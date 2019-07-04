Тест-драйв Mitsubishi L200 2019: ТОП-5 вопросов и ответов





Пикап Mitsubishi L200 всегда был одним из самых популярных в своем классе, а пережив плановое обновление – стал еще и одним из самых стильных! Но что с другими переменами кроме внешности? Каковые перемены в технике? Каковы перемены в прайс-листе? Все ответы на важнейшие вопросы вы найдете в этой статье.

Это новое поколение или обновленная модель?

Представьте себе, но это обновление того Mitsubishi L200, о котором я писал два года назад. Бывает и с меньшими переменами авто-производители заявляют автомобиль как «новую модель», но японцы честны с клиентами и говорят скорее о глубоком обновлении прежней модели, нежели о кардинально новом поколении пикапа. Так, основные узлы – несущая рама, турбодизель 4N15, полный привод Super Select – остались прежними.

Но ведь все другое совершенно переменилось! Прежде всего, в око впадает новый дизайн: фирменный стиль Dynamic Shield явно пришелся к лицу пикапу – серебристая планка решетки радиатора и узкие фары, общие угловатые формы «носа». Изменились боковины: теперь здесь четко очерчены колесные арки, которые внешне делают автомобиль более массивным и внушительным. А продольные линии визуально растягивают пикап в длину. Сзади тоже не обошлось без перемен: прямоугольные фары и хромирована ручка крышки кузова со встроенным «глазком» камеры. Плюс 18-дюймовые колесные диски (ранее были 16- или 17-дюймовые) и новые цвета кузова – к примеру, вот этот оранжевый колер тестового L200.

Внешних изменений столько, что можно было называть автомобиль новым поколением: почти все детали новые, взгляд сразу привлекает передняя часть автомобиля. Кстати, дизайн функционален: узкие и высокорасположенные (около метра от земли) передние фары меньше подвержены риску повреждения камнями или ветками, задние фонари увеличились в размере – их лучше заметно в потоке. В новом цвете кузова и на шикарных 18-дюймовых колесных дисках Mitsubishi L200, конечно, крут! Забегая вперед: немало перемен по технике.

А ведь еще есть немало перемен по технике. Так, пикап Mitsubishi L200 сохранил прежний тип подвески – независимая пружинная спереди, зависимая рессорная сзади – но получил новые рессоры и амортизаторы, подобранные с прицелом на улучшение комфорта. На передних колесах теперь используются увеличенные дисковые тормоза диаметром 320 мм (для 18-дюймовых колесных дисков). Улучшена звукоизоляция практически по всему подкапотному пространству. Усилены внешние уголки грузовой платформы и элементы моторного отсека…

Перемен в салоне поменьше, но все равно есть о чем рассказать. Во-первых, сразу привлекает внимание руль от Pajero Sport: удобный и «солидный», с многочисленными кнопками и переключателями. Во-вторых, за рулем – новая панель приборов: ободки спидометра и тахометра выполнены в красно-серых тонах, между ними установлен цветной дисплей. Возможно, кому-то данная «цветастость» приборов покажется детской, но в реальности такая контрастность здорово оживляет салон, да и новый дисплей информативнее прежнего. В-третьих, заметно изменилась центральная консоль – «подиум» под рычаг АКПП, красивая отделка в стиле рифленого алюминия, мягкие ушки-накладки как раз под колено. Да и вообще – создатели явно заботились про обычное ежедневное удобство водителя и пассажиров: вот вам ниша-кармашек сзади и USB-порты, а вот новая система мультимедиа с увеличенным дисплеем (аналогично обновленному Mitsubishi Outlander).

Изменения в салоне не столь масштабны, но все равно заметны: новые приборы, руль, мультимедиа. Изменилась нижняя часть центральной консоли – она стала выглядеть интереснее и «дороже». Сзади и раньше было просторно, а удачный наклон спинки сиденья обеспечивал удобную посадку, теперь добавилась еще полочка-ниша и пара USB-разъемов. Рядом с «шайбой» переключения полного привода – кнопки системы помощи при езде по бездорожью и ассистента движения на спуске: тоже новинка. Плюс улучшение звукоизоляция и усиление конструкции, о чем упоминал выше.

Круто изменился! Также круто и поехал?

