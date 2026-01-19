Хватит ли 850 Вт для гейминга с RTX 5090? Обзор блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5

Качественный блок питания де-факто считается залогом стабильности и надежной работы всей системы. Опытные компьютерные энтузиасты знают, что экономить на нем ни в коем случае нельзя. Сегодня у нас на редакционном обзоре MSI MAG A850GLS PCIE5, который предлагает прочный силовой фундамент для предтоповых ПК. Мы приготовили отдельное испытание — RTX 5090, для которой рекомендуется более мощный БП.

MSI MAG A850GLS PCIE5 Від 6549 грн. Плюсы: поддержка современных стандартов ATX 3.1 и PCI-E 5.1; комбинация разъемов; стабильная работа под нагрузкой; эффективное охлаждение; полная модульность для удобного кабель-менеджмента; 7-летняя гарантия от производителя. Купить в Telemart.ua Минусы: отсутствует Zero Fan; конденсаторы не японского производства. Купить в Telemart.ua 8.7 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики

MSI MAG A850GLS PCIE5 появился в украинской продаже осенью 2025 года. Его мощность — 850 Вт, что можно считать золотой серединой для современных ПК. Блок питания поддерживает стандарты ATX 3.1 и PCI-Express 5.1. В том числе способен выдерживать кратковременные пиковые нагрузки до 220 % мощности.

Производитель MSI Модель MAG A850GLS PCIE5 Входное напряжение, В 100-240 Мощность, Вт 850 Сертификация 80 Plus Gold Коррекция мощности Active PFC Стандарты ATX 3.1, PCIE 5.1 Разъемы для GPU 1 x 12VHPWR (12+4 pin), до 600 Вт; 4 x 6+2 pin PCIE Другие разъемы 1 x 24-pin ATX, 2 x 8 pin EPS12V, 8 x SATA, 4 x Molex +12 В мощность, Вт 850 Мощность (комбинированный режим — +3.3 В, +5 В), Вт 100 Охлаждение ZFF132512H — 135 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником Эффективность До 90% при типичной нагрузке защита OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO Размеры, мм 150 x 150 x 86 Вес, г 1 600 Гарантия, лет 7

Тестовый стенд

Тестирование MSI MAG A850GLS PCIE5 проходило на топовой конфигурации прогрессивного ПК по классификации ITC.ua.

Замеры напряжения проводились мультиметром с осциллографом, а также фиксировались показатели датчиков в AIDA64. Входное сетевое напряжение — 240 В, температура в помещение — 23 градуса по Цельсию. Нагрев элементной базы блока питания проверялся с помощью пирометра, во время кратковременного снятия крышки с кулером.

Конфигурация тестового стенда:

Комплектация, упаковка и внешний вид

MSI MAG A850GLS PCIE5 прибыл на редакционный обзор в классической черной коробке, украшенной декоративными дизайнерскими вставками. По традиции на ней изображен сам блок питания и перечень основных стандартов и сертификаций, которые им поддерживаются.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Внутри герой нашего обзора аккуратно зафиксирован между двумя формами из вспененного полиэтилена. Рядом в отдельном мешочке находятся комплектные кабели.

Тип кабеля: Количество: Длина, см ATX 24 Pin (Питание материнской платы) 1 60 EPS 4+4 Pin (Питание CPU) 2 60 PCI-E 5.1 12VHPWR (Питание видеокарты) 1 60 PCI-E 8 Pin (6 + 2) 4 60 SATA + Molex + FDD (комбинированные) 8, 3, 1 50 + 15 + 15 + 15

Доступно четыре разъема (8-Pin PCI-E), три из которых очень пригодятся для мощных видеокарт от AMD вроде Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE плюс один на дополнительное питание продвинутых материнских плат.

Также не забыли о двух современныхи PCI-E 5.1 12V-2×6, один из которыхкоторых поддерживает новые видекокарты NVIDIA мощностью до 600 Вт. Один 12VHPWR разветвляется на два дополнительных 8 Pin (PCI-E). Для питания периферии и накопителей имеем восемь SATA разъемов, три MOLEX и даже архаичный ностальгический FDD.

Металлический корпус блока питания покрыт порошковой краской черного цвета — выглядит солидно и одновременно сдержанно. Присутствуют белые вставки с плавными скошенными углами и импровизированным тиснением.

Задняя сторона служит вентиляционной решеткой, через которую нагретый воздух выводится за пределы корпуса. Там же размещен силовой AC вход (220 В) и переключатель включения. Отдельной кнопки для гибридного режима работы, как и его самого, здесь не предусмотрено.

