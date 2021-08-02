Авто-дайджест за июль 2021: новые бренды на рынке Украины, новый Opel Astra в мире





Обычно лето – это довольно спокойный период на автомобильном рынке. Однако не в 2021 году: операторы рынка научены горьким опытом «карантинного» 2020-го, поэтому сейчас уже не откладывают дебюты в долгий ящик. Причем дебюты не только новинок автомобилей, но даже дебюты целых новых авто-брендов и новых направлений. О чем речь? О брендах CUPRA и MG, а также о старте продаж в Украине электромобилей Mercedes-EQ. И это еще не все…

Старт бренда CUPRA в Украине: только спортивные версии! Ну, почти…

Что такое CUPRA? В недавнем прошлом – это фирменное обозначение для самых мощных, динамичных, спортивных автомобилей SEAT: примерами могут быть статьи по модели Leon CUPRA. Однако с недавних пор CUPRA является отдельным брендом: история напоминает взаимоотношения DS и Citroen.

Вот только если в случае французов упор был сделан на роскошь и эксклюзив, то в случае CUPRA акцент сделан на темперамент и спортивность. Это должно подчеркнуть характер флагмана нового бренда CUPRA – автомобиль Formentor. Который стартовал в Украине сразу в 310-сильной версии VZ: полный привод, DSG-«автомат» и DCC-подвеска, пять секунд до «сотни». Правда, в украинской гамме CUPRA Formentor вдруг отыскался 150-сильный турбодизель… А если глянуть гамму модели Formentor в Европе, то можно найти еще и гибриды, и бензиновые 1,5-литровые моторы… Правда, можно найти и 390-сильный вариант VZ5.

Забегая вперед: автомобиль CUPRA Formentor получился очень неформатным, да и ситуация вокруг бренда CUPRA заслуживает отдельного внимания. Дождитесь детального обзора – все будет! Кстати, кроме оригинальной модели CUPRA Formentor также в гамме бренда CUPRA будут представлены хэтчбек Leon (300 л.с., дешевле Formentor) и Ateca (300 л.с., полный привод, дороже Formentor), которые явно напоминают о SEAT.

Старт бренда MG в Украине: британцы, китайцы, электромобили

Вторым брендом-новинкой является MG (Morris Garages). Этот славный британский автомобильный бренд вскоре будет праздновать 100-летний юбилей! Правда, сегодня он принадлежит китайской компании SAIC, хотя и сохранились некоторые исторические связи с Великобританией. Словом, запутанная история.

Зато с модельным рядом все понятно. Старт в Украине – с пятью моделями, среди которых нашлось место и двум электромобилям. Младший кроссовер MG ZS является типичным представителем сегмента B-SUV: 4,3-метровый кузов, атмосферные или турбо-моторы, передний привод. Обычная массовая модель. Зато на ее основе создан электромобиль MG ZS EV, который обещают вскоре запустить в продажу. Также стоит отметить «старший» кроссовер MG HS: больше размер (4,57 м), только мощные турбо-моторы. Это первые три модели, с которыми бренд MG выходит на рынок Украины. Дальнейшие планы на будущее – недорогой седан MG 5 и электрический кроссовер MG Marvel R.

Бренд MG уже ранее присутствовал на рынке Украины – и вот возвращается вновь: с новыми моделями, с новым импортером (Виннер Импортс Украина). Продажи начнутся в третьем квартале нынешнего года, изначальная гамма насчитывает пять моделей.

Старт продаж Mercedes-EQ: два электро-SUV уже в Украине

В отличие от вышеописанных примеров с отдельными брендами, пример Mercedes-EQ – это «суб-бренд»: отдельная линейка, в которой собираются специфические модели. Таковых у немцев уже несколько: спортивная серия AMG, роскошная линейка Maybach. На этом фоне суб-бренд Mercedes-EQ выделяется предложением электромобилей. И если ранее постоянно говорили о планах, то теперь можно с уверенностью констатировать старт продаж электромобилей Mercedes-EQ в Украине от официальных дилеров. Причем старт на украинском рынке был дан сразу с двумя моделями – EQA и EQC.

Более габаритный кроссовер EQC уже хорошо известен нашим постоянным читателям. Осталось добавить лишь цену – от 1,76 млн. грн или 54,5 тыс. евро.

А вот на младшей модели EQA хочется остановиться подробнее. Во-первых, данный электромобиль построен на основе компактного кроссовера GLA, а потому и размеры соответствующие: длина 4,37 метра, колесная база 2,73 метра. Во-вторых, изначально была анонсирована лишь одна версия EQA 250 (передний привод, 140 кВт или 190 л.с., аккумулятор 66,5 кВтч) – ценник на данную версию стартует с отметки около 1,22 млн грн или 37,8 тыс. евро.