К сожалению, но нет. Поймите правильно: улучшения есть и они заметны. К примеру, автомобиль реально стал тише «по мотору»: если раньше я отмечал шумность после 2,5-3 тыс. об/мин., то теперь мотор старательно приглушен – при этом рывок на средних оборотах и неплохая динамика топового L200 сохранилась. Еще пример: новый 6-ст. «автомат» (вместо 5-ст. ранее) лучше подбирает передачи при разгонах-ускорениях в городе и на трассе – теперь есть из чего выбирать! В ежедневной езде АКПП меняет передачи мягко и незаметно, уловить переключения можно лишь при разгоне с педалью акселератора «в полу». К слову, на скорости около 80 км/ч автомобиль едет на пятой передаче, хотя в ручном режиме можно включить и шестую – тяги мотора хватает. Но самостоятельно АКПП добирается до шестой передачи только при скорости около 100 км/ч или выше. Наконец, в-третьих, частично улучшилась плавность хода: на крупных волнах, наплывах, заплатках пикап лишь мерно покачивается на большом ходу подвески. Прям убаюкивает…

Но ровно до первой глубокой ямы, которую Mitsubishi L200 «пропускает» неожиданно жестко и тряско: похоже, проблема больших колес и тяжелого заднего моста никуда не делась – на разбитой дороге заметно трясет. Да, балласт в кузове частично решает эту проблему. И да, всеми виной грузоподъемность: все-таки 5-листовой пакет рессор сзади рассчитан почти на тонну загрузки. Но факт – даже после масштабных доработок подвески, обновленный Mitsubishi L200 не избавился от тряски и скачков-прыжков задней части. В тоже время, размягченная подвеска привела к повышенным кренам и кивкам при торможении. Последнее, к слову, приходится выполнять, оперируя вязкой педалью. Аналогичная ситуация и с рулем: нейтральное фоновое усилие сложно назвать «реактивным откликом в повороте» – это просто усилие от поворота широких колес, которое со временем приводит к чувству тяжести в руках. Благо, хоть радиус разворота невелик – всего 5,9 м: представители Mitsubishi заявляют его как лучший в классе. В итоге: не ждите от Mitsubishi L200 хороших повадок при ежедневной езде по обычным дорогам и улочкам. Но зато когда выберетесь на бездорожье…

Грунтовка и косогоры – ходом, бездорожье и грязь – с блокировками «дифов»: пикап Mitsubishi L200 буквально «расцветает» при первом съезде с обычной дороги. Добавленные режимы езды (гравий/песок/снег/камни) – скорее дань моде, чем реальная необходимость для великолепной трансмиссии Super Select 4 WD II: задний или полный привод, возможность заблокировать «центр» и «зад», понижающий ряд. Жаль, но версия с АКПП по-прежнему сохранила демпфер-крюк на корпусе редуктора заднего моста (на версиях с МКПП такого нет). Разгон 0-100 км/ч укладывается в приемлемые 12-12,2 секунды. Расход в городе чуть вырос относительно прошлого: в среднем 10-13 литров на 100 км – виню увеличенные колеса. Зато на трассе расход упал: 9 л на скорости 120 км/ч, что примерно на 0,5 л меньше прежнего – скажу «спасибо» шестой передаче АКПП.

Подведем итоги о езде: обидно, что большой объем перемен на деле дал так мало улучшений на дороге. Возможно, дело было в завышенных ожиданиях – но ведь и сам Mitsubishi L200 их провоцирует! Своим новым дизайном, переменами в салоне, огромным перечнем доработок. Особенно вспоминается Mitsubishi Outlander, где все было наоборот – минимум переделок во внешности, но кардинальное улучшение класса езды. В итоге констатирую факт: даже с учетом доработок, пикап Mitsubishi L200 по-прежнему больше «грузовая», чем «легковая» модель.

А что с ценой? Какие версии, моторы, комплектации?

Пикап Mitsubishi L200, как и ранее, доступен с двумя версиями 2,44-литрового турбодизеля (154 л.с. или 181 л.с. MIVEC), с «механикой» или «автоматом», в четырех комплектациях.

Базовый пикап в комплектации INVITE оценен в 850 тыс. грн. ($32 тыс.) и предлагает: мотор на 154 л.с., 6-ст. МКПП, полный привод Easy Select, блокировку заднего дифференциала, стальные 16-дюймовые колеса, кондиционер, черную тканевую отделку салона. Следующий шаг – комплектация INTENSE за 979 тыс. грн. ($37 тыс.): аналогичный мотор и МКПП, но более «продвинутый» полный привод Super Select, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, боковые подножки, противотуманные фары, кожаная отделка руля, приборы с цветным ЖК-дисплеем, климат-контроль, сенсорный дисплей аудиосистемы, «круиз», боковые подушки и шторки безопасности, подушка для коленей водителя, пр.

Пред-максимальная версия – это комплектация INSTYLE ценой 1,09 млн. грн. ($41,5 тыс.): двигатель по-прежнему 154 л.с., но уже в паре с 6-ст. «автоматом», плюс светодиодные фары, тонировка задних стекол, 2-зонный «климат», мультимедиа Mitsubishi Connect, камера заднего вида, пр. Наконец, на вершине модельной гаммы – комплектация ULTIMATE ценой 1,21 млн. грн. ($46 тыс.): использован более мощный турбодизель 4N15 MIVEC 181 л.с., добавлен кожаный салон, электропривод настройки сидения водителя, системы Offroad Traction Control (настройка под тип бездорожья) и Hill Descent Control (помощь при спуске со склона), пр. Тестовый автомобиль – это как раз максимальная комплектация ULTIMATE.