Габариты MSI MAG A850GLS PCIE5 стандартные — 150×86×150 мм. Все модульные разъемы подписаны, поэтому с подключением кабелей во время сборки ПК не возникнет вопросов даже у новичков.

Длины кабелей с запасом хватает в том числе для полноформатных корпусов, поэтому даже с материнскими платами EATX не возникнет лишних сложностей в подключении.

Особенности исполнения и начинки MSI MAG A850GLS PCIE5

Блок питания имеет полноценный EMI-фильтр, который отделен от основной элементной базы с помощью медного экрана. Это уменьшает влияние высокочастотных пульсаций во входную сеть.

Выпрямление напряжения происходит с помощью двух диодных сборок GBJ1506 (600 В, 15 А). Для них предусмотрен отдельный радиатор охлаждения.

Первый «удар фильтрации» берет на себя электролитический конденсатор TEAPO емкостью 560 мкФ. Конечно, на его месте хотелось бы видеть аналог японского производства. Тем не менее он способен работать в рабочем диапазоне до 105 °C.

В случае перегрева сработает защита и блок питания выключится. Но даже без комплектного кулера он не нагревается до такой отметки.

Первичный каскад на основе полумостовой LLC-топологии построен на двух MOSFET-транзисторах STF33N60M2 (650 В, 26 А, 0.125 Ом). Для них предусмотрен отдельный радиатор.

Шесть MOSFET-транзисторов IPS 014N04SA (40 В, 140 А) отвечают за генерацию на линии +12 В. Для теплоотвода предусмотрены две отдельные пластины. Фильтрация осуществляется с помощью конденсаторов CHENGX (3300 μФ).

Они, как и основной конденсатор (TEAPO) рассчитаны на работу в диапазоне до 105 градусов по ЦельсиюРядом с разъемами находятся полимерные конденсаторы для дополнительной фильтрации напряжения по линии +12 В.

На отдельной плате формируется напряжение +3,3 В и +5 В. За это отвечает отдельный понижающий DC-DC преобразователь. Питание в режиме ожидания базируется на ШИМ-контроллере OB2365T с электролитическим конденсатором на 2200 мкФ.

За контроль выходных напряжений, температуры и защиты компонентов отвечает контроллер NS51FB9AE от Nuvoton. Он распаян на плате с коннекторами. Предусмотрена многоуровневая система защиты: OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP, NLO.

Охлаждает элементную базу вентилятор ZLC-ZFF132512H (12 В, 0,45 А) с гидродинамическим подшипником. Он подключен к блоку питания трехконтактным коннектором. Ресурс гидродинамического подшипника составляет до 60 тысяч часов.

Производительность MSI MAG A850GLS PCIE5

Блок питания тестировался в течение двух недель в самых популярных рабочих и игровых сценариях, в том числе под максимальной нагрузкой. Напряжение на линиях (+12 В, +5 В и +3,3 В) оставалось в пределах допуска Отклонения на 12-вольтовой линии при этом не превышали 1,5 %. Так что, будущие владельцы могут надеяться на качественную стабилизацию.

В самых тяжелых рабочих и игровых сценариях, даже с использованием видеокарты MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC, система не перегревалась и работала предсказуемо.

Тесты подтверждают соответствие сертификации 80 PLUS GOLD. На всем промежутке мощности от 20 до 75% эффективность держалась отметки 90%.

Даже при 100 % загрузке MSI MAG A850GLS PCIE5 (Doom: The Dark Ages на пресете Ultra Nightmare) коэффициент полезного действия отклонился от золотого стандарта всего на 1,5%. Пульсации также находились в приемлемых рамках.

Температурный режим и шум

Температурные показатели MSI MAG A850GLS PCIE5 оставались на безопасном уровне. После двухчасового стресс-тестирования при 100% нагрузке температура внешней поверхности блока достигала около 36 °C, тогда как воздух на выходе из вентилятора нагревался максимум до 46 °C при температуре в помещении — 23 °C.

Система охлаждения работает эффективно. Радиатор и внутренние элементы на протяжении всех тестов находились в допустимом диапазоне, а система защиты от перегрева (OTP) активировалась после 20 минут нагрузки в играх с принудительно выключенным вентилятором.

По результатам акустических испытаний блок питания получил сертификат Cybenetics A+. Шум от вентилятора обычно не превышает 35 ДБа даже при пиковой нагрузке. Режим Zero Fan не предусмотрен.

