Call of Duty: Warzone – Королевская битва и кое-что еще даром

У режима «Затмение», королевской битвы для Call of Duty: Black Ops 4, было всего два недостатка, зато больших. Во-первых, это был довесок к платной игре с достаточно серьезным ценником, во-вторых, после релиза разработчики, кажется, вовсе забыли о нем, прекратив обновлять и дорабатывать этот режим. Что ж, похоже, во второй раз в Activision решили сделать все правильно. Встречайте Call of Duty: Warzone – бесплатный Battle Royale в серии Call of Duty с некоторыми интересными новыми механиками.

Call of Duty: Warzone Жанр Королевская битва

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки русский, английский

Разработчики Infinity Ward, Raven Software

Издатель Activision

Сайт callofduty.com , Battle.net

Еще в рецензии на оригинальную Call of Duty: Modern Warfare Дима Курятник отметил, что размеры карты Верданска, подозрительно напоминающего украинский Донецк, недвусмысленно намекают на скорое появление в Modern Warfare королевской битвы. Разработчики же, несмотря на многочисленные утечки, хранили загадочное молчание практически до самого релиза нового режима, который состоялся 10 марта 2020 г., через пять месяцев после выхода базовой игры.

В этот раз Activision не стала делать ту же ошибку, что с Black Ops 4, и сделала Call of Duty: Warzone бесплатным как для владельцев Modern Warfare, так и для новых игроков. И это сразу же сказалось на результатах – в первый же день новый режим/игру опробовало 6 млн. человек. Для сравнения, у Apex Legends аналогичный показатель составил 2,5 млн. игроков. За три дня Warzone скачало 15 млн. человек против 10 млн. у Apex Legends. Вот, правда, статистику за неделю Activision уже не публиковала, видимо, Warzone не взяла планку в 25 млн., как игра EA. Впрочем, цифры все равно впечатляющие, давайте посмотрим, что же предлагает игрокам Call of Duty: Warzone.

Итак, как вы уже поняли, «Королевская битва» проходит на большой карте Верданска, которую мы уже видели в совместном режиме Modern Warfare (2019). Здесь есть и узнаваемая чаша «Донбасс Арены», и многострадальный донецкий аэропорт со ставшей символом стойкости украинских солдат диспетчерской башней, и банковские отделения, удивительно похожие на отделения «ПриватБанка», и злополучный гипермаркет «Метро». Ну и, естественно, типичные пяти-, девяти- и шестнадцатиэтажки советской застройки. Плюс, для разнообразия геймплея авторы добавили горы по периметру, дамбу электростанции, порт, карьер, деловой центр и другие локации. Учитывая достаточно большие размеры уровня, на карту высаживаются сразу 150 игроков в командах по три человека. Через неделю после релиза в Warzone появился и одиночный режим для социофобов. Ну а дальше вы знаете. Круг сужается, число игроков уменьшается, ваша задача — прожить как можно дольше. Но здесь есть интересные нюансы.

Возможность оживить павшего напарника по команде появилась еще в Apex Legends от Respawn Entertainment, разработчики из Infinity Ward и Raven Software решили пойти еще дальше, дав игроку несколько дополнительных шансов вернуться в бой. После первой смерти игрок отправляется в некое чистилище, ГУЛАГ, где он должен сразиться в дуэли один на один с другим «погибшим» на специальной небольшой арене, до боли напоминающей душевую тюрьмы Алькатрас, в которой происходит одна из самых ярких action-сцен майклбэевского боевика The Rock (1996). Противникам выдают одинаковое случайное оружие, понятное дело, снайперских винтовок здесь нет, и две гранаты – боевую и тактическую. Напарники, если им «повезло» погибнуть вместе с вами, наблюдают за происходящим с галереи и могут давать вам советы и/или бросать камни в противника, отвлекая его.

Если вы выиграли дуэль и кто-то из вашей команды все еще остается на поле боя, вы высаживаетесь снова рядом с ними. Если проиграли – это еще не конец, ваши напарники могут… выкупить вас на одной из станций продаж! Дело в том, что в Call of Duty: Warzone, кроме патронов и бронепластин, есть еще один важный ресурс – деньги. На них в специальных точках можно приобретать, например, награды за серии; собственные, с любовью подобранные в «Арсенале» наборы оружия с уже открытыми улучшениями, перками и т.д.; ну или выкупать напарников. Если оставшиеся в живых члены команды активно исследуют местность и собирают деньги, они могут выкупить погибших даже несколько раз за игру.

С одной стороны, это снижает ценность единственной жизни, добавляющей адреналина в королевскую битву, с другой же — позволяет довести большее число полных команд до финальной фазы игры, сохраняя накал сражений почти до самого конца. Плюс такое решение, возможно, привлечет к игре тех, кто привык к более традиционным мультиплеерным режимам с многократным возрождением. Понятное дело, что за некоторое время до окончания игры, когда круг уже достаточно сузится, и ГУЛАГ, и возможность выкупить члена по команде отключаются. Впрочем, однажды я ожил в Топ-20 в уже маленьком круге без возможности достать оружие и в итоге оказался в Топ-3. В соло-режиме максимум, на который вы можете рассчитывать – это одно возрождение, после победы в ГУЛАГе. А вот во втором игровом режиме, представленном в Call of Duty: Warzone, число возрождений ничем не ограничено, да и задача игроков несколько иная.

