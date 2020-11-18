Huawei на Android или нет? Как работает AppGallery? — отвечаем на вопросы читателей
1
Была информация, что в смартфонах Huawei нет Google, они работают не на Android?

Все смартфоны Huawei работают на Android. Старые модели работают с поддержкой Google-сервисов, новый модельный ряд — с Huawei Mobile Services. Это значит, что там нет отдельных приложений Gmail, YouTube, Google Maps и т.д., а в программной структуре приложений нельзя использовать Google-сервисы (они просто не будут работать).

2
Если это Android, но нет Google, то откуда устанавливать приложения?

С 2018 года Huawei развивает собственный магазин приложений AppGallery. Он установлен на всех смартфонах Huawei. Компания работает над наполнением магазина контентом, сейчас глобально в нем представлено 96 000 приложений. Также в AppGallery доступны “быстрые приложения” (Quick App), это адаптированные веб-версии сервисов, они не требуют привлечения разработчиков. Например, с помощью Quick App можно пользоваться YouTube или Uber. Дополнительно в смартфонах установлен поисковый виджет Petal Search, через него можно скачать приложения в ApkPure и др. внешних источниках. Например, apk-файл Facebook доступен для скачивания на официальном сайте. Для этого приложения не требуются Google-сервисы, поэтому Facebook корректно работает на HMS-смартфонах.

3
Разработчикам необходимо полностью переписывать приложения для магазина AppGallery?

Все зависит от логики приложения и желания/возможностей разработчиков. По сути нужно обычное Android-приложение, но если оно использует Google-сервисы, то их нужно удалить или заменить на Huawei Mobile Services. У компании есть свои аналоги всех сервисов — Maps Kit, Location Kit, Analytics Kit, Ads Kit, Push Kit и т.д. Одни разработчики адаптируют существующие приложения, другим удобнее “пересобрать” их в отдельный apk-файл.

4
Можно ли делать покупки в играх и приложениях?

Да, можно. У Huawei есть сервисы, обеспечивающие работу внутренних покупок. Пользователю нужно привязать карту к своему Huawei ID, оплата в приложениях будет происходить автоматически после подтверждения покупки.

5
В приложениях из AppGallery может быть встроенная реклама?

Да, многие разработчики используют рекламу для монетизации своих приложений. Это особенно актуально для простых игр, в которых для приобретения внутренней валюты или прогресса нужно посмотреть рекламу.

6
Игры и программы в AppGallery стоят дешевле?

Большинство приложений можно установить бесплатно, ценовая политика на внутренние покупки зависит от самих программ, обычно она одинаковая для App Store, Google Play и AppGallery. Но Huawei проводит много акций для своих пользователей, в том числе с кешбеком в виде внутренней валюты — Huawei баллов, ими можно расплачиваться в приложениях и таким образом экономить.

7
Если нет Google Maps, как приложения показывают карты?

У Huawei есть собственный Maps Kit, провайдером карт является компания TomTom. Если в приложении есть карты, то для корректного отображения, разработчикам нужно добавить Maps Kit от Huawei.

8
Можно ли залогиниться в программах через Google или Facebook?

Обычно разработчики адаптируют свои приложения для логина через Huawei ID, поддержки Google нет, а опция логина через Facebook зависит от самого приложения, но чаще всего доступна.

9
Будут ли приходить push-уведомления в приложениях?

Для работы push-уведомлений нужен Push Kit. Большинство приложений, для которых мгновенные уведомления важны с точки зрения бизнеса, сразу интегрируют этот сервис.

10
Как работает почта?

Почта работает через любой почтовый клиент, доступный в AppGallery. По умолчанию в смартфонах предустановлено собственное почтовое приложение Huawei, к нему можно подключить любой почтовый аккаунт, в том числе Gmail.

11
Куда можно выгружать фотографии или файлы?

У Huawei есть собственный сервис Huawei Mobile Cloud для бекапа и Huawei Drive для хранения и обмена файлами. По умолчанию пользователю доступно 5 ГБ. Место на диске можно докупить и увеличить до 20, 50, 200 ГБ и 2 ТБ.

12
Если я разработчик или хочу им стать, где получить дополнительную информацию?

Вся информация доступна на сайте для разработчиков developer.huawei.com. В Украине работает локальная команда, которая сопровождает разработчиков в процессе адаптации приложений, с ней можно связаться по электронной почте [email protected]

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