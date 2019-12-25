Гид покупателя: ТОП-6 японских кроссоверов «на все случаи жизни» (по обзорам ITC.UA)





Пожалуй, одна из самых важных и сложных тем: сравниваем и выбираем японский кроссовер на «все случаи жизни». Тем более, что 2019 год дал много новинок в классе: вышли либо полностью новые поколения, либо существенно обновленные автомобили. Все эти модели стоят адекватных денег, предлагают хорошую комплектацию и современное оснащение, могут отвезти вас и семью в любое путешествие, не спасают на грунтовке или в снегу. Все модели уже встречались в отдельных обзорах ITC.ua – их и буду сравнивать. Традиционно для гида покупателя: оцениваем все автомобили в пяти пунктах-номинациях, подводим итоги сравнения в конце материала.

Шестерка автомобилей для сравнения

Подобные материалы обычно насчитывали пять автомобилей, но здесь их будет шесть: уж больно хотелось рассмотреть все популярные японские кроссоверы. Думаю, большинство читателей легко назовут эти модели, но все же – в гиде покупателя представлены: Honda CR-V, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Subaru Forester, Toyota RAV4. Все автомобили были представлены в обзорах с мощными моторами (около 170-220 л.с.) и в около-максимальных версиях – на них и буду ориентироваться в гиде. Но также отдельно отмечу другие версии автомобилей для понимания полноты картины по каждой модели.

Honda CR-V – 1,5 л турбо 193 л.с., Prestige, 987 тыс. грн. или $42 тыс. (старт от 867 тыс. грн. или $36,9 тыс.)

Mazda CX-5 – 2,5 л 194 л.с., ТОР, 983 тыс. или около $42 тыс. (старт от 678 тыс. грн. или около $29 тыс.)

Mitsubishi Outlander – 2,4 л 167 л.с., Ultimate 7-местная версия, 789 тыс. грн. или около $34 тыс. (старт от 549 тыс. грн. или $24 тыс.)

Nissan X-Trail – 2,5 л 171 л.с., TEKNA, 815 тыс. грн. или около $35 тыс. (старт от 486,7 тыс. грн. или $21 тыс.)

Subaru Forester – 2,5 л 184 л.с., L ES LC, сейчас в продаже S ES FR по цене 932 тыс. грн. или около $40 тыс. (старт от 784 тыс. грн. или $33,6 тыс.)

Toyota RAV4 – 2,5 л гибрид 218 л.с., Style, 898,6 тыс. грн. или около $38,6 тыс. версия с полным приводом 974,6 тыс. грн. или $41,8 тыс. (старт от 589,6 тыс. грн. или $25,3 тыс.)

Почему именно эти модели выбрал для гида покупателя? Во-первых, «японцы» стали одними из основателей класса: вслед за Toyota RAV4 еще в конце 1990-х появился Forester и CR-V, спустя пару лет подоспели модели X-Trail и Outlander. Пусть Mazda CX-5 пришла на рынок позже других, но данная модель вмиг стала довольно популярной. Во-вторых, любой из этих автомобилей, так или иначе, пусть в какой-то из версий – но обязательно предлагает полный привод, чего лишены некоторые конкуренты. В-третьих, почти все «японцы» остаются верны атмосферным моторам и нередко предпочитают лишние пол-литра вместо турбины. Аналогично с коробками передач: здесь по-прежнему можно встретить классические «автоматы» и толковые цепные вариаторы. Наконец, в-четвертых: я не просто так использую слово «японцы» – оно уже стало знаковым в некоторой мере, подсознательно дает уверенность в надежности и хорошую ликвидность.

Все автомобили будут сравниваться в нескольких основных блоках, которые описывают их ключевые качества – начиная от соотношения цены и комплектации, продолжая простором салона и проходимостью, заканчивая расходом топлива и ликвидностью при перепродаже. В каждом блоке я буду приводить сводную таблицу с назначением балов от «1» до «5», а также буду приводить одну фотографию автомобиля, который является победителем данного блока.

Цена автомобиля и его комплектация

В данном пункте сложно выделить однозначного лидера, поскольку у каждого из автомобилей имеются свои преимущества и недостатки. В целом: будьте уверены, что в зависимости от комплектации, вы получите светодиодные фары, легкосплавные колесные диски, климат-контроль, шесть подушек безопасности, кожаный салон – ибо статус и класс уже обязывают.

