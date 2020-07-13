Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla и Watch Dogs Legion. Вкратце об анонсах Ubisoft Forward
Поздно вечером 12 июля прошла крупная онлайн-презентация Ubisoft Forward с анонсами новых игр. Вот самые важные трейлеры и новости с этой презентации.
Анонс Far Cry 6
После нескольких утечек и официальных тизеров Ubisoft полноценно представила Far Cry 6 — следующей части серии боевиков в открытом мире. Действие игры развернется в вымышленной версии Кубы, злодея-диктора Антона Кастилло сыграет знаменитый актер Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Мандалорец», «Лучше звоните Солу»), а его сына — звезда мультфильма «Тайна Коко» Энтони Гонсалес. По сюжету, режим Кастилло привел к появлению сопротивления, в которое и вольется главный герой Far Cry 6 Дани Рохас.
В Ubisoft обещают огромный игровой мир — «самый большой в истории Far Cry». Его частью станет большой город Эсперанс и его окрестности. В игре можно будет создавать различные средства передвижения — от лошадей и до танков, а также брать на задания помощников. Разумеется, в этой роли можно будет использовать и верного пса.
Скриншоты и арт
Будет доступен для Far Cry 6 и кооперативный режим. Релиз запланирован на 18 февраля. Игра выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и ПК. За предзаказ положен смертоносный дискомёт и собачка с колесиками вместо парализованных задних лап. Игра будет предлагаться в трех изданиях:
- Gold Edition с сезонным пропуском, 3 DLC и другим контентом.
- Ultimate Edition с пропуском и тремя наборами с контентом.
- Коллекционное издание с репликой огнемета.
Новый обзорный геймплейный трейлер и 30 минут нового геймплея игры Assassin’s Creed Valhalla
В сети уже есть первые впечатления профильных изданий от нескольких часов в игре. Релиз игры запланирован на 17 ноября.
Watch Dogs Legion выйдет 29 октября
Напомним, изначально Ubisoft планировала выпустить третью часть киберпанк-боевика о хакерах в открытом мире еще 6 марта. Частью презентации стал почти восьмиминутный рассказ о геймплее игры.
Кроме того, новая часть обзавелась кинематографичным трейлером от авторов короткометражки «Свидетель» из антологии Love, Death, Robots.
По аналогии с Valhalla пресса получила доступ к предварительной версии игры и сразу после презентации вышли первые впечатления.
Старт открытой беты Hyperscape на ПК
Новая королевская битва от Ubisoft обзавелась новым сюжетным трейлером, объясняющий концепцию ее мира, а также новым геймплейным трейлером из беты.
Трейлер ИИ-компаньоны в Ghost Recon: Breakpoint
С 15 июля в кооперативном боевике появятся продвинутые боты, призванные радикально изменить одиночный геймплей в игре. При этом игрок сможет полностью контролировать своих виртуальных напарников — поведение, внешний вид и даже их дронов. А с 16 по 29 июля в игре пройдет специальное онлайн-событие под названием Resistance.
The Crew 2: Summer in Hollywood
Новое дополнение Summer in Hollywood уже вышло, но на этом разработчики останаливаться не планируют — в обозримом будущем в игре появятся DeLorean из «Назад в будущее» и KITT из «Рыцаря дорог».
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