Ubisoft представила Hyper Scape – вертикальную городскую Королевскую битву с глубокой интеграцией с Twitch





До недавнего времени Ubisoft оставалась последним крупным игровым издатель без собственной Battle Royale. Что ж, компания исправила это положение, представив 2 июля 2020 г. Hyper Scape – Королевскую битву на 100 человек в футуристическом городском окружении.

Особенности, благодаря которым Hyper Scape будет выделяться среди других подобных игр, по мнению Ubisoft такие:

100% городское окружение, никаких холмов, лесов и отдаленных хуторов, где можно отсидеться, пока круг сужается;

ярко выраженный высокоскоростной вертикальный геймплей, с помощью прыжковых площадок и некоторых способностей игроки могут подпрыгивать на несколько сотен метров вверх, кроме того, они не получают урона при падении;

специальные способности, хаки, позволяющие игроку влиять на окружение и способные изменить расклад на поле боя;

меняющиеся условия, похоже сектора в Hyper Scape сужаются не по кругу, а исчезают случайным образом;

плотная интеграция с Twitch.tv, позволяющая зрителям непосредственно влиять на матч, голосуя за введение некоторых модификаторов (низкая гравитация, бесконечные патроны, дополнительные контейнеры и т.д.) в игровой процесс.

Сразу же после анонса Ubisoft запустила техническое тестирование Hyper Scape, которое продлится со 2 по 8 июля 2020 г. Доступ к тестированию можно получить во время просмотра трансляций Hyper Scape на Twitch с помощью функции Twitch Drops. К сожалению, тест проходит в ограниченном числе стран и Украины в этом списке нет. Желающих получит временный доступ в игру оказалось настолько много, что в день анонса Hyper Scape вышла на первое место в Twitch по числу просмотров – за игрой наблюдало около 450 тыс. человек.

Еще несколько интересных фишек Hyper Scape, с которыми можно познакомиться в представленном выше ролике, демонстрирующим игровой процесс:

апгрейд оружие и способностей при подборе стволов и хаков, которые у вас уже есть;

возможность воскрешать павших товарищей и каким-то образом помогать живым в виде призрака;

система пингов, позаимствованная у Apex Legends;

финальное противостояние за корону, в рамках которого для выигрыша вы должны либо продержать корону у себя в течении 45 секунд, либо уничтожить всех противников.

Битвы Hyper Scape происходят в виртуальном городе Нео-Аркадия, напоминающем футуристическую версию Парижа. Некоторые визуальные элементы, такие, например, как цифровой шум от исчезающих объектов, живо напоминают о серии Assassin’s Creed, что не удивительно, ведь разработкой Hyper Scape занимается студия Ubisoft Montreal, с 2002 г. играющая решающую роль в разработке большинства крупных проектов Ubisoft, в том числе всех Assassin’s Creed. Изначально в Hyper Scape присутствуют игровые режимы для одиночек и отрядов из трех человек.

Интересно, что Ubisoft пока не объявила ни дату выхода игры (предположительно осень 2020 г.), ни ее статус. Будет ли Hyper Scape условно-бесплатной или платной пока не ясно. Наличие боевых пропусков говорит в пользу бесплатного статуса.