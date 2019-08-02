Тест-драйв Mazda CX-5 2019: ТОП-5 вопросов и ответов





Впервые с кроссовером Mazda CX-5 второго поколения мы встречались в 2017 году. И вот – «новая Mazda CX-5». Точнее «обновленная» при смене 2019 модельного года. Однако по чуть-чуть, но перемен набралось немало, чтобы снова уделить этому автомобилю внимание. Тем более он сейчас на пике популярности по продажам в своем классе. Итак, пять главных вопросов к Mazda CX-5 2019 модельного года. И ответы на них.

Новая Mazda CX-5? А так сразу и не скажешь…

Да, внешне перемены Mazda CX-5 2019 модельного года в глаза не бросаются. И нужно быть большим фанатом или владельцем этого автомобиля, чтобы распознать новинку. Главное отличие – новые 19-дюймовые колесные диски с глянцевой серо-антрацитовой отделкой. Наметанный взгляд увидит плоский логотип в решетке радиатора – явный намек на адаптивный круиз-контроль. Однако последний доступен только для самой дорогой комплектации, а более доступные версии обходятся обычным «круизом» и рельефным объемным логотипом классического толка. Вот, собственно, и все перемены во внешности.

Красивый и ладный облик еще не потерял привлекательности и актуальности. Равно как и глубокий красный цвет – визитка актуальных моделей Mazda. Самая заметная перемена – новые 19-дюймовые колесные диски с шинами размерностью 225/55R19. Плоский логотип намекает на адаптивный «круиз», но список добавленных систем намного шире…

Так, а вот здесь детальнее – какое оснащение добавилось?

В прошлом обзоре я отмечал недостаток современных систем: адаптивного круиз-контроля и кругового обзора – с выходом нового модельного года появились обе функции. Попутно создатели Mazda CX-5 тщательно поработали с салоном автомобиля, пусть даже это не заметно на первый взгляд – но нужно знать, куда смотреть. К примеру, на блок «климата»: его общая компоновка сохранилась, а вот кнопок в двух горизонтальных линиях стало больше. Одна из причин – появилась вентиляция передних кресел: великое благо для кожаного салона летом! Да и сами кресла чуть изменились, точнее их обивка: теперь для ТОП-версии используется темно-коричневая кожа «Наппа». Правда, уловить сей нюанс можно лишь в прямом сравнении двух автомобилей в разной комплектации. Не потому, что «Наппа» плохая, а потому, что и обычная кожа довольно хороша, плюс та же вентиляция есть. А вот где не ошибетесь – так это при взгляде на приборы: новинка Mazda CX-5 2019 МГ получила 7-дюймовый цветной дисплей в центральной части приборной панели. Наконец, еще пара мелочей: черный потолок и безрамочное салонное зеркало заднего вида, мультимедиа MZD Connect отныне поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

В двух словах – все изменения только во благо! Но далеко не все изменения хорошо работают (и здесь важно разделить эти две мысли). Больше всего замечаний вызывает круговой обзор: неважная общая картинка при взгляде сверху, «скомканная» на маленьком 7-дюймовом дисплее, зернистость изображения. А еще огромные черные не функциональные окна – ну зачем вы тратите и так дефицитное место на этом небольшом экране? Радует лишь возможность переключать варианты обзора с разных камер: картинка с передней или задней камеры растягивается во весь размер дисплея. Но почему он остался 7-дюймовым, когда для Mazda6 используется 8-дюймовый, что удобнее при необходимости показать общую картинку кругового обзора? И раз уж вспомнили «шестерку», то вспомню и замечание к 7-дюймовому дисплею в комбинации приборов: его функциональность ушла недалеко от обычного маленького экрана бортового компьютера – к примеру, здесь явно недостает навигационной карты, подсказки навигации можно видеть только в виде проекции на лобовое стекло.

В тоже время – адаптивный «круиз» просто шикарен: он мягко разгоняет автомобиль до нужной скорости, тщательно следит за дистанцией, умеет замедлять машину и плавно, и довольно интенсивно (если впередиидущий автомобиль начал не просто сбрасывать газ, а тормозить). Да и тот же круговой обзор – эта система дает возможность посмотреть боковые камеры при парковке у бордюров: мелочь, но она может уберечь красивые диски от царапин.

Общий вид салон остался прежним, но изменилось наполнение. В панели приборов теперь может быть 7-дюймовый сенсорный дисплей, автомобиль получила адаптивный «круиз», новый блок «климата» радует кнопками вентиляции кресел, мультимедиа MZD Connect теперь теснее дружит со смартфонами и дает круговой обзор, пусть и с картинкой не самого лучшего качества. Вот поэтому: не все перемены работают хорошо, но все-таки все перемены во благо – ведь раньше подобного и вовсе не было.

