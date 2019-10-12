Тест-драйв Ford Focus Sedan: правильно-нейтральный «европеец»





В прошлом Ford Focus не раз становился темой обсуждения в комментариях – и вот, наконец, удалось взять автомобиль для полноценного обзора. Традиционно: разберем езду, технику, расход, цены, конкурентов, гарантию, безопасность… И получим общую картину для автомобиля, который традиционно претендует на позиции в группе лидеров своего класса. Оправдано или нет? Ответы – в статье.

Позиционирование

Автомобиль Ford Focus – это традиционный представитель популярного С-класса, таковым он был рожден изначально еще в 1998 году. С тех пор Ford Focus уже четырежды сменил поколение, но каждый раз снова и снова оказывался в числе лидеров сегмента: победа в конкурсе «Автомобиль года в Европе» для первого поколения, повсеместное использование фразы «Фокус-класс» вместо привычного «Гольф-класс» от требовательных британский АвтоСМИ во втором поколении, уникальный Focus RS в третьем поколении…

На счету Ford Focus – более 20 лет конвейерной жизни и четыре генерации модели. Автомобиль последнего поколения дебютировал весной 2018 года и приехал в Украину к началу 2019-го. В статье представлен Ford Focus Sedan с литровым турбо-мотором и 8-ст. АКПП в специальной комплектации Titanium.

Как едет?

Начиная с первого поколения, модель Ford Focus славилась своей управляемостью. В тестовом автомобиле все тоже было хорошо: быстрые реакции на поворот руля, логичное нарастание усилия на баранке с крутизной поворота, небольшие крены кузова, «легкий» нос в повороте. Однако: все было хорошо, но без откровений. А вот где было откровение, так это в возможности Ford Focus Sedan комбинировать нормальную и понятную управляемость с довольно хорошим комфортом: его ходовая часть удачно поглощает крупные неровности и бугры, лишь на откровенных ямах сильно отдавая по кузову. Признаться, в этом классе можно найти и более «мягких» конкурентов. Однако если говорить про общий баланс «комфорт/управляемость», то Ford Focus Sedan оказывается хорош. А еще автомобиль комфортен благодаря звукоизоляции: тихо по шинам и аэродинамике, мотор чуть слышно…

Беда в том, что мотор также и тянет: «чуть». Бензиновый 3-цилиндровый литровый турбодвигатель целиком и полностью полагается на обороты: каждый мало-мальский разгон начинается с 2-2,5 тыс. об/мин, каждое ускорение в полпедали происходит уже при 3,5-4-4,5 тыс. об/мин. или даже больше. Увидеть на тахометре стрелку около отметки в 1,5-2 тыс. об/мин. можно лишь при неспешном «ползанье» в пробках или при езде по трассе с установленной скоростью. Причем комфортная трассовая скорость – это около 100-120 км/ч, не выше, ведь нужно оставить запас для обгона. Ситуацию отчасти спасает 8-ступенчатая АКПП, быстрые и незаметные переключения, очень пониженные первые передачи для «бодрого» старта со светофора, растянутые высокие передачи для экономии топлива. К «автомату» есть лишь одна небольшая претензия: порой при начале движения или полной остановке заметны легкие подергивания (похоже, при срабатывании 1-2 передачи). В остальном – отличная настройка АКПП.

Внешность Ford Focus Sedan можно описать словами «элегантность» и «сдержанность»: мне нравится боковой профиль, решение задней части, многоспицевые диски… А вот дизайн передней части я не понял. Хотя развитую оптику – светодиодные фары, функция подсветки поворотов при помощи «противотуманок» – приветствую. Бензиновый литровый 3-цилиндровый турбо-мотор старается: он мало шумит и много крутится, порой даже «выезжая» до 100 км/ч быстрее паспортных 11 секунд. Но при малейшем подъеме, при трассовой езде и обгонах, при загрузке салона и багажника автомобиля все время чувствуется: мало мотора. Кстати, ввиду небольшого объема, эффективности торможения двигателем тоже мало. АКПП с круглым селектором-шайбой – на «отлично». В каждой версии Focus есть кнопка смены ездовых режимов: эко, обычный, спортивный.