Однако на сегодня, к моменту старта продаж EQA в Украине, также стали доступны другие версии электрокара и заявлены их стартовые цены: EQA 300 4MATIC (полный привод, 168 кВт или 228 л.с.) – от 1,32 млн грн или 41 тыс. евро; EQA 350 4MATIC (полный привод, 215 кВт или 292 л.с.) – от 1,39 млн грн или 43 тыс. евро.

Компактный электрический кроссовер EQA начинает свою карьеру в мире и в Украине с нескольких версий: передний или полный привод, разная мощность и динамика. Интересный кандидат для обзора?

Старт нового поколения Opel Astra в мире: немецкий дизайн, французская свобода

Конечно, в мире было намного больше автомобильных новостей, нежели на локальном рынке в Украине. Но не все заявленные автомобили/электромобили приедут к нам. А те, что приедут – еще не известно, когда они приедут… Однако мимо презентации Opel Astra нового поколения невозможно пройти мимо. Общая информация по новинке уже известна: типичный хэтчбек С-класса (позже ждем универсал), новая платформа ЕМР2 и новый фирменный дизайн Opel Vizor, бензиновые или дизельные моторы (110-130 л.с.) или пара подзаряжаемых гибридов максимум на 225 «лошадей», матричные фары и AGR-сиденья.

Это все, что видно на поверхности. Но есть и то, что скрыто внутри – практически окончательный разрыв Opel с наследием GM. Несколько лет назад, когда бренд Opel вошел в состав Группы PSA, в модельной линейке были разные автомобили: большая часть была наследием GM и лишь небольшая часть была разработана на платформах PSA (модели Crossland X и Grandland X). Причем правила сделки были выписаны так, что Группа PSA не имела правила дорабатывать автомобили, созданные еще во времена GM. В итоге стартовал процесс не доработки, а полноценной замены моделей: Corsa, Mokka, Combo, другие коммерческие модели. Фактически из этого самого «наследия GM» оставалось лишь две знаковые модели – Astra и Insignia. Оригинальная конструкция Opel Astra (эпохи GM) требовала слишком многого с точки зрения усилий на рынке Украины. Прежде всего – обучение дилеров и создания склада запчастей, которые вовсе не пересекаются с другими моделями Группы PSA. А тут на горизонте уже «маячит» новое поколение Opel Astra – с кардинально иным дизайном и понятно техникой. Пожалуй, именно такое положение дел стало причиной того, что мы не получали Astra-хэтчбек за последние годы. Однако новинку уж точно получим – в 2022 году.

Новое поколение Opel Astra предлагает современную платформу, инновационную технику, приметный дизайн. Автомобиль не будет дешевым, но с таким набором качеств он будет готов к борьбе в С-классе. А вот седан Opel Astra по-прежнему стоит особняком: прошлая платформа, подготовка к плохим дорогам, уже присутствие в Украине, низкая цена – наверняка данная модель останется с нами еще на пару-тройку лет.

Предварительный анонс на август: встречаем Nissan Juke

В прошлом дайджесте анонс затрагивал дебют модели Renault Captur, так пусть же нынешний анонс будет посвящен его прямому конкуренту: наконец-то в Украине стартуют продажи компактного кроссовера Nissan Juke! Еще примерно год назад выходила статья в формате «первого взгляда на Nissan Juke» из международного тест-драйва. Однако далее карантин внес свои коррективы на первоначальные планы по запуску автомобиля в Украине.

Но сейчас уже известна дата дебюта новинки в Украине (середина августа), а также известны цены на автомобиль – от 515 тыс. грн (или около $19 тыс.) за стартовый вариант Visia на «механике». Что вмиг делает новый кроссовер Nissan Juke снова одним из самых привлекательных вариантов в своем классе. Однако если вы хотите получить «автомат», то попутно придется выбрать комплектацию Acenta (плюс легкосплавные диски, «климат», мультимедиа), что приведет к заметному увеличению цены: от 614 тыс. грн или $22,7 тыс. – а это уже «в рамках класса». Ладно, пока не будем забегать вперед: дождитесь репортажа с презентации модели.

Одна из главных новинок августа для автомобильного рынка Украины – старт продаж нового поколения Nissan Juke. Да, конкурентов в данном классе сейчас немало, но ведь и сам Juke вышел довольно интересным.

А еще вскоре вас ждет репортаж на тему Toyota Land Cruiser 300. Первая ездовая презентация прошла в самом конце июля, материал уже в работе, вскроется масса интересных деталей. И будьте уверены, что в ближайшем будущем нас ждет еще больше новинок и презентаций. Ведь автомобильный рынок Украины живет и растет!