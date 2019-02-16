Тест-драйв Subaru Forester 2019: большие надежды, но и спрос высок!

Признаться, мое отношение к Subaru Forester особенное: предшественник удивил в тех аспектах, в которых я не ожидал. Однако из-за этого и спрос строже: сумеет ли новый Subaru Forester оправдать возложенные надежды и стать лучшим кроссовером Subaru в Украине? К слову, Subaru Forester занимает первое место по популярности среди всех моделей бренда, обеспечивает половину всеукраинских продаж марки. Словом, ставки крайне высоки. А потому присматриваюсь ко всему: комфорт и управляемость, полный привод, инновации и оснащение.

Позиционирование

Subaru Forester – это кроссовер, причем уже далеко не компактный, а вполне среднеразмерный по европейским понятиям. Данная модель выпускается более 20 лет и успела «разменять» пятое поколение: новинка дебютировала весной 2018 года в США, осенью автомобиль прибыл в Украину – о чем писал отдельный репортаж.

Кроссовер Subaru Forester всегда строился с использованием компонентов модели Impreza. Но если первое и второе поколения были довольно компактными (будто модель С-класса Impreza, «лесник» также относился к сегменту С-SUV), то начиная с третьей генерации автомобиль существенно вырос в размерах: полноценный среднеразмерный кроссовер. Сегодня выпускается пятое поколение модели.

В статье представлен кроссовер Subaru Forester в средней комплектации LC, с бензиновым мотором 2,5 л и полным приводом. Также кратко пропишу разницу с максимальной версией FR.

Как едет?

Мягко и комфортно. Новый Subaru Forester получил очень мягкую и энергоемкую подвеску, которая умеет глотать почти все неровности дороги, разве что спасует перед ямой глубиной с полколеса. Конечно, такая мягкость имеет и обратную сторону: при езде по трассе с высокой скоростью порой заметна раскачка задней части, а высокий кузов обусловил заметные крены. Однако если вы будете ездить в рамках правил, то будете лишь радоваться комфорту, не замечая этих помарок. Двигатель и вариатор тоже остепенились: мягкий старт, плавный набор скорости – но обязательное приятное «бу-бу-бу» уже на 2-3 тыс. об/мин.

Однако Subaru Forester не прочь иногда и «размять кости»: нажатие кнопки «S» системы SI-Drive означают более пониженные «передачи» вариатора и более острую реакцию мотора на нажатие педали акселератора. В таком режиме при старте Subaru Forester классно берет с места, вариатор позволяет мотору выкручиваться в зону высоких оборотов, затем имитирует переключение на следующую передачу, будто «автомат», мотор снова уносит вверх стрелку тахометра под породистый рык оппозитника – класс: а ведь Subaru Forester может! Вот только бы руль еще сделать чуть тяжелее для S-режима, да немного крены убрать…

В новом поколение Subaru Forester стал больше и выглядит серьезно: теперь это глава семьи, он остепенился. Настройки ходовой части схожи: больше комфорта. Однако если попросить, то Subaru Forester может немного «пульнут» и порадовать звуком мотора. Для динамичного драйва хочется подвеску плотнее и больше тяжести в руле. Но как для обычной езды – то руль радует легкостью. А вот где автомобиль однозначно хорош – так это на бездорожье: клиренс 220 мм, угол въезда 20 градусов, угол съезда 26 градусов, есть система X—Mode, которая обеспечивает деление крутящего момента 50/50 – автомобиль постоянно «гребет» всеми колесами. Хотя при отключении системы стабилизации и режима X—Mode автомобиль демонстрирует переднеприводные повадки, порой едет носом наружу поворота. В итоге не советую отключать систему стабилизации: она разрешает умеренные пробусовки и скольжения на легком бездорожье или в неглубоком снеге. Отключение системы стабилизации пригодиться только в песке или глубоком снеге. Активация X—Mode плюс система стабилизации наделяют автомобиль нейтральным характером: я скольжу и буксую, но в итоге еду туда, куда нужно.