Упоминание о салоне и багажнике были неслучайны: возможно, Ford Focus Sedan не лидер своего класса, но все равно вполне просторный и по-настоящему семейный автомобиль. Передние кресла установлены довольно низко, а панель вертикальная и отвесная – приходится привыкать к такой посадке. Однако в целом сидеть неплохо: широкие диапазоны регулировки кресла и руля позволяют выбрать удобную позу. Лишь только крыша оказывается низко над головой. Зато простые приборы информативны, центральный сенсорный дисплей радует качеством картинки и функциональностью, а блок «климата» вмиг понятен: малейшее время на привыкание – и будто прожил с Ford Focus не один год.

Сзади в целом достаточно (пусть и без избытка) места: по ширине салона, для коленей, над головой. Вот вам сетчатый кармашек, вот подлокотник и подстаканники, а вот еще низкий уровень центрального тоннеля. Вот такая простота и «реальность на каждый день» в новом Ford Focus Sedan подкупают, делают автомобиль «своим». Хочется добавить лишь дефлекторы вентиляции. Но это сущие мелочи к тому, что нужно добавить в багажник, где все «на минималках». Пара ленточек-зажимов, да запаска-докатка в пустующей нише из голого металла. Ни органайзера, ни дополнительных полочек…

Места в салоне пусть и без избытка, но вполне достаточно в рамках данного класса. Главное замечание касается запаса простора над головой. Интерьер запоминается массивной передней панелью с вертикальным дисплеем, информативными приборами, удобным рулем. Сзади почему-то запомнилась сеточка-карман, хотя должен запоминаться невысокий тоннель или широкий удобный подлокотник. Багажник имеет приличный объем (511 л), но неважную организацию: недостает полочек, ниш, органайзера. Странно, обычно «европейцы» делают лучше…

Есть ли инновации?

Новый Ford Focus Sedan целиком и полностью «вылеплен» по сегодняшним канонам европейского автомобилей строения – без технических откровений, но как пример современной конструкторской школы. Он построен на платформе С2: относительно прошлого «третьего» Ford Focus на платформе С1, новинка стала больше в размерах и прибавила в колесной базе, несущий кузов теперь легче (-88 кг) и прочнее (+20% жесткости). Под капотом поперечно установлены 3- или 4-цилиндровые моторы, привод только передний. Но в мелочах – полно интересных деталей. К примеру, в качестве трансмиссии используется привычный «автомат», причем 8-ступенчатый: редкость в классе! Подвеска получила особые втулки с разной жесткостью в продольном и поперечном направлениях: все для достижения хорошего баланса комфорта (вертикальный ход более мягкий) и управляемости (жесткий горизонтальный упор в поворотах). Плюс изменение ездовых режимов, система «стоп-старт» двигателя, технология MyKey (индивидуальные настройки на конкретный ключ), активные жалюзи решетки радиатора для улучшения динамики. А еще новый Ford Focus неожиданно хорошо оснащен дополнительными функциями. Центральный 8-дюймовый сенсорный экран радует понятным меню, качественной картинкой камеры заднего вида, возможностью подключения Android Auto и Apple CarPlay. В блоке «климата» нашлось место не только для кнопок подогрева сидений, но также и для кнопки подогрева руля. Плюс беспроводная зарядка для смартфона, система контроля рядности с активным подруливанием в рамках своей полосы, распознавание дорожных знаков ограничения скорости, полностью светодиодные фары, многофункциональный дисплей в комбинации приборов…

Поймите правильно: модель Ford Focus не «открывает новую вселенную» своими технологиями. Но данный автомобиль уж точно является одним из лучших примеров современного автомобилестроения: начиная от турбо-мотора и «автомата», продолжая классной системой мультимедиа, заканчивая широким перечнем дополнительных опций. Кстати, об этом…

Цены и конкуренты

Интересный нюанс: представленный в статье автомобиль сейчас невозможно купить – это комплектация Titanium, которая отсутствует в регулярном прайс-листе Ford Focus. Но даже без того выбор огромен: три типа кузова (седан, хэтчбек, универсал), две бензиновых мотора (120 или 125 л.с.) и один дизель (95 л.с.), три комплектации, «механика» или «автомат»: итого получаем 17 вариантов! Все описать просто невозможно, но пару примеров разберем.