Белый автомобиль в салоне – средняя комплектация INTENSE: именно с нее частный покупатель будет смотреть Mitsubishi L200 (ибо «база» уж совсем «база»). Здесь красивые диски и «модные» узкие фары (правда, внутри не светодиоды, а галоген). А наличие «механики» означает отсутствие вышеупомянутого демфера на заднем мосту. В салоне улучшенная ткань и серебристо-серая отделка центральной части сидений, однозонный «климат», аудиосистема с цветным сенсорным дисплеем, семь подушек безопасности. Автомобиль на улице – это пред-максимальная версия INSTYLE: «автомат», максимальная мультимедийная система, 2-зонный «климат», камера заднего вида – если не гонитесь за кожей в салоне и мощным мотором, то INSTYLE хватит «с головой». Жаль, после обновления Mitsubishi L200 подорожал: плюс $3-8 тыс. (10-20%) в зависимости от версии.

Это дешевле или дороже конкурентов? И вообще – кто в конкурентах?

Конкуренты известны: Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger. Но к уже известной тройке теперь добавилось два новичка: Great Wall Wingle 7 и Nissan Navara. Первый создан для тех, кто ищет максимально низкую цену, второй напротив – метит на вершину класса: мощный мотор, внушительный размер, только максимальная комплектация. Пикап Volkswagen Amarok радует «легковым» поведением на дороге (правда с обычной, а не усиленной подвеской) и если ранее за это приходилось переплачивать, то теперь – нет: средние комплектации 180-сильного Amarok продаются по вполне средне-классовым ценам. Схожая ситуация и с Toyota Hilux: просто «нормальный» пикап, который ранее уступал L200 в возможностях трансмиссии и проигрывал в цене, пытаясь это скомпенсировать брендом. Но теперь-то Hilux и L200 стоят почти одинаково. Наконец, Ford Ranger: никогда не считал этот пикап выдающимся хоть в какой-либо дисциплине или обладающим ключевым преимуществом, и поэтому лично мне непросто найти ему место в треугольнике «L200-Hilux-Amarok». Но все решает цена.

Тройка главных конкурентов известна уже несколько лет (равно как известны их плюсы и минусы), с начала года к ним прибавилась пара «новобранцев». На фоне соперников Mitsubishi L200 выглядит одним из самых ярких, современных, «модных» в своем классе: броская внешность может быть одной из первых уловок для покупателя. А второй обязательно назову трансмиссию: Super Select 4WD II – это лучшая трансмиссия в сегменте, которая позволяет использовать постоянный полный привод круглый год, плюс есть блокировка центрального дифференциала и пониженный ряд. Ведь подавляющее большинство соперников обходятся подключаемым полным приводом Part Time (у Mitsubishi такая трансмиссия называется Easy Select и встречается только на базовой версии L200): полный привод приходится выключать на хороших дорогах, иначе может быть повышенный износ шин и трансмиссии.

Что в итоге?

По итогам прошлого обзора мой ответ был однозначно-утвердительным: пикап Mitsubishi L200 был просто «рабочей лошадкой», которой прощаешь все огрехи за толковый полный привод и низкую цену. Огрехи в езде и толковый полный привод остались, а вот низкая цена – нет.

Обновленный пикап Mitsubishi L200 2019 пошел на территорию более требовательных и богатых покупателей – но ведь там и запросы выше. Прежде всего, в качестве езды и отделке салона. Хотя если импортер и/или завод найдут возможности снизить цену Mitsubishi L200 на 10-20% и автомобиль снова станет одним из самых доступных в сегменте, то уверен – новинку ждет успешное будущее в Украине и заслуженные лидирующие позиции в классе.

Технические характеристики Mitsubishi L200 2.4L MIVEC 6AT Ultimate

Кузов – пикап, 5 мест

Габариты – 5,3 х 1,82 х 1,8 м

Колесная база – 3 м

Клиренс – 220 мм

Багажник – открытый кузов, длина 1,52 м, ширина 1,47 м, высота бортов 0,48 м

Грузоподъемность – 920 кг

Минимальная снаряженная масса – 1930 кг

Мотор – турбодизель, R4, 2,44 л

Мощность – 181 л.с. при 3500 об/мин

Крутящий момент – 430 Нм при 2500 об/мин

Удельная мощность и момент – 94 л.с. на 1 т; 223 Нм на 1 т

Привод – полный привод Super Select 4WD II, понижающий ряд, блокировка центрального и заднего дифференциалов

Трансмиссия – 6-ст. АКПП (традиционный гидромеханический «автомат»)

Максимальная скорость – 177 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 9,9 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 7,8 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Dueler H/T 684 II 265/60R18

Минимальная цена автомобиля – от 850 тыс. грн. или около $32 тыс.

Цена тестового автомобиля – 1,21 млн. грн. или около $46 тыс.

Автомобиль предоставлен – MMC Ukraine