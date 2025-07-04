«Кайдашева семья против упырей» Алексея Деканя: новый мешап, щекочущий нервы. Рецензия ITC.ua

Мы уже писали о книге «Кайдашева семья против зомби» украинского писателя Алексея Деканя. Этот мешап соединил украинскую классику и ходячих мертвецов, заслуженно привлек к себе внимание читателей, поэтому писатель выпустил продолжение «Кайдашева семья против упырей». И теперь уже в издательстве «НК-Богдан». Если вы читали первое произведение, то самое время взяться за второе. А если вы не слышали об этом вообще ничего, то рекомендуем ознакомиться. Особенно это понравится фанатам историй о нечисти, ужастиков, экшена, приключений и семейных драм.

«Кайдашева сім’я проти упирів» 319 грн. Плюсы: хорошее качество издания и жанровая обложка; точное сочетание украинской классики с темным фэнтези, мистикой, ужасами и т.д.; мощная атмосфера книги; сдержанный, грамотный стиль без чрезмерного пафоса; достаточно глубокие персонажи, которые не превратились в карикатуры; расширенная география событий и интересные сюжетные флэшбеки-объяснения Купить в «НК-Богдан» Минусы: не все воспримут подобные жанровые сочетания; есть вопросы к определенным персонажам и их действиям; определенные сюжетные элементы затянуты, некоторые недораскрыты Купить в «НК-Богдан» 8 /10 Оценка

ITC.ua

«Кайдашева семья против упырей» / «Кайдашева сім’я проти упирів»

Автор Алексей Декань

Издательство «НК-Богдан»

язык украинский

Количество страниц 208

Обложка Твердая

Год издания 2025

Размер 130×200 мм

Сайт bohdan-books.com

Старая добрая семья Кайдашей уже успела перемолоться с нашествием зомби, потеряла некоторых родственников, но, несмотря на все, осталась собой. И вот теперь, когда казалось, что ужасы прошли, а мир очистился от мертвецов на горизонте появляются упыри.

Действие произведения «Кайдашева семья против упырей» разворачивается в хорошо известном селе Семигоры, где 12 лет назад Кайдаши уже пережили зомби-апокалипсис. Теперь старший из братьев Карпо стал старшиной, пытаясь удержать село от новой беды. Лаврин и Мелашка теперь в зверином обличье — она лиса, а он волк. А еще здесь будет возвращение Маруси Кайдашихи, которая стремится дать родственникам человеческое лицо, но, конечно, все идет не по плану. Но главная угроза этой части — упыри.

Роман начинается флешбеком — разделом, который переносит читателя на 40 лет назад, в Севастополь, где мы узнаем о молодости Омелька и как появились упыри. Этот ход писателя добавляет истории объема, потому что теперь мы имеем не только хоррор в настоящем времени, но и мистический корень из прошлого. Также в книге появятся персонажи, которые порадуют фанатов авторской трилогии «Нурлинь». Писатель всегда старается объединить свои произведения, создавая определенную Мультивселенную.

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Новый роман Алексея Деканя — мешап, объединяющий традиционный колорит украинского села с темным фэнтези и мистическим слэшером. Как и в первом произведении писатель сознательно перебрасывает мостик между украинской классикой и современностью, между теми, кто давно любит украинскую литературу, и теми, кто придет за хоррором, кровью и мистикой.

В отличие от первой части, продолжение не замыкается в пределах одного села. События ведут читателя в Крым, где Омелько знакомится с африканской ведьмой Марусей, и в Мукачевский замок Паланок. Все это делает географию произведения более динамичной и одновременно добавляет атмосферы — темных лесов, заброшенных домов и шепота забытых духов. В книге удачно сочетаются реалистичное описание быта с хоррором и мистикой.

Стиль Алексея Деканя, как и раньше, остается сдержанным и ироничным, а главное современным и простым для понимания. Он не делает своих героев излишне комичными или карикатурными. Зато автор работает с динамикой, атмосферой и характером, что держит внимание лучше кровавых эффектов. Однако некоторые действия героев иногда вызывают вопросы, потому что они ведут себя нелогично и странно.

Также надо понимать определенные жанровые условности, которые иногда выскакивают здесь и там, а еще автор иногда не очень умело объясняет те или иные сюжетные решения, появление определенных вещей, некоторые события и тому подобное. Иногда это все же, наверное, можно отнести к той самой жанровой условности, но не всегда.

В то же время идея мешапа здесь все еще работает не как дешевый трюк, а как способ «перезагрузки» классики для современного читателя. Читая «Кайдашеву семью против упырей», можно поймать себя на мысли: «А почему бы не перечитать оригинал?» Именно в этом и заключается настоящая сила таких книг, именно так происходит популяризация литературы в целом.

Дополнительно отмечу некоторые минусы, часть из которых озвучивал выше. Несмотря на небольшой объем произведения (208 страниц) сюжет местами кажется растянутым, отдельные сцены написаны более пространно, чем того требует динамика, а иногда, наоборот хочется деталей, которых автор не дает. Ну и как всегда останутся те, которые не оценят сам жанр мешапа — сочетание драматической, и не только, атмосферы украинской классики с жанровыми элементами, ужастиками, чудовищами и тому подобное.

Продолжение вышло в новом, для писателя, издательстве «НК-Богдан» сразу в двух вариантах. Первый — белый, в стиле «Кайдашева семья против зомби», которое выходило еще в издательстве «ТУТ». И второй, черный, тот что у меня. И он мне нравится больше. Качество книги хорошее, картинка в обоих случаях жанровая, что меня очень радует, есть ляссе, атмосферные рисунки и оформление страниц, хорошая бумага и удобный для чтения шрифт.