Итак: базовая версия Ford Focus Trend – от 419 тыс. грн. или $16,8 тыс.: хэтчбек, 120-сильный 1,5-литровый бензиновый мотор, 6-ст. «механика», система стабилизации, шесть подушек безопасности, кондиционер, три режима езды, датчик света, 16-дюймовые стальные колесные диски, фирменная аудиосистема и 4,2-дюймовый цветной дисплей в салоне. За кузов «седан» необходимо доплатить около 10 тыс. грн., за 6-ст. «автомат» – около 37 тыс. грн.

Следующий шаг – комплектация Trend Edition с ценой от 484 тыс. грн. или $19,4 тыс., где добавлено следующее: климат-контроль, подогревы сидений и руля, хром-молдинг на окнах, легкосплавные колесные диски, 8-дюймовый дисплей в салоне с Apple CarPlay и Android Auto. Доплата за кузов «седан» – около 10 тыс. грн., доплата за кузов «универсал» – около 15-16 тыс. грн., доплата за 6-ст. «автомат» – около 38 тыс. грн., доплата за турбодизель 1,5 л (95 л.с.) – около 70 тыс. грн.

На вершине модельной гаммы – исполнение Business по цене от 510 тыс. или $25,4 тыс., в котором дополнительно предлагается: круиз-контроль, камера заднего вида, зеркала заднего вида с интегрированной подсветкой зоны возле автомобиля, пр. Только в данной комплектации можно выбрать мотор 1,0 л Ecoboost, который всегда идет в паре с 8-ст. АКПП (как на тестовом автомобиле). Такой автомобиль с кузовом «хэтчбек» обойдется уже в 575 тыс. грн. или $23 тыс., а с кузовом «седан» – в 586 тыс. грн. или $23,5 тыс.

Обычно здесь привожу пример другой комплектации, но в данном случае приведу пример других версий модели, которые мне кажутся интересными. Во-первых, Ford Focus ST—LINE за 680 тыс. грн.: слегка «подогретый» хэтчбек со 150-сильным мотором, собственным обвесом и салоном. Во-вторых, Ford Focus Active (доступен под заказ, цена от 634 тыс. грн.): вариация на тему «кроссовер» с увеличенным клиренсом и защитными накладками по периметру кузова. В-третьих: на отдаленную перспективу ждем в Украине полноценный Focus ST с 280-сильным мотором. Еще раз: гамма модели Ford Focus – просто огромна!

Чем ответят соперники? Главный вечный конкурент в лице VW Golf сейчас как раз меняет поколение и можно ожидать очень сильного соперника – но потом, а пока у Focus-а есть «временной гандикап». Среди новых моделей отмечу ультра-технологичную Mazda 3 (седан с дизелем), но ценник довольно высок. Также среди «японцев» обязательно вспомню Toyota Corolla: есть экономичный гибрид, но в остальном – схожий нейтральный характер. Если хотите сберечь деньги, то смотрите в сторону модели Opel Astra Sedan, которая радует подвеской и ценой – но расстраивает расходом топлива и поведением «автомата». Вот еще вариант «европейцев»: Renault Megane Sedan – более сбалансированный по своим качествам, чем Astra, но немного дороже. Обязательно вспомню Honda Civic Sedan: там нет выбора и спорта, зато есть простор салона и комфорт подвески. Желаете современного «европейца» в кузове хэтчбек или универсал? Тогда обратите внимание на SEAT Leon и Peugeot 308 SW: модели редкие для Украины, но интересно едут и привносят долю эксклюзива своему владельцу. В эту же группу запишу и Hyundai i30: даром что «кореец», ездит вполне «по-европейски». И ведь это я перечислил только те автомобили, которые побывали у меня в руках во время подготовки обзоров. А ведь есть еще KIA Ceed и SKODA Octavia, да можно глянуть на автомобили смежных классов на стыке «хэтч/кросс», вроде Citroen C4 Cactus или Suzuki SX4.