Что очень радует, так это отсутствие каких-либо паразитных писков, в том числе при 100 % нагрузке. В целом акустические характеристики этого блока питания удовлетворят потребности большинства пользователей.

Опыт пользования и гейминг с RTX 5090 и гейминг с RTX 5090

Среди ПК энтузиастов исторически сложилось мнение, что блок питания априори не считается полноценным без японских конденсаторов. Да, их качество не вызывает вопросов и проверено многими десятилетиями работы. Однако другие производители также не стоят на месте.

В доказательство этого можете почитать статью: «Best Electrolytic Capacitors Database», Ариса Мпициопулоса руководитель Cybenetics и основателя сайта Hardware Busters. Там он провел сравнение конденсаторов от Chemi-con, Elite и Teapo.

Элементная база MSI MAG A850GLS PCIE5 работает в очень щадящих условиях. Конденсаторы не нагреваются даже до 70 градусов по Цельсию. Поэтому, учитывая допустимый рабочий диапазон, для волнения нет причины.

Ради эксперимента я проверил, за какое время один из элементов «раскалится» до 105 °C. Для этого понадобилось около 20 минут гейминга с общим энергопотреблением ПК около 500-600 Вт.

MSI MAG A850GLS PCIE5 подвергался настоящей редакционной пытке в течение двух недель. В режиме покоя система потребляла около 127 Вт (в режиме Precision Boost Overdrive), то есть — с авторазгоном.

Сценарий (AMD Ryzen 7 9800X3D + NVIDIA RTX 5090): Энергопотребление, Вт Линия (+12 В) Линия (+5 В) Линия (+3,3 В) Выключенный компьютер 3,8 12,03 5,01 3,28 Режим покоя (рабочий стол) 127 11,98 5,01 3,28 CPU-Z (MultiCore) 227 11,933 5,01 3,28 CPU-Z + Furmark (CPU — ECO, GPU — Downvolt + уменьшенные частоты) 350 11,933 4,99 3,24 Furmark ( Downvolt ) 458 11,93 4,99 3,24 CPU-Z + Furmark (CPU — 5,2 GHz, GPU — Downvolt) 667 11,93 4,96 3,23 CPU-Z + Furmark (CPU — 5,2 GHz, GPU — Default) 712 11,93 4,96 3,23 Cyberpunk 2077 798 11,88 4,94 3,21 Doom: The Dark Ages (4K, PT, MFG, Nightmare) 848 11,88 4,93 3,20

Если запустить типичные мультипоточные тесты производительности CPU, то ПК будет потреблять от 227 Вт до 255 Вт. Добавив к этому еще и «баранку» Furmark, энергопотребление возрастает приблизительно до 720 Вт.

В гейминге с RTX 5090 и Ryzen 7 9800X3D энергопотребление системы обычно не превышает пределы 600-750 Вт, ведь процессор не используется на все 100%Одним из самых тяжелых режимов — Nightmare в игре Doom: The Dark Ages. Трассировка пути и генерация кадров съедают до 20 гигабайт видеопамяти и «ставят на колени» любое железо. Тем не менее MSI MPG A850GS PCIE5 работал стабильно даже на максимальной нагрузке.

Цена и конкуренты

MSI MAG A850GLS PCIE5 занимает свое место в средне-высоком ценовом сегменте среди аналогов своей мощности. Он продается по цене от 6 549 гривен. Конкурентов здесь на любой вкус.

Be quiet! Pure Power 12 M обещает не такую длительную гарантию. Из минусов вы не сможете «из коробки» подключить видеокарты AMD с тремя 8-пиновыми разъемами питания, например AMD Radeon RX 9070 XT. Стоит он дороже героя нашего обзора.

Seasonic FOCUS GX ATX 3.1 предлагает схожие характеристики, удачную компоновку элементной базы и надежные японские конденсаторы.

Corsair RM850x ATX 3.1 также может похвастаться сертификацией 80 Plus Gold и модульной конструкцией, но стоит дороже. Он тихий в работе, имеет режим Zero Fan, с возможностью самостоятельной регулировки его начальных оборотов.

8.7 /10 Оценка ITC.ua Качество сборки, материалы 9 Качественная компоновка элементной базы. Модульное исполнение. Производительность 9 Даже при максимальной нагрузке отклонения не превышали 1.5 %. Энергоэффективность, шум 8.5 Блок питания тихий в работе, но Zero Fan был бы кстати. Цена 8.5 Целесообразная стоимость за свои характеристики.