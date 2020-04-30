Анонсирован смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite с 6,47-дюймовым AMOLED дисплеем, SoC Snapdragon 730G, NFC и ценой от €350

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Модельный ряд смартфонов компании Xiaomi пополнился новым устройством под названием Mi Note 10 Lite. Данная новинка предлагает пользователям 6,47-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ 2340х1080 точек и закругленными боковыми гранями. Экран имеет небольшой каплеобразный вырез для фронтальной камеры. Сканер отпечатков пальцев расположился под дисплеем.

В смартфоне Xiaomi Mi Note 10 Lite применяется процессор Snapdragon 730G с частотой до 2,2 ГГц. Чипсет дополнен оперативной памятью объёмом 6 или 8 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 64 или 128 ГБ. На задней панели расположена камера на базе четырёх модулей. Главный 64-мегапиксельный модуль на базе сенсора Sony IMX686 дополнен 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем, 5-мегапиксельным макро модулем и 2-мегапиксельным сенсором для для определения глубины снимаемой сцены. Поддерживаются режимы записи видео 2160p@30, 1080p@30/60/120 и 720p@960. На лицевой панели расположена 16мегапиксельная камера.

Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite комплектуется батареей ёмкостью 5260 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт. Устройство также несёт на борту модуль NFC и 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11.

Анонсированная модель поступит в продажу в середине мая по цене €349 и €349 за конфигурации с 6/64 и 8/128 ГБ памяти.

Источник: gsmarena