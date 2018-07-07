Bus Simulator 18: не стойте в дверях, проходите внутрь салона!

Если вам немного надоело перевозить грузы в American и Euro Truck Simulator (кстати, в ATS как раз подходит к концу Operation Big Sur, очередное внутриигровое событие с призами), то в Steam появилась неплохая альтернатива. Как насчет перевозок намного более хрупкого, требовательного и капризного груза? Например, людей? Что ж, если вы не против, то добро пожаловать в Bus Simulator 18, сиквел Bus Simulator 16 от все той же австрийской студии stillalive.

Bus Simulator 18 Жанр симулятор

Платформы Windows

Языки русский, английский

Разработчик stillalive studios

Издатель astragon Entertainment

Сайт Steam

Фанатам ATS/ETS будет легко пересесть из-за руля седельного грузовика за руль городского автобуса, тем более что представленные в игре бренды уже хорошо им знакомы: Mercedes-Benz, MAN, IVECO и SETRA (тоже Daimler AG). Каждый из производителей представлен в игре двумя лицензированными моделями, среди которых есть одинарные и сочлененные городские автобусы, автобусы повышенной комфортности, машина с дизельными и газовыми двигателями. Да и основной игровой режим привычен поклонникам ATS/ETS – построение собственной транспортной компании, покупка новых автобусов и найм водителей. Вот только вместо перемещения между городами придется ездить между различными районами одного населенного пункта и несколькими пригородными зонами.

Начинаем мы традиционно с одним автобусом и одним открытым районом города. Далее, выполняя задания муниципалитета, мы будет получать доступ к новым зонам и новым задачам, пока не откроем все районы: старый центр города с его узенькими улочками, промышленную и агрокультурную зоны, порт, несколько окрестных деревенек и т.д. Кроме того, чтобы получить доступ к новым автобусам, вариантам раскраски, наклейкам, рекламе (неплохой дополнительный источник дохода), вам придется зарабатывать опыт и набирать уровни. А количество заработанных очков в Bus Simulator 18 зависит от того, насколько скрупулезно вы следуете правилам дорожного движения и насколько довольны ваши пассажиры.

Правильно использовали поворотники при пересечении перекрестка – получите плюсик, поморгали правым поворотником при подъезде к остановке – еще плюсик, левым при отъезде от остановки – снова плюсик, забыли выключить поворотник при движении по прямой – минус. Приехали точно по графику – плюс, опоздали – минус, хорошо припарковались возле остановки – плюс, плохо – минус. Заставили пассажира выключить слишком громкую музыку – плюс, не обратили на это внимание – минус. Объехали припаркованную в неположенном месте машину – минус, согнали нарушителя ПДД сигналом – плюс. Помогли заехать в автобус инвалиду – плюс, нет – минус. Остановили автобус чтобы выпустить прозевавшего свою остановку пассажира – плюс (ПОЧЕМУ!), игнорировали его странные требования – минус. Нашли, покинув свое место (в ущерб другим гражданам, спешащим по своим делам!!!), пассажира, забывшего в салоне свои вещи – плюс, решили, что это уже как-то слишком – минус. Наехали на лежащего полицейского или яму на дороге на большой скорости – минус, не наехали – ну молодцы, чего там. И не дай вам бог проехать на красный, попасть в аварию или сбить пешехода.

Вообще, уровень симуляции в новой версии нешуточно прокачался. Все тумблеры и переключатели в кабинах всех автобусов в Bus Simulator 18 рабочие. Да и не только тумблеры и не только в кабинах. Вы можете, например, опустить солнцезащитный козырек, причем не в одно фиксированное положение, а потянув за его край мышью в любое удобное именно вам. Открыть окно, механически заблокировать/разблокировать каждую створку каждой двери, отсчитать сдачу пассажиру, решившему купить билет, открыть автобус, находясь снаружи, проверить у пассажиров билеты, в конце концов! Вообще, возможность покинуть водительское место, пройтись по салону и выйти на улицу – это суперфича Bus Simulator 18, которой порой так не хватает в ATS/ETS.

Починили в Bus Simulator 18 и управление. Теперь игра может похвастаться поддержкой всех популярных геймпадов, рулей и даже трекеров взгляда, таких как Tobii eye и TrackIR. При игре с контроллера не забудьте отключить в настройках повышенную чувствительность в крайних положениях и автоматический возврат в нулевую точку. Нелишним будет отключить и опцию масштабирования ввода, режим 1:1 показался нам наиболее адекватным.