Из стильных «мелочей»: черный потолок (люк стоит +17 тыс. грн. даже для ТОП-версии) и коричневая кожа «Наппа». Сзади все по-прежнему: места достаточно, пусть и без избытка, есть регулировка угла наклона спинки и подогрев сидений, широкое открывание дверей обеспечивает удобный доступ. Багажник также не изменился, хотя номинально стал больше: 477 л против 442 л ранее – но все эти литры на счету особенностей замера (считать в литрах или куб. дм, учитывать подполье и ниши или обходится без них).

Ладно, по оснащению понятно. А что по технике? И как едет?

Euro-6d TEMP. Это одно из самых страшных словосочетаний для многих производителей автомобилей. В том числе – и для Mazda: вспомним CX-3. Хотя есть и другие примеры: кроссовер Suzuki Vitara 1.4 как был «живчиком», так им и остался. Но там был малообъемный турбо-мотор, а тут «атмосферник» с повышенной степенью сжатия (13:1), как у СХ-3. Я брал тестовый автомобиль Mazda CX-5 с очень большой опаской: «только бы не испортили»…

Нет, не испортили, выдыхайте. Новинка Mazda CX-5 2019 – это по-прежнему бодрость духа и радость разгонов под сочный саундтрек! При старте или ускорениях на городских скоростях автомобиль мгновенно повинуется нажатию педали акселератора, обеспечивая приятное ускорение. Как отмечал ранее, на скорости около 90-100 км/ч и выше задор спадает, Mazda CX-5 превращается в очередной «2,5-литровый японский кросс», но до этого предела – красотка Mazda CX-5 действительно «огонь», не только по своему цвету, но и по характеру. Причем именно характеру в целом: великолепный руль! Кроссовер Mazda CX-5 снова и снова доказывает, что не нужно делать тяжелый руль ради искусственного самообмана в спортивном стиле – здесь довольно легкий руль, но зато реакции автомобиля на его поворот похвально быстры, при этом крены не превышают разумных пределов. Да и в напряженном повороте, когда уже начинает попискивать резина, Mazda CX-5 едет очень собранно и понятно как для автомобиля подобного класса и размеров, вовсе не пытаясь «вывалиться» наружу виража.

Для понимания: Mazda CX-5 едет 0-100 км/ч за 9,4-9,5 секунды – уступает секунду гибриду Toyota RAV4 и на уровне турбо Honda CR-V. Но до чего же разные характеры разгона: вместо линейно-ровного ускорения – эмоциональный рывок вперед под сухой треск выхлопной системы: ты чувствуешь каждую секунду разгона, а порой кажется, что даже слышишь каждую вспышку топлива в цилиндре! И с управляемостью все наоборот: CX-5 делает ставку на легкий и чувствительный руль, быстро поворачивает и мало кренится. Похоже, автомобиль стал чуть жестче прежнего – но откровенной «табуретки» здесь нет. Как нет и комплексной смены ездовых режимов: один переключать «Sport» отвечает только за работу АКПП, позволяя чуть подогреть или успокоить СХ-5. Радует снижение городского расхода топлива: в среднем 12-13 л, минимум около 9-9,5 л, максимум 13,5-14 л на 100 км – минус примерно 1 л от прошлых показателей. Трассовый расход не изменился: в диапазоне скоростей 80-120 км/ч – 6-8 л на 100 км пути. Кстати, снова нюансы замеров: автомобиль стал чуть легче (зависит от комплектации, а также от того, учитывать водителя и топливо в баке или нет), при этом паспортный расход стал выше на 0,1-0,2 л в разных режимах (а в реальности по моим наблюдениям – стал ниже в городе).

Обновления повлияли на цену? Сколько просят за CX-5 сейчас?

Автомобиль доступен с двумя бензиновыми моторами (2,0 л на 165 л.с. или 2,5 л на 194 л.с.) и одним дизелем (2,2 л на 184 л.с.), в трех комплектациях (Touring, Style+, Top), с передним или полным приводом – итого семь вариантов. Плюс специальные предложения на комплектации Touring 2WD и Touring 4WD с ценовой выгодой 20-40 тыс. грн. – пропишу отдельно по тексту.