Но дальше начинаются нюансы. К примеру, Nissan и Mitsubishi могут порадовать круговым обзором, причем даже в относительно доступных комплектациях. Дополнительно Nissan предлагает панорамный люк, контроль рядности и перекрестного трафика, распознавания знаков. Кроссовер Mitsubishi отвечает системой мультимедиа с подключением смартфонов. Но оба автомобиля лишены адаптивного «круиза». Последний можно получить в автомобилях Subaru Forester, Honda CR-V, Toyota RAV4, Mazda CX-5 – в каждом отдельно взятом случае, система называется по разному, но служит одним целям. В трех последних примерах (Honda, Toyota, Mazda) также водителю предложен ЖК-дисплей вместо обычных приборов. Кроссоверы Toyota RAV4 и Mazda CX-5 могут похвастать вентиляцией передних кресел, а Honda и Mazda предлагают проекционный дисплей. А еще в модели Mazda CХ-5 можно найти аудиосистему BOSE, поддержку интеграции смартфонов, круговой обзор…

Итого :

Mazda CX-5 – 5

Honda CR-V – 4

Toyota RAV4 – 4

Subaru Forester – 4

Nissan X-Trail – 3

Mitsubishi Outlander – 2

В первом блоке часто отмечал Mazda, правда? Вот и отдам ей максимум балов. Но с обязательным упоминанием Toyota, Honda, Subaru: широкий перечень современного оснащения.

Простор и отделка салона, объем и проработка багажника

В каждом из автомобилей данного списка вы найдете просторный салон для вашей семьи и большой багажник для вещей. В каждом из этих автомобилей вы найдете комфортные сиденья и мягкий пластик спереди, регулировку кресел и дефлекторы вентиляции сзади, электропривод крышки багажника. Разница лишь в деталях, но порой именно они оказываются определяющими. А потому в числе лучших автомобилей назову Nissan X-Trail (за широкие диапазоны регулировки заднего ряда, наличие подогрева, удобнейший багажник с полками-органайзерами) и Honda CR-V (за 3-ступенчатый подогрев сидений сзади, сенсорное открывание крышки багажника, зеркало для наблюдения за пассажирами). Три других автомобиля стоят друг друга – это Toyota RAV4, Mazda CX-5, Subaru Forester. Последний кроссовер выигрывает удобством задней части салона: к примеру, у него огромный дверной проем (что упрощает посадку), имеются удобные кармашки на спинках передних сидений. Но модели Toyota RAV4 и Mazda CX-5 отвечают великолепными передними креслами с развитыми боковинами и даже вентиляцией. Кто остался?

Кроссовер Mitsubishi Outlander – вот он и является лидером данного зачета. Поскольку на фоне всего вышеперечисленного предлагает кардинальное преимущество: 3-рядный 7-местный салон (детально о такой версии расскажу уже в начале 2020 года). Но учтите, что обычная 5-местная версия Mitsubishi Outlander не поднимается выше средней оценки класса: недостает подогрева и продольной регулировки кресел сзади. Поэтому я поставлю его фотографию как победителя зачета, но не поставлю ему максимальную оценку – потому, что есть оговорки.

Итого:

Mitsubishi Outlander – 4 (колесная база 2,67 м, объем багажника 477 л)

Nissan X-Trail – 4 (колесная база 2,705 м, объем багажника 500 л)

Honda CR-V – 4 (колесная база 2,66 м, объем багажника 561 л)

Subaru Forester – 2 (колесная база 2,67 м, объем багажника 505 л)

Mazda CX-5 – 2 (колесная база 2,7 м, объем багажника 477 л)

Toyota RAV4 – 2 (колесная база 2,69 м, объем багажника 580 л)

Пока соперники стараются выиграть по очкам, кроссовер Mitsubishi Outlander побеждает нокаутом: единственный 7-местный автомобиль в данной подборке. Но если говорить о 5-местных версиях, то лучшими вариантами назову Nissan X—Trail и Honda CR—V.