Качественный шаг вперед совершил и салон: новый дизайн передней панели, мягкие отделочные материалы, много сложных деталей, при этом отличное качество сборки и отделки. Многоконтурные сиденья удобны, буквально обнимают тело. Панель приборов нарядно выглядит и позволяет быстро считывать информацию. Все кармашки-ниши расположены на своих местах – там, где их ждешь. Но почти все это можно было сказать и о предшественнике. А где глобальные улучшения?

Сзади. Предшественник тоже был неплох, однако новая модель задает более высокий уровень. Теперь здесь очень просторно, огромные окна дают великолепный обзор, большие двери умеют распахиваться почти под прямым углом – назад можно не садиться, а входить. Плюс дефлекторы вентиляции, 2-режимный подогрев сидений, розетки для питания гаджетов, регулировка угла наклона спинки, раздельные карманы на спинках сидений… Каждый их этих пунктов не является уникальным, но редкий автомобиль собирает в себе так много подобных «плюсов-мелочей» – а вот Subaru Forester собирает. И с багажником похожая ситуация: внушительный объем, большой проем, электропривод крышки. В подполье – лоток для мелочи. На боковинах – розетка-прикуриватель и крючки для сетки или сумок.

Subaru Forester дает ровно то, что от него ждут покупатели: ориентация на семью. Вслед за комфортной подвеской и полным приводом в стиле «выехать из любой передряги», автомобиль делает большой шаг вперед в обустройстве салона и багажника. Более качественный материалы отделки, «свежий» дизайн передней панели, красивые приборы и удобный блок климата, классные передние сиденья, простор и удобство сзади, продуманный багажник – все на месте.

Есть ли инновации?

Во время презентации модели я детально расписывал все конструктивные нюансы нового Subaru Forester, кто пропустил – настоятельно советую прочесть репортаж. А здесь отмечу лишь основные пункты. Автомобиль имеет несущий кузов и построен на новой платформе SGP (Subaru Global Platform), которая отличается измененной компоновкой силовых элементов, что важно для пассивной безопасности. Кроме того, данная платформа позволила на 40% повысить жесткость кузова. И это дает свои неожиданные результаты: к примеру, повышенная жесткость кузова дала возможность сделать чуть шире погрузочный проем багажника – 1258 мм по нижней линии багажного проема и 1 300 мм по центру багажного проема. Вот так общее «выше жесткость кузова» превращается во вполне реальное «удобно на каждый день». Подвеска также немного изменилась: по-прежнему полностью независимая, но теперь спереди появились К-образные усилители, сзади использованы алюминиевые сплавы, плюс новые подрамники, опоры амортизаторов, крепеж стабилизатора… Согласно заявлениям производителя, комплекс доработок подвески позволил на 50% снизить вибрации.

Существенно изменился мотор. Номинально – это двигатель FB25 как на предшественнике, реально – это другой силовой агрегат: степень сжатия повышена до 12:1 против 10,3:1 ранее, использован прямой впрыск вместо распределенного, конструкция облегчена, изменилась система охлаждения. Вариатор Lineatronic по-прежнему построен на основе гидротрансформатора (выполняет роль сцепления для плавного начала движения) и центрального механизма на основе пары подвижных сжимающихся/раздвигающихся дисков и клиноцепной передачи. Последняя может передавать повышенный крутящий момент относительно обычных вариаторов с клиноременной передачей. Главная доработка CVT-вариатор Lineatronic состоит в расширении диапазона передаточных чисел (соотношение между самым низким и самым высоким передаточным числом) – теперь 7,03 против 6,2 ранее, общий рабочий диапазон передаточных чисел составляет 3,6-0,512. Ну и конечно в новинке используется симметричный полный привод на основе фрикционной муфты, которая превентивно замкнута при начале движения, пробуксовке колес, активации режима X-Mode, пр.

Основа – несущий кузов и платформа SGP, подвески полностью независимые. Оппозитный двигатель обещает снижения центра тяжести, плюс мотор был доработан: повышена степень сжатия, новый впрыск. Вариатор также обновился, расширенный диапазон передаточных чисел «нарезан» на семь виртуальных передач. Привод полный и симметричный: все валы выстроены в одной плоскости, приводные валы для правых и левых колес одинаковы по длине. Система X—Mode (превентивное зажимание муфты полного привода, симметричное деление момента 50/50, помощь при спуске со склона) может быть двух типов – обычной и 2-режимной. В реальности логика их работы примерно одинакова: либо активация X—Mode, либо X—Mode плюс отключение системы стабилизации.

