии: там Redmi 9C оценили в эквивалент $100, а Redmi 9A — $84.

Redmi 9A построен на SoC начального уровня MediaTek Helio G25, дополненной 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. Здесь используется экран IPS диагональю 6,53 дюйма разрешением HD+ с каплевидным вырезом под фронтальную камеру (5 Мп). Основная камера — одинарная разрешением 13 Мп. Емкость аккумулятора — 5000 мА·ч.

Модель Redmi 9C выделяется SoC MediaTek Helio G35 и тройной основной камерой с дополнительными сенсорами разрешением 5 и 2 Мп. Сканер отпечатков пальцев у Redmi 9C расположен в привычном месте на задней панели. По части экрана, памяти и аккумулятора различий нет.

Для обеих моделей общими также являются поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, ИК-порт и разъем 3,5 мм.

Буквально на прошлом неделе Xiaomi хвасталась, что прошлогодняя серия Redmi 8 менее чем за год разошлась тиражом более 18 млн штук.

Источник: GSM Arena