Характер на дороге: управляемость, комфорт, динамика

Все просто – есть Mazda CX-5 и все остальные. В том смысле, что только Mazda CX-5 на фоне других моделей в подборке, является тем автомобилей, который создан для максимального удовольствия за рулем. Здесь чувствуешь динамику и скорость, прописываешь повороты, кайфуешь от самого процесса. Все оставшиеся пять автомобилей просто едут. Лучше или хуже, быстрее или медленнее – но они не дарят тех эмоций, которыми наполнен кроссовер Mazda CX-5. Пожалуй, лучше всего «просто ехать» получается у Honda CR-V: выверенный баланс хорошего комфорта и понятной управляемости, отчасти напоминает «европейцев». Очень близко расположилась пара Toyota RAV4 и Subaru Forester: первый – чуть плотнее по подвеске, второй – мягче, оба поворачивают нормально, хотя и без эмоций. Кстати, Toyota RAV4 оказывается еще и самым быстрым в подборке, при этом очень мягкий и приятный в реакциях своего гибридного мотора – за это добавлю ему один бал и поставлю на один уровень с Honda. В догоняющих, как уже понятно, оказались Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Эта парочка явно никуда и никогда не спешит, но если вы такой же неторопливый водитель, то найдете с ними гармонию и будете рады хорошему комфорту.

Итого:

Mazda CX-5 – 5

Honda CR-V – 4

Toyota RAV4 – 4

Subaru Forester – 3

Mitsubishi Outlander – 2

Nissan X-Trail – 2

Во всей подборке именно Mazda CХ-5 может подарить водителю максимум эмоций. Остальные автомобили, так или иначе, делают акцент на комфорт и мягкость подвески, просто кто-то лучше или хуже находит общий баланс настройки ходовой части.

Расход топлива, гарантия, ликвидность, перепродажа

Почти каждый из этих автомобилей у меня потреблял в городе 11-13 л топлива при обычной езде в будни и позволял «привозить» расход около 9-10 л на выходных при спокойном стиле езды и при пустых дорогах. Также похожи показатели и трассового расхода топлива: в диапазоне скоростей 80-120 км/ч – около 6-8 л на 100 км пути. Разница в расходе топлива между разными моделями укладывается в 0,5-1 л на 100 км, но не более того. Однако есть рекордсмен в бережливости расхода топлива – это гибрид Toyota RAV4: порядка 7 л на 100 км в городе и 5-6 л на трассе. Соперничать может лишь 1,6-литровый дизельный кроссовер Nissan X-Trail, который обеспечивает примерно схожие показатели расхода топлива. Но учтите, что одновременно с минимальным расходом топлива, кроссовер Toyota RAV4 предлагает самую высокую мощность и хорошую динамику разгона. Словом – безоговорочный чемпион.

Аналогично и на вторичном рынке: кажется, Toyota RAV4 продается быстрее, чем вы разместите объявление, при этом еще и отменно сохраняет цену. Автомобили Nissan X-Trail и Mazda CX-5 также популярны на вторичном рынке – значит, продадите быстро и выгодно. Кроссоверу Mitsubishi Outlander поможет 5-летняя гарантия (у всех других автомобилей 3-летняя гарантия) и историческая репутация надежной марки. Ситуацию с моделью Subaru Forester радикальна: обычный покупатель может сторониться автомобиля, но фанат бренда купит быстро и дорого. Похоже, больше всего вопросов при перепродаже может вызвать Honda CR-V: под капотом турбо-мотор, дилерская сеть невелика, марка уже не так «на слуху», как Mazda, Nissan, Mitsubishi.

Итого :

Toyota RAV4 – 5

Nissan X-Trail – 4

Mazda CX-5 – 3

Mitsubishi Outlander – 3

Subaru Forester – 2

Honda CR-V – 2

Кроссовер Toyota RAV4 силен и небольшим расходом топлива, и умением сохранять цену при перепродаже. Соперничать может лишь Nissan.

Проходимость, бездорожье

Мне кажется, это немаловажный пункт для подобных моделей, которые могут частенько выезжать в лес, на рыбалку, или пикник. И лучше всего подобные поездки совершать на Subaru Forester: толковый клиноцепной вариатор, правильный режим X-Mode, большой клиренс. Возможно, это субъективизм. Равно, как и эта статья или другие мои обзоры на все автомобили, представленные в данной подборке. Но вот вам субъективизм (да, субъективизм – ведь все подписано моим авторством): если бы у меня стояла задача поехать «туда не знаю куда» на одном из представленных автомобилей – выбрал бы Subaru Forester.