Кроссовер Subaru Forester нового поколения получил комплекс помощи водителю EyeSight: адаптивный круиз-контроль, предаварийное торможение, контроль рядности и автоматическое удержание автомобиля в рамках своей полосы, сигнал о начале движения впередиидущего автомобиля. Детально комплекс EyeSight разбирал на примере Subaru XV (вот репортаж с презентации, вот статья-обзор) и Subaru Outback (статья-обзор). Весь комплекс EyeSight «завязан» на двух камерах, установленных в верхней части лобового стекла. Поэтому в случае мелкого ДТП вам не придется выкладывать огромные деньги за разбитый передний бампер с радаром (и это плюс), но трещина на стекле потребует замены последнего с последующей калибровкой камер EyeSight (и это минус). В целом все функции работают корректно, камеры на удивление хорошо справляются с низким солнцем, неплохо видят окружающую обстановку даже в темное время суток. Но во время снегопада, вперемешку с дождем и туманом – словом, когда пасмурная погода и с неба постоянно что-то летит – система нередко была «слепа» и отключала вспомогательные функции.

Среди других интересных изюминок – светодиодные поворачивающиеся фары SRH (световой пучок отклоняется вместе с поворотом руля вправо/влево), а также мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. К слову, центральный 8-дюймовый дисплей в салоне отличный: красочная картинка, отличная контрастность, большие и удобные «нарисованные» виртуальные кнопки.

Одно из главных приобретение – комплекс EyeSight (блок с парой камер в верхней части лобового стекла, также там расположены пару кнопок управления): работает хорошо, умеет тормозить автомобиль, контролирует рядность. Однако комплекс EyeSight боится туманов, пасмурной погоды: словом, когда плохо видно водителю – то плохо видно и камерам. Центральный дисплей хорош картинкой и понятным управлением. Верхний радует функциональностью. Недостатки подметил еще во время презентации модели: нет кругового обзора, маленькая картинка с правой камеры (переднее колесо), козырьки упираются в блок камер EyeSight.

Цены и конкуренты

Новый Subaru Forester предлагается в Украине с двумя бензиновыми моторами (2,0 л 156 л.с. или 2,5 л 184 л.с.), в четырех комплектациях, всегда с полным приводом и «автоматом» в виде CVT-вариатора – итого пять вариантов.

Гамму открывает Subaru Forester 2.0i—L VQ ценой 861 тыс. грн. или $31 тыс. – причем с уже хорошей комплектацией: подогрев сидений спереди и сзади, подогрев руля, камеры заднего вида и бокового обзора, 2-зонный «климат», GPS-навигация, датчики света и дождя, система стабилизации, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, подушка для коленей водителя, система SI-Drive, круиз-контроль, 8-дюймовый сенсорный дисплей в салоне, голосовое управление, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, система X-Mode, электропривод стекол и зеркал, электропривод регулировок сиденья водителя, пр.

Ступенькой выше расположены версии 2.0i—L ES LC (908 тыс. грн. или $32,5 тыс.) и 2.5i—L ES LC (1,02 млн. грн. или $36,5 тыс.) – между ними разница лишь в моторах, обе версии предлагают одинаковый перечень оборудования. Относительно прошлой комплектации, здесь добавлено следующее: комбинированный салон «кожа/ткань», электропривод крышки багажника, тонированные задние стекла, адаптивные фары, комплекс EyeSight (контроль рядности, адаптивный круиз-контроль, предаварийное торможение), контроль «слепых» зон, система автоматического торможения при движении задним ходом, пр.

