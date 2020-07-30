6.5″ sAMOLED Infinity-O и 25-ваттная зарядка при 6000 мА·ч. Представлен улучшенный бюджетник Samsung Galaxy M31s

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Как и ожидалось, Samsung сегодня представила в Индии новую модель в рамках бюджетной линейки смартфонов Galaxy M 2020 года — Galaxy M31s. Это уже традиционное S-обновление хорошо знакомой нам модели Galaxy M31.

От оригинального Galaxy M31 новый Galaxy M31s отличается рядом улучшений. Новинка выделяется панелью sAMOLED Infinity-O (впервые в серии) разрешением Full HD+ с отверстием под одинарную фронтальную камеру по центру, как у последних флагманов Galaxy, слегка иным оформлением основной камеры — четыре модуля выстроены прямоугольнике в виде буквы L (в Galaxy M31 они расположены буквой Г), поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт (Galaxy M31 — 15 Вт) и встроенным в боковую грань сканером отпечатков пальцев.

Максимальный объем ОЗУ в новом Galaxy M31s увеличили до 8 ГБ (версия с 6 ГБ осталась), а флэш-памяти теперь 128 ГБ даже в базе, а не 64 ГБ.

Основная камера — по-прежнему 64-мегапиксельная из четырех модулей, но главный 64-Мп сенсор теперь Sony IMX682 с объективом с диафрагмой F/1,8 (в Galaxy M31 установлен Samsung GW1). Вспомогательные модули остались прежними — 8-мегапиксельный сверхширокоугольный (123 градуса) и два 5-мегапиксельных (макро и анализ глубины сцены). Фронтальная камера — 32-мегапиксельная, как у оригинального Galaxy M31.

Емкость батареи составляет прежние 6000 мА•ч. На полную зарядку с использованием комплектного ЗУ на 25 Вт уходит 97 минут.

Из коробки смартфон работает под управлением операционной системы Android 10 с интерфейсом OneUI 2.1.

В Индии продажи Galaxy M31s стартуют 6 августа по цене $273 и $300 за версии 6/128 и 8/128 соответственно.

Подробностей об условиях выпуска Galaxy M31s в Украине пока нет, но «старая» модель Galaxy M31 сейчас стоит в Украине 6 555 грн в версии 6/128 ГБ.

Источник: GSM Arena