На втором месте – Mitsubishi Outlander. При одинаковой схеме построения трансмиссии с другими автомобилями (фрикционная муфта, полный привод), реально все настроено так, чтобы до последнего держать задние колеса подключенными, имеется радиатор для трансмиссионного масла, да плюс 215 мм клиренса. Подобных мелочей недостает Nissan X-Trail, но как вспомню презентацию – то ни в коем случае не назову его «паркетником». Потенциально Toyota RAV4 с 2-литровым мотором имеет «умную» систему полного привода, который должен положительно себя проявить и с точки зрения управляемости, и с точки зрения проходимости. Во время презентации удалось вволю поездить на гибриде Toyota RAV4 с полным приводом – и, признаю, он «везет»: хорошая тяга на задних колесах. Однако вопросы вызывают относительно небольшой клиренс, выступающая «губа» переднего бампера, низкое расположение выхлопных патрубков. В догоняющих две модели: Honda CR-V и Mazda CX-5. Их главных недостаток в моих глазах – отсутствие любого режима/кнопки/переключателя для управления полным приводом: я хочу иметь возможность заблаговременно подключить задние колеса и оказаться в грязи/снегу уже на всех ведущих.

Итого :

Subaru Forester – 5

Mitsubishi Outlander – 4

Nissan X-Trail – 3

Toyota RAV4 – 3

Mazda CX-5 – 2

Honda CR-V – 2

Для бездорожья лучше всего подходит Subaru Forester, рядом с ним – Mitsubishi Outlander. Относительно других автомобилей имеются оговорки. Хотя в любом случае: в каждой модели можно найти версию с полным приводом, возможностей каждого автомобиля хватит для преодоления снега или раскисшей грунтовки.

Итог в баллах и послесловие

Подводим итоги сразу в двух зачетах: «абсолют» – лучший результат по баллам без учета цены, «выгодная покупка» – соотношение между ценой и количеством набранных баллов.

«Абсолют» – лучший результат по сумме баллов:

Toyota RAV4 – 18

Mazda CX-5 – 17

Subaru Forester – 16

Honda CR-V – 16

Nissan X-Trail – 15

Mitsubishi Outlander – 15

«Выгодная покупка» – соотношение цены и набранных баллов:

Nissan X-Trail – 32,5-54,3 тыс. грн. за 1 балл

Toyota RAV4 – 32,8-54,1 тыс. грн. за 1 балл

Mitsubishi Outlander – 36,6-52,6 тыс. грн. за 1 балл

Mazda CX-5 – 39,9-57,8 тыс. грн. за 1 балл

Subaru Forester – 49-58,25 тыс. грн. за 1 балл

Honda CR-V – 54-61,7 тыс. грн. за 1 балл

Победитель в абсолюте – кроссовер Toyota RAV4: современный автомобиль, который дает экономичный гибрид, комфорт в езде, массу современных технологий, отменную ликвидность, широкий выбор версий. При этом кроссовер Toyota RAV4 оказывается еще и довольно выгодной покупкой: хорошее соотношение между ценой и потребительскими качествами автомобиля. Соперничать с Toyota RAV4 лишь может Mazda CX-5: данный кроссовер изначально делает акцент на драйв (если хотите – это более эгоистичный автомобиль), плюс предлагает отличное оснащение. В ближайших соперниках – парочка Subaru Forester и Honda CR-V. Они делают ставку на семейные ценности (простор и удобство салона, комфорт подвески), плюс добавляют современную технику. Но проблема двух автомобилей в отсутствии доступных недорогих базовых комплектаций – в итоге цена балла оказывается слишком высока. Именно последний пункт является определяющим для Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander: порой здесь недостает современных технологий или вышколенных повадок на асфальте, но простор салона, комфорт в езде, японская родословная присутствуют. С учетом невысокой цены Nissan является еще и лидером зачета «выгодная покупка». А кроссовер Mitsubishi может предложить 7-местный салон. О чем я расскажу уже в начале 2020 года. Равно, как расскажу о других автомобилях, тенденциях, технологиях на рынке: не переключайтесь!