На вершине модельной гаммы расположен Subaru Forester 2.5i—S ES в двух версиях: OT (1,08 млн. грн. или $38,5 тыс.) и FR (1,1 млн. грн. или $39,5 тыс.) – в данном случае мотор идентичен, но несколько отличается оснащение. Комплектация «ОТ» дополнительно к предыдущим вариантам предлагает следующее: кожаную отделку салона, электропривод сиденья переднего пассажира, педали с алюминиевыми накладками, 18-дюймовые колесные диски, 2-режимную систему X-Mode, серебристые рейлинги и накладки на бамперах, хром-окантовку противотуманных фар. Комплектация «FR» добавляет к этому: память настройки сиденья, аудио Harman/Kardon, люк в крыше.

Тестовый автомобиль был в представлен в средней версии, во время презентации ездил на максимальной – использую фото-примеры с двух материалов, чтобы показать разницу. А она состоит в следующем: обивка сидения (комбинированная или полностью кожаная), 17- или 18-дюймовые колесные диски, разный блок управления X—Mode, хромировано-серебристый декор. Разница есть, но даже средняя версия более, чем достаточна в своих возможностях и оснащении. Базовый автомобиль за $31 тыс. найти не удалось – продавцы говорят, что его нет на складах в Украине, везут только под заказ. А что конкуренты?

Кроссовер среднего класса (C-SUV и D-SUV), длиной 4,5-4,8 метра, с мотором на 150-200 л.с., за $30-45 тыс.? Да по этой формуле сегодня живет примерно половина автомобильного рынка Украины! При желании для Subaru Forester можно отобрать десяток или даже двадцатку конкурентов: моделей столько, что впору вводить дополнительные сегменты – и это вполне оправдано. К примеру, есть Mazda CX-5, Peugeot 3008, VW Tiguan – что объединяет эти автомобили? То, что они изначально созданы под хорошие ездовые повадки на асфальте: жестче подвеска, лучше управляемость, острее руль. Полный привод и клиренс необходим лишь для преодоления городской бровки, снега и льда, грунтовой дороги. Здесь акцент на качество картинки цветного дисплея, наличие массажа или проекции на лобовом стекле, передовых технологиях и системах – все это значит намного больше, чем возможность заблокировать муфту полного привода (или даже его отсутствие) и углы въезда/съезда. Я ни в коем случае не говорю, что это плохие автомобили, но я говорю, что они предназначены для покупателей, которые акцентируют внимание на других ценностях, нежели Subaru Forester.

Намного ближе к характеру Subaru Forester – мягкая и энергоемкая подвеска, хорошие способности на бездорожье, просторный и удобный салон, большой багажник – такие автомобили, как Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Оба «японца» могут предложить более доступные версии, которых нет у Subaru Forester. Кроме того, Nissan X-Trail предлагает еще и экономичный 1,6-литровый турбодизель. В тоже время, оба «японца» выглядят более пожилыми относительно Subaru Forester, здесь нет передовых технологий вроде EyeSight или конструкции «для гурманов» вроде оппозитного мотора и симметричного полного привода. Отчасти в этот список можно добавить и Renault Koleos: он выделяется мощным дизелем и оригинальной внешностью, но ему не хватает инноваций для ТОП-версий и низкой цены для базовых версий. Еще альтернатива – обновленный Hyundai Tucson: удачный «среднестатистический вариант», но он не может похвастать мягкостью подвески, столь просторным и проработанным салоном сзади. А если рассматривать родственные модели, то Subaru XV недостает простора и объема багажника, а Subaru Outback не хватает мотора. В итоге Subaru Forester выглядит едва ли не лидером своего отдельно-взятого сегмента…

Номинально конкурентов у Subaru Forester много. Но если отобрать модели схожей идеологии и взять оптимальные средние версии – то «лесник» оказывается одним из лучших автомобилей в своей нише. Я бы даже сказал «лучшим». Если бы не новый кроссовер Toyota RAV4, который вдруг перестал быть «асфальтовым» и пытается стать «внедорожным», заходя на территорию Subaru Forester. Получится или нет? Кто лучше, что круче? Громкое имя «Toyota» против ярых фанатов Subaru, которые есть даже в комментаторах ITC. Поверьте, противостояние Subaru Forester и Toyota RAV4 – это один из самых «горячих» споров на ближайшие 2-3 года.