Стартовый уровень для Mazda CX-5 – комплектация Touring 2WD: 6-ст. АКПП, тканевый салон, тонированные задние стекла, светодиодные фары, 2-зонный «климат», подогрев передних сидений, подогрев руля, регулировка угла наклона заднего сиденья, камера заднего вида, круиз-контроль, шесть подушек безопасности, 17-дюймовые легкосплавные колеса, мультимедиа MZD Connect. Стандартная цена Mazda CX-5 с мотором 2.0 – 767,5 тыс. грн. или $29,5 тыс., цена Mazda CX-5 с мотором 2.5 – 834 тыс. грн. или $32 тыс.

Аналогичная версия Touring 4WD добавляет не только полный привод, но также светодиодные дневные ходовые огни и задние светодиодные огни. Цена Mazda CX-5 2.0 4WD – 849 тыс. грн. или $32,6 тыс., цена Mazda CX-5 2.5 4WD – 902 тыс. грн. или $34,7 тыс.

Два красных автомобиля – это комплектация Touring: тканевый салон, обычные приборы все равно выглядят красиво, 17-дюймовые колесные диски, есть камера заднего вида. Блок «климата» новый, но без кнопок вентиляции кресел. Автомобиль на улице – это Touring 2WD: кроме типа привода он также отличается фарами. На ограниченную партию автомобилей в комплектации Touring действует специальное ценовое предложение: «минус» 20-40 тыс. грн. от стандартных цен, что я указал выше.

На уровень выше расположена комплектация Style+ 4WD, где добавлено следующее: 19-дюймовые колесные диски, кожаный салон, электропривод регулировки сидений и память настроек, вентиляция передних сидений, подогрев задних сидений, аудиосистема BOSE, 7-дюймовый дисплей в панели приборов, контроль «слепых зон» зеркал заднего вида и перекрестного трафика, пр. Цена Mazda CX-5 с мотором 2.5 – 1,009 млн. грн или $38,8 тыс.

Вершина модельного ряда – комплектация TOP 4WD, которая дополнительно предлагает: систему ALH (светодиодное адаптивное освещение), кожу «Наппа», адаптивный круиз-контроль, круговой обзор, контроль рядности движения, систему безопасного торможения на шоссе. Цена Mazda CX-5 с бензиновым мотором 2.5 – 1,106 млн. грн или $42,5 тыс., цена Mazda CX-5 с турбодизелем 2.2 – 1,215 млн. грн или $46,7 тыс.

Серый автомобиль – комплектация Style+, которой хватит даже покупателям «с претензией»: кожаный салон с вентиляцией сидений, премиум-аудио, проекция данных на лобовое стекло, 19-дюймовые колеса, подогрев сзади. От версии Тор (тестовый автомобиль) глобально ее отличает кожа «Наппа», круговой обзор, адаптивный «круиз».

Что в итоге?

Признаться, за цену Mazda CX-5 есть конкуренты с дизелем или гибридом, с беспроводной зарядкой смартфона, с массажными сидениями, с более функциональными дисплеями, с красочным круговым обзором, и вообще «с вот этим вот всем». Но поверьте – в случае с Mazda CX-5 все это как раз не важно. А важно то, что кроссовер Mazda CX-5 2019 МГ делает ставку на проверенные ценности: красивая внешность, достаточно просторный салон, полный привод, адекватные ценники, плюс инъекция современного оснащения. И, конечно, увлекательный характер на дороге. Одной фразой: СХ-5 просто «в доску свой автомобиль» – и это классно.

Технические характеристики Mazda CX-5 2.5 6-ст. АКПП ТОР 4WD

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,55 х 1,84 х 1,68 м

Колесная база – 2,7 м

Клиренс – 200 мм

Багажник – от 477 л (5 мест) до 1377 л (2 места)

Грузоподъемность – 555 кг

Минимальная снаряженная масса – 1585 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4, 2,5 л

Мощность – 194 л.с. при 6000 об/мин

Крутящий момент – 258 Нм при 4000 об/мин

Удельная мощность и момент – 122 л.с. на 1 т; 163 Нм на 1 т

Привод – полный привод i-ACTIV AWD

Трансмиссия – 6-ст. АКПП (классический гидромеханический «автомат»)

Динамика 0-100 км/ч – 9,2 с

Максимальная скорость – 195 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 8,8-9,3 л на 100 км (в зависимости от версии и колес)

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,3-6,4 (в зависимости от версии и колес)

Шины тестового автомобиля – TOYO Proxes R46a 225/55R19

Минимальная цена – от 767,5 тыс. грн. $29,5 тыс. (2019 г.в.) или 747,5 тыс. грн. $28,7 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,12 млн. грн. или около $43 тыс.