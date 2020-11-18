Huawei на Android или нет? Как работает AppGallery? — отвечаем на вопросы читателей

С 2018 года Huawei развивает собственный магазин приложений AppGallery. Он установлен на всех смартфонах Huawei. Компания работает над наполнением магазина контентом, сейчас глобально в нем представлено 96 000 приложений. Также в AppGallery доступны “быстрые приложения” (Quick App), это адаптированные веб-версии сервисов, они не требуют привлечения разработчиков. Например, с помощью Quick App можно пользоваться YouTube или Uber. Дополнительно в смартфонах установлен поисковый виджет Petal Search, через него можно скачать приложения в ApkPure и др. внешних источниках. Например, apk-файл Facebook доступен для скачивания на официальном сайте. Для этого приложения не требуются Google-сервисы, поэтому Facebook корректно работает на HMS-смартфонах.