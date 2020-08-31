Официально представлен смартфон Samsung Galaxy M51: 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей, батарея ёмкостью 7000 мАч и цена €360

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После череды утечек компания Samsung наконец официально представила новый смартфон Galaxy M51 на своём немецком сайте. Многие утечки оказались правдивы, и теперь подтверждаются официальными характеристиками.

Смартфон Samsung Galaxy M51 содержит Super AMOLED дисплей диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ 2340х1080 точек. В верхней части дисплея расположено сквозное отверстие для фронтальной камеры. Аппарат несёт на борту 8-ядерный процессор Snapdragon 730 с частотой 2,2 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживается возможность установки карты памяти ёмкостью до 512 ГБ.

На задней панели смартфона Samsung Galaxy M51 расположена камера на базе четырёх модулей. Главный модуль получил 64-мегапиксельный сенсор. Ещё в новинке доступны 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 123 градуса, 5-мегапиксельный макро модуль и 5-мегапиксельный сенсор для определения глубины снимаемой сцены. Камера поддерживает запись видео в разрешении 4K. Фронтальная камера получила 32-мегапиксельный сенсор.

Одной из главных особенностей смартфона Samsung Galaxy M51 является батарея ёмкостью 7000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Также сообщается о наличии 3,5-миллиметрового разъёма для подключения наушников и модуля NFC. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса. В качестве операционной системы используется версия Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

Смартфон Samsung Galaxy M51 поступит в продажу в Европе с 11 сентября по цене около €360.

Источник: gsmarena