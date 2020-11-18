Huawei на Android или нет? Как работает AppGallery? — отвечаем на вопросы читателей

Все смартфоны Huawei работают на Android. Старые модели работают с поддержкой Google-сервисов, новый модельный ряд — с Huawei Mobile Services. Это значит, что там нет отдельных приложений Gmail, YouTube, Google Maps и т.д., а в программной структуре приложений нельзя использовать Google-сервисы (они просто не будут работать).
С 2018 года Huawei развивает собственный магазин приложений AppGallery. Он установлен на всех смартфонах Huawei. Компания работает над наполнением магазина контентом, сейчас глобально в нем представлено 96 000 приложений. Также в AppGallery доступны “быстрые приложения” (Quick App), это адаптированные веб-версии сервисов, они не требуют привлечения разработчиков. Например, с помощью Quick App можно пользоваться YouTube или Uber. Дополнительно в смартфонах установлен поисковый виджет Petal Search, через него можно скачать приложения в ApkPure и др. внешних источниках. Например, apk-файл Facebook доступен для скачивания на официальном сайте. Для этого приложения не требуются Google-сервисы, поэтому Facebook корректно работает на HMS-смартфонах.
Все зависит от логики приложения и желания/возможностей разработчиков. По сути нужно обычное Android-приложение, но если оно использует Google-сервисы, то их нужно удалить или заменить на Huawei Mobile Services. У компании есть свои аналоги всех сервисов — Maps Kit, Location Kit, Analytics Kit, Ads Kit, Push Kit и т.д. Одни разработчики адаптируют существующие приложения, другим удобнее “пересобрать” их в отдельный apk-файл.
Да, можно. У Huawei есть сервисы, обеспечивающие работу внутренних покупок. Пользователю нужно привязать карту к своему Huawei ID, оплата в приложениях будет происходить автоматически после подтверждения покупки.
Да, многие разработчики используют рекламу для монетизации своих приложений. Это особенно актуально для простых игр, в которых для приобретения внутренней валюты или прогресса нужно посмотреть рекламу.
Большинство приложений можно установить бесплатно, ценовая политика на внутренние покупки зависит от самих программ, обычно она одинаковая для App Store, Google Play и AppGallery. Но Huawei проводит много акций для своих пользователей, в том числе с кешбеком в виде внутренней валюты — Huawei баллов, ими можно расплачиваться в приложениях и таким образом экономить.
У Huawei есть собственный Maps Kit, провайдером карт является компания TomTom. Если в приложении есть карты, то для корректного отображения, разработчикам нужно добавить Maps Kit от Huawei.
Обычно разработчики адаптируют свои приложения для логина через Huawei ID, поддержки Google нет, а опция логина через Facebook зависит от самого приложения, но чаще всего доступна.
Для работы push-уведомлений нужен Push Kit. Большинство приложений, для которых мгновенные уведомления важны с точки зрения бизнеса, сразу интегрируют этот сервис.
Почта работает через любой почтовый клиент, доступный в AppGallery. По умолчанию в смартфонах предустановлено собственное почтовое приложение Huawei, к нему можно подключить любой почтовый аккаунт, в том числе Gmail.
У Huawei есть собственный сервис Huawei Mobile Cloud для бекапа и Huawei Drive для хранения и обмена файлами. По умолчанию пользователю доступно 5 ГБ. Место на диске можно докупить и увеличить до 20, 50, 200 ГБ и 2 ТБ.
Вся информация доступна на сайте для разработчиков developer.huawei.com. В Украине работает локальная команда, которая сопровождает разработчиков в процессе адаптации приложений, с ней можно связаться по электронной почте [email protected]