Во время вождения вы можете физически щелкать по всем тумблерам на приборной панели, но при игре с геймпада все управление удобно собрано в специальное командное колесо. Отсюда можно как завести автобус, так и опустить трап для инвалидного кресла, слава богу, теперь для этого не нужно выходить наружу, как в старой версии. Хотя отсидеться на водительском кресле не получится. К сожалению, чтобы заставить пассажира пройти в салон и не блокировать дверь, нельзя громко крикнуть «Задняя площадка! Отпустите двери!», нужно покинуть водительское место и подойти к нарушителю лично. То же самое придется сделать, если кто-то из пассажиров слушает слишком громкую музыку. Кроме того, после завершения поездки нелишним будет пройти по автобусу и собрать оставленный людьми мусор. Спокойно, никаких семечек, только хипстерские стаканчики для кофе.

Кстати, в многопользовательском режиме на четырех игроков, в который вы можете перевести свою игру буквально в любой момент, вы можете пригласить одного из друзей проехаться вместе с вами, выполняя функции помощника. Проверяя билеты (зайцы – отличный источник дохода), делая замечания пассажирам и т.д. Впрочем, это далеко не самый интересный из имеющихся режимов, намного веселее проехаться совместным конвоем из четырех автобусов по нагруженному маршруту.

В отличие от уже много раз упомянутых здесь ATS/ETS, в Bus Simulator 18 вы можете увидеть автобусы своей собственной компании на улицах. Те самые модели, которые вы назначили именно на этот маршрут, в тех самых ливреях, которые вы задали. Мало того, если при планировании маршрутов вы провели несколько из них по тем же самым остановкам и улицам, вы будете регулярно встречать своих виртуальных коллег, которые будут приветствовать вас при встречном движении и мешать при попутном. На улицах Seaside Valley (наличие меню выбора города говорит о возможных DLC) и так нередко случаются пробки, а участие в них ваших собственных автобусов с других маршрутов только усугубляет ситуацию.

Как и предыдущая игра, Bus Simulator 18 поддерживает Steam Workshop, вы можете скачать дополнительные модели автобусов, раскрасок, наклеек и т.д. Кстати, кто-то из соотечественников уже сделал для игры расцветку и эмблемы КиевПасТранса, вот только наши автобусы несколько дико смотрятся на улицах города, очень похожего на Копенгаген.

Помнится, в свое время Bus Simulator 16 очень расстроил нас качеством графики. Что ж Bus Simulator 18 в этом отношении шагнул вперед. Игра использует движок Unreal Engine 4, вот только использует его на 30%, не более. Временами игре удается выглядеть неплохо, например, в дождь, но чаще авторы несколько перебарщивают с засветками, отблесками линз и т.д. Опять-таки, есть у игры проблемы с глобальным освещением, тенями, текстурами, уровнями LOD. И да, ни о какой плавной смене времени суток или погоды здесь речи не идет, вы можете выбрать для поездки одно из пяти заданных состояний – ночь, день, закат, дождь, дождь в солнечный день.

Не самую современную графику игре можно было бы и простить, если бы она не умудрялась временами притормаживать на GeForce GTX 1060, в самый неожиданный момент просаживая fps до 1-2 кадров в секунду, что приводит порой к авариям, особенно на узких улочках старого города. The Crew 2 со всей его Америкой, значит, не тормозит, а Bus Simulator 18 тормозит, нехорошо. Будем надеяться, разработчики поправят этот глюк в одном из патчей. Кстати, буквально вчера для игры вышло бесплатное DLC с национальными раскрасками для автобусов, так что авторы следят за своим проектом.

Нельзя сказать, что Bus Simulator 18 — выдающаяся игра. С точки зрения вождения, ей далеко до симулятора, зато в плане имитации работы всех механизмов автобуса она даст фору многим более серьезным играм. У Bus Simulator 18 по-прежнему не самая современная графика и проблемы с производительностью, но зато здесь есть лицензированные автобусы четырех марок и забавный многопользовательский режим. Ну и, в конце концов, поиграть в эту игру стоит хотя бы для того, чтобы понять, как чувствуют себя водители муниципального транспорта на наших перегруженных улицах, без выделенной полосы под общественный транспорт, с паркующимися как попало водителями и переходящими улицу где в голову взбредет пешеходами. Может быть, после этого мы будем вести себя на улице с чуть большим уважением к окружающим.

P.S. Я все-таки не понимаю, почему SCS Software не выпустит на магистрали своей Европы и Америки автобусы? У них ведь в свое время были планы на Bus Simulator 2, да и сами автобусные остановки есть и в ATS, и в ETS.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Расширенный уровень симуляции; многопользовательский и кооперативный режимы; улучшенная графика и управление; лицензированные автобусы Минусы: Графика все равно оставляет желать лучшего; низкая производительность Вывод: Bus Simulator 18 – это, несомненно, большой шаг вперед по сравнению с Bus Simulator 16, но авторам игры еще есть над чем работать

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