В абзаце выше я уже перечислил более десятка конкурентов: при средней цене $17-25 тыс. новый Ford Focus попадает в один из самых конкурентных сегментов рынка (и это даже без учета вездесущих кроссоверов). Но главные соперник в лице Golf сейчас находятся на этапе смены поколений, в Opel Astra J уже заметен возраст, Mazda 3 оказалась дорогой, Toyota Corolla представлена только в кузове «седан». И вот в чем суть – не имея кардинальных преимуществ, Ford Focus вдруг претендует на титул сбалансированной «золотой середины» класса: усреднено-удачные ходовые качества, широкий выбор кузовов и моторов, несколько комплектаций, адекватный прайс…

Стоимость содержания

Реально средний расход в городе находился у отметки 8,5-9 л на 100 км пути. Но при максимально-бережливом стиле езды и при пустых дорогах без пробок удавалось получить расход 6,5 л на 100 км – лучше паспорта! Напротив: при динамичном стиле езды и/или большом количестве пробок расход топлива возрастает до отметки 10-10,5 л на 100 км пути. Как видите, повышенные обороты мотора при каждом разгоне не прошли зря и сказались на городском расходе топлива. Однако на трассе, при установленной скорости, мотор работает в оптимальном режиме и на низких оборотах, расход выходит небольшим: при скорости 80-90 км/ч – 4 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – около 4,8-5,3 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100000 км: два года заводской гарантии плюс один год дополнительно гарантии от импортера. Период сервисного обслуживания – раз в год или 20 тыс. км. Минимальный сервис (т.н. ТО1) обойдется в 2,3 тыс. грн., расширенное обслуживание (к примеру, ТО3) оценивается в 5,4 тыс. грн.

Цены на автомобиль указаны по состоянию на октябрь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Автомобиль прошел цикл краш-тестов Euro NCAP и получил максимальную «5-звездочную» оценку. Манекены водителя и пассажира в основном окрашены в «зеленые» (хорошая защита) или «желтые» (нормальная защита) зоны безопасности. Единственное замечание касается возможного повреждения шеи при ударе сзади: «коричневая» зона (приемлемая защита).

В итоге

Признаться, я не могу назвать ни одной явной причины для отказа от покупки Ford Focus. Но также не могу назвать ни одной явной причины-преимущества над конкурентами. Слишком «ровный» и правильный автомобиль. Хотя волнительные изгибы боковин изначально обещали больше страсти на дороге. Но затем все разбилось о скромные возможности литрового мотора, хотя он вроде и старается. Уверен, что Ford Focus Sedan найдет своего покупателя и не одного: многие хотят получить «правильный европейский автомобиль» за вменяемые деньги – и Ford Focus Sedan именно таков. Однако спустя пару-тройку лет после очередной trade-in-площадки и кредита под 0% у дилера, вы вряд ли вспомните хоть одну деталь в характере нынешнего автомобиля. Хотя шанс на эмоции у Ford Focus еще есть, даже два: первый имеет приставку «ST» в названии, а второй – «Active». Ну что, Focus, до следующей встречи?

Плюсы:

+ Широкий выбор кузовов, моторов, комплектаций, оснащения – широкий выбор цен

+ Комфорт: довольно мягкая подвеска и хорошая звукоизоляция

+ Традиционный «автомат» с отменной логикой работы

Минусы:

— Двигатель 1,0 л – лишь минимально-достаточный для такого автомобиля

— Нет явных преимуществ перед конкурентами; хотя нет и явных провалов

Технические характеристики Ford Focus Sedan

Кузов – седан, 5 мест

Габариты – 4,65 х 1,98 х 1,45 м

Колесная база – 2,7 м

Багажник – 511 л (5 мест)

Грузоподъемность – 590 кг

Минимальная снаряженная масса – 1375 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R3, 1,0 л

Мощность – 125 л.с. при 6000 об/мин.

Крутящий момент – 170 Нм при 1400-4500 об/мин.

Удельная мощность и момент – 91 л.с. на 1 т; 124 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 11,1 с

Максимальная скорость – 198 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 7,1-7,3 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,5-4,7 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Michelin Primacy 4 215/50R17

Минимальная цена автомобиля – от 419 тыс. грн. или около $16,8 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 800 тыс. грн. или около $ 32 тыс.