Безопасность

На момент подготовки статьи, нет данных о прохождении краш-тестов Euro NCAP автомобилем Subaru Forester. Однако модель прошла цикл тестов в США согласно правилам IIHS (Insurance Institute of Highway Safety), в ходе которых проверяется защита при фронтальном и боковом ударах, прочность крыши, свет фар. Новый Subaru Forester заслужил отметки Good («хорошо») по всем испытаниям, кроме света фар (отметка Acceptable, «приемлемо») – и в итоге получил максимальную оценку Top Safety Pick, что примерно сравнимо с максимальным «5-звездочным» рейтингом Euro NCAP.

Стоимость содержания

Городской расход топлива в среднем составил 12 л на 100 км пути. Хотя на выходных, при пустых дорогах, плавном стиле езды – вполне можно получить минимум около 9,5 л, как и обещано паспортом. В тоже время, пробки и динамичные старты повышают расход до 13-14 л на 100 км пути. Трассовый расход следующий: при скорости 80-90 км/ч – около 6 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – расход возрастает о 7,5-8 л на 100 км пути.

Общая гарантия составляет три года или 100 тыс. км пробега. Периодичность технического обслуживания – раз в год или 15 тыс. км пробега. Стандартные простые ТО обходятся в 2,9-3,7 тыс. грн., более обширные и дорогие ТО (60 тыс. км и 90 тыс. км) потребуют 4,4-7,2 тыс. грн. Цены на ТО указаны для Киева и могут отличаться в зависимости от региона и/или дилера.

Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на февраль, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Возвращаясь к началу статьи: история моих обзоров Subaru для ITC.ua началась с Forester четвертого поколения – этот автомобиль неожиданно стал откровением. Поэтому к новому Subaru Forester я подходил с немалой опаской, но также и с немалыми запросами: все-таки высоки ожидания. К чести «лесника», он все сделал правильно. Да, автомобиль потерял некоторую плотность подвески: порой хочется более жестких амортизаторов. Однако ведь и приобрел немало: более удобный салон, множество инноваций. При этом Subaru Forester по-прежнему хватает мотора 2,5 л для уверенной езды по трассе, а короткий и высокий кузов соединяет внутренний простор для семьи и компактность для города. Что в итоге?…

В итоге Subaru Forester на текущий момент, пожалуй, является лучшим кроссовером Subaru в Украине. Внимание: этот статус не делает его автоматически вообще лучшим кроссовером в своем классе. Но и сам по себе уже значит немало. Поэтому еще раз: Subaru Forester – сегодня это лучший кроссовер марки в Украине.

Плюсы:

+ Хороший кроссовер для семьи: просторный и удобный салон, мягкая подвеска

+ Мотора 2,5 л «достаточно», толковый вариатор и полный привод

+ Передовое оснащение: комплекс EyeSight, интеграция смартфона, адаптивные LED-фары

Минусы:

— Есть кроссоверы с более интересным и динамичным поведением на асфальте

— Цена автомобиля и его содержания, нет гибрида или дизеля

Технические характеристики Subaru Forester 2.5i—L ES LC

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,625 х 1,73 х 1,815 м

Колесная база – 2,67 м

Клиренс – 220 мм

Багажник – от 505 л (5 мест) до 1 775 л (2 места)

Грузоподъемность – 675 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 548 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, оппозитный, 4-ц 2,5 л

Мощность – 184 л.с. при 5 800 об/мин

Крутящий момент – 239 Нм при 4 400 об/мин

Удельная мощность и момент – 119 л.с. на 1 т; 154 Нм на 1 т

Привод – полный привод, режим X-Mode

Трансмиссия – CVT-«автомат» (цепной CVT-вариатор Lineatronic)

Динамика 0-100 км/ч – 9,5 с

Максимальная скорость – 207 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 9,3 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,3 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Goodyear Ultragrip Ice SUV Gen-1 225/60R17

Минимальная цена автомобиля – от 861 тыс. грн. или $31 тыс.

Цена тестового автомобиля – 1,02 млн. грн. или $36,5 тыс.

Автомобиль предоставлен – Субару Украина