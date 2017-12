Орки-гопники, люди-полицейские, эльфы-федералы, магические заклинания против спецназа, боевые искусства против автоматов. Трейлер Bright выглядел как идеальная экранизация Shadowrun. Что же пошло не так?

Bright / «Просветленный» Жанр боевик, фэнтези

Режиссер Дэвид Эйер

В ролях Уилл Смит (Дэрил Уард), Джоэл Эдгертон (Ник Джакоби), Нуми Рапас (Лейла), Люси Фрай (Тикка), Эдгар Рамирес (Кандомер) и др.

Студии Overbrook Entertainment, Netflix

Год выпуска 2017

Сайты IMDb

Netflix возлагал на фэнтезийную полицейскую драму Bright особые надежды. Этот фильм должен был стать вызовом голливудским блокбастерам, новой ступенью для продуктов, созданных при финансовом участии стримингового сервиса. Картина освоила немалый бюджет в $90 млн., из которых изрядная доля наверняка ушла на гонорары приглашенным звездам. В фильме снялись Уилл Смит, Джоэл Эдгертон (Loving, Black Mass, Zero Dark Thirty), Нуми Рапас (What Happened to Monday?, Alien: Covenant, The Girl with the Dragon Tattoo), Эдгар Рамирес (Gold, The Girl on the Train). В режиссерское кресло посадили Дэвида Эйера, собаку съевшего на полицейских драмах (Training Day, S.W.A.T., Harsh Times, Street Kings, End of Watch, Sabotage) и умеющего снимать богато, вспомним хотя бы Fury и Suicide Squad. Но, увы, не срослось. Есть подозрение, что вся проблема в сценаристе Максе Ландисе, до этого работавшего лишь над средненькими комедиями (American Ultra, Me Him Her, Mr. Right) и понятия не имеющего, что делать с полицейской драмой или фэнтези.

Дэрил Уард – уличный коп, который получает в напарники первого в истории полицейского-орка, презираемого одновременно и коллегами, и соплеменниками. Дэрил и сам с подозрением относится к Нику Джакоби, он считает, что получил пулю именно из-за нерадивого напарника-орка. В первый же после ранения день на работе Уард и Джакоби получают вызов, который изменит их жизнь, заставит пойти против своих и сделает желанной добычей для банд, полиции, федералов и кучки безумных магов. Тяжелая ночка…

Да, в мире Bright, действительно до боли напоминающем вселенную Shadowrun, уживаются люди, эльфы, орки, кентавры, феи, магия и огнестрельное оружие. Ну как уживаются… Эльфы свысока смотрят на всех остальных, орки – парии, расплачивающиеся за былые грехи, а фей вообще травят как паразитов. Магия под запретом, а на ее адептов и используемые ими артефакты охотится специальное федеральное агентство. Собственно Просветленный – это маг, который может взять в руку магическую палочку и не умереть. Чаще всего Просветленными становятся эльфы, люди с магическими способностями попадаются один на миллион. До полного Shadowrun не хватает только хакеров и вечной ночи.

Все бы ничего, но оказывается, недостаточно просто заменить афроамериканцев на орков, белый истеблишмент – на эльфов, а Рождество Христово – на Великую битву против Темного Лорда, чтобы мир ожил. Так это не работает. Bright катастрофически не хватает бэкграунда, предыстории мира и взаимоотношений населяющих его рас. Такое впечатление, что изначально Bright задумывался как сериал, а нам показали лишь одну серию, выдернутую из середины. Почему эльфы занимают привилегированное положение? Почему магия в этом мире под запретом? Почему орки вот уже две тысячи лет расплачиваются за свою ошибку, которая описывается, по сути, только намеками? Что происходит с обнаруженными Светлыми? Кто такие Щит Света? Что федералы делают с найденными магическими предметами? И т.д. и т.п.

Впрочем, проблема не только в этом. Bright слаб не только как фэнтези-фильм, но и как полицейская драма, которой он пытается казаться. Расовые трения выглядят здесь несколько искусственными, а диалоги партнеров, пытающихся начать доверять друг другу – совершенно банальными и предсказуемыми. Да, несмотря на всю необычность мира и причину конфликта различных группировок, Bright – это совершенно банальная, стандартная до зубовного скрежета история. Замените магическую палочку на груз наркотиков, чемодан денег и т.д., и ничего не изменится. Есть банды, охотящиеся за неким дорогостоящим предметом, есть продажные копы, есть вечно везде опаздывающие федералы и пара хороших полицейских, которые пытаются выжить, спасти важную свидетельницу и не дать нарко… извините, магическому артефакту термоядерной силы попасть на улицы. Все.

Финал картины, с ванильным хэппи-эндом и совершенно невразумительной разборкой с федералами вообще удивляет. И это все? Из-за этого был весь сыр-бор? Гора родила мышь? Да, намек на возможный сиквел в конце оставили, но вот нужен ли он?

В итоге, Bright интересен только необычным сеттингом, который, к сожалению, очень плохо проработан (граффити во время стартовых титров – лучшее, что здесь есть), боевыми сценами (смотреть, как Нуми Рапас разбирается с отрядом спецназа, одно удовольствие) и, пожалуй, саундтреком.

Один раз посмотреть фильм можно, хотя бы для того, чтобы оценить, на что же были потрачены $90 млн. Netflix. Если же вы фанат вселенной Shadowrun, то можете спокойно накинуть к оценке полбалла, все равно лучше экранизации этой настолки у нас, скорей всего, никогда не будет.