Смартфон Motorola One Fusion Plus получил выдвижную селфи-камеру, Soc Snapdragon 730, батарею на 5000 мАч и цену €299

В рамках бренда Motorola анонсирован новый смартфон One Fusion Plus, и это уже второй смартфон компании с выдвижной фронтальной камерой, который появился всего 6 месяцев спустя после выхода предшественника Motorola One Hyper.

Анонсированная новинка оснащена 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (с поддержкой HDR10) без каких-либо вырезов или отверстий, так как фронтальная камера расположена в выдвижном модуле. Смартфон Motorola One Fusion Plus получил ряд улучшений по сравнению с предшественником, включая более производительный процессор Snapdragon 730, увеличенный до 6 ГБ объём оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флэш-памяти и батарею увеличенной ёмкости (5000 мАч). Поддерживается возможность установки карты памяти ёмкостью до 1 ТБ.

Заметный изменениям подверглась основная камера, которая теперь включает сразу четыре модуля. Пользователям предлагается 64-мегапиксельный главный модуль, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 5-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины сцены. Вместе с тем, вместо 32-мегапиксельной фронтальной камеры в модели One Fusion Plus используется модуль с разрешением 16 Мп.

Среди прочих характеристик упоминаются 3,5-миллимектровый звуковой разъём для подключения наушников, FM-радио, поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт и порта USB-C. Однако модуля NFC в этой модели нет.

Смартфон Motorola One Fusion Plus поступит в продажу в Европе в конце этого месяца по цене €299.

Источник: The Verge