Режим «Добыча» позволяет игрокам исследовать всю карту Верданска без угрозы попасть за пределы круга и задохнуться в облаке ядовитого газа. Никакого газа здесь просто нет, а задача игроков не пережить остальных, а заработать как можно больше денег. В отличие от «Королевской битвы», количество денег, разбросанных просто на уровне и в ящиках со снаряжением, здесь значительно увеличено, как и призы за выполнение контрактов. Кроме того, каждый убитый игрок теряет часть денег, которые вы можете подобрать.

Но будьте осторожны, погибший через 20 секунд высадится снова, и с большой долей вероятности — прямо вам на голову. Так что перестрелки в режиме «Добыча» не стихают ни на минуту, впрочем, при желании можно уйти куда-то в сторону от основных точек интереса/боев и заняться выполнением контрактов и сбором денег, так вполне реально попасть даже в Топ-3. А вот здесь вас ждет новая опасность. Три команды с максимальной суммой на счету отображаются на карте, и все желающие могут испытать удачу в охоте на барыг.

Собранные деньги можно попытаться сберечь с помощью специальных миниатюрных воздушных шаров, отсылая их в банк. Аэростаты можно купить на станциях продажи, стоят они всего $30.000, правда, и вместимость у них не очень большая. Второй способ сохранить деньги – вызвать эвакуационный вертолет. Естественно, об этом событии оповещаются все игроки и данная точка как магнит притягивает охотников. Здесь, как правило, проходят самые ожесточенные бои.

Кроме обычного сбора денег и открытия ящиков со снаряжением, наличные можно получить за выполнение контрактов. Кстати, такие же контракты доступны и в «Королевской битве». Вас попросят найти и захватить какую-то область, найти несколько помеченных ящиков со снаряжением или, и вот это самое интересное, убрать игрока-конкурента. В последнем случае примерная область размещения противника будет отмечена на карте и начинается увлекательная игра в кошки-мышки, ведь ваша жертва будет предупреждена о том, что ее ищут, мало того, она будет видеть, насколько близко вы подошли по степени угрозы. Подобной мишенью можете стать и вы сами, что, несомненно, добавляет игре остроты.

Кроме того, деньги на карте можно найти в посылках, сбрасываемых с самолетов, их стоит отмечать, денег там немало. Ну и последний, один из самых сложных, но и самых быстрых способов разбогатеть – сбить тяжелый вертолет, отвозящий на базу деньги противника. Здесь понадобится тяжелое вооружение, лучше ракетная установка.

«Добыча» кардинально отличается по динамике и настроению от «Королевской битвы». Этот режим намного аркаднее и снисходительнее к игрокам, здесь легче выполнять ежедневные и еженедельные задания, проще набирать оружейный опыт и т.д. Кроме того, режимы можно чередовать, отдыхая в «Добыче» от напряжения «Королевской битвы».

Оружейный опыт, упомянутый в предыдущем абзаце, это тот же самый оружейный опыт, что и в других многопользовательских режимах Call of Duty: Modern Warfare. Система прогресса у режимов общая, так что если вы уже прокачали любимые пушки и оснастили их полезным обвесом в командных боях, то пользуйтесь ими на здоровье. В режиме «Добыча» вы высаживаетесь с выбранным вами комплектом, который может быть очень крутым, так что необходимость подбирать новые пушки даже не возникнет. В «Королевской битве» вы можете заказать доставку любимого комплекта, в который входят не только два вида оружия и набор гранат, но и полезные перки. Играть с пристрелянной и привычной пушкой намного приятнее.

В Warzone переползли и привычные по другим режимам Modern Warfare перки, награды за серии убийств и оборудование. Вот только теперь некоторые награды за серии можно просто купить на торговой станции, а то и вовсе найти в сундуке. Кстати, некоторые умения, знакомые по мультиплееру Modern Warfare, в Warzone кажутся несколько читерскими. Тот же датчик сердцебиений – практически обязательный прибор для тех, кто хочет дожить до финального круга. Немного неуместным выглядит и вызов БПЛА, подсвечивающий всех противников вокруг вас.

Отличный ганплей Call of Duty: Modern Warfare без каких-либо изменений перебрался в Warzone, и это хорошо. Все пушки отлично чувствуются, разница есть не только между моделями, но даже между модификациями одного и того же оружия разной степени редкости. Пулеметы, штурмовые винтовки, снайперки и т.д. отлично звучат и выглядят, а выбор их настолько богат, что каждый точно найдет что-то под свой собственный стиль боя.

Call of Duty: Warzone – отличный подарок владельцам Call of Duty: Modern Warfare, который может продлить жизнь игры. И, конечно же, отличный подарок всем любителям королевских битв. Бесплатная игра от Activision – это само по себе чудо, бесплатная игра такого качества — тем более. Здесь достаточно новых механик, чтобы их было интересно изучать и не сетовать на то, что это банальная копия PUBG или Apex Legends. Теперь все зависит от того, будет ли Activision регулярно обновлять Warzone или забудет о ней как о «Затмении» в Call of Duty: Black Ops 4. Будем надеяться на первый вариант.

P.S. Прямо перед публикацией этого материала Activison сообщила, что за 10 дней с момента релиза число игроков, хотя бы один раз запустивших Call of Duty: Warzone превысило 30 млн. человек.