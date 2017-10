Hydraulx – голливудская студия спецэффектов, подвизавшаяся на ниве научной фантастики и работавшая над такими картинами как Terminator 3: Rise of the Machines, Battle: Los Angeles, Captain America: The First Avenger, Spectral, X-Men: Apocalypse, Hardcore Henry и т.д. В 2009 г. создатели компании, Грег и Колин Штраусы, решили попробовать себя еще и в роли режиссеров. Результат экспериментов – иск от Sony и два отличных примера трэш-фантастики Skyline и Beyond Skyline. Впрочем, во втором фильме братья Штраус выступили лишь в роли продюсеров, уступив режиссерское кресло сценаристу первого Skyline Лиаму О’Доннеллу. И зря.

Beyond Skyline / «Скайлайн 2» Жанр фантастика

Режиссер Лиам О’Доннелл

В ролях Франк Грилло (Марк), Бояна Новакович (Одри), Ико Ювайс (Сю), Каллэн Мулвей (Харпер), Памелин Чи (Кания), Антони Фаргас (Сардж), Валентин Пайен (Роз), Яаяан Рухиан (Шеф) и др.

Студии Hydraulx, Infinite Frameworks Studios

Год выпуска 2017

Несмотря на всю глупость и не особо скрываемую дешевизну, у первого Skyline был определенный шарм. Фильм, практически целиком снятый в квартире Грега Штрауса, рассказывал историю нескольких людей, наблюдающих за вторжением инопланетян через щель в жалюзи лос-анджелеского пентхауза. Это было по крайней мере необычно. В тот раз физические съемки обошлись создателям всего в $500 тыс., зато на спецэффекты ушло около $10 млн. При этом в прокате картина собрала аж $78 млн., очень неплохо окупившись. Впрочем, фильму это не помогло: и критики, и зрители буквально разгромили его.

В Beyond Skyline вы увидите те же самые события, что и в Skyline, только под иным углом. Главный герой сиквела даже встретится на борту инопланетного корабля с персонажами первого фильма, которые помогут ему в критическую минуту. Впрочем, это только начало, из Лос-Анжелеса герои перенесутся на границу Лаоса и Вьетнама, где предки воевавших с американцами повстанцев будут сражаться в джунглях с инопланетянами.

Сценарий Beyond Skyline – безумный винегрет из плохо связанных друг с другом фрагментов. Есть здесь и тщетная попытка показать сложные отношения отца и сына после смерти матери, и откровенно трэшовые сцены с разрыванием людей на части. Превращение забитой серой мышки, машинистки поезда метро, в валькирию, мать-героиню, исступленно палящую в инопланетян из Colt 1911 на фоне древних храмов. Трогательная история слепого ветерана вьетнамской войны, которого, теряя кучу людей по пути, герои весь фильм тянут за собой, чтобы в итоге совершенно бессмысленно слить, потому что эта сюжетная ветка оказалась тупиковая. Есть экзотическая красотка, коварная и опасная, которая погибает предельно дурацким образом. Есть даже два парня из «Рейда», талантливо режущие инопланетян ножами. Плюс распадающаяся на отдельные кадры битва двух огромных инопланетян, отсылающая нас к классической Godzilla 1954 г., и финальная сцена, явно пародирующая фильм Iron Sky. Все есть, вот только фильма не наблюдается.

Причем о том, что авторы откровенно стебутся над штампами фантастических картин, ты догадываешься только в самом конце, во время наложенных на титры блуперов (однозначно лучшая часть картины). Тогда-то и становится ясно, что выпадение кадров в финальной битве обусловлено не внезапным сокращением бюджета на спецэффекты, а сделано намеренно, чтобы подчеркнуть сходство с Godzilla. Что скидывающая форменную рубашку и распускающая волосы машинистка – это скорей символ, чем реальный персонаж. Что цветовая дифференциация противников и союзников – это камень в огород компьютерных игр. И т.д. и т.п.

Впрочем, и это не спасает совершенно бессмысленную картину. Даже как набор спецэффектов первый фильм, в котором было больше многоруких и летающих тварей, явно выигрывает. В Beyond Skyline же интерьеры космического корабля выглядят так, как будто мы уже раз сто видели их в других sci-fi фильмах. А сами монстры, оказавшиеся в первой части не по зубам даже армии США, вооруженной тактическим ядерным зарядом, показаны какими-то задохликами, которых бодро шинкуют два наркодилера в паре с впервые получившей в руки оружие вагоновожатой.

Beyond Skyline — классический пример того, что сами по себе спецэффекты ничего не решают. Без хотя бы минимально вменяемого сценария и базовой актерской игры все это пустая трата компьютерных ресурсов. В Beyond Skyline меньше смысла, чем в любой из короткометражек Oats Studios Нила Бломкампа, которых, кстати, вышло уже чуть ли не десяток.