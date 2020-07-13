Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla и Watch Dogs Legion. Вкратце об анонсах Ubisoft Forward

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Поздно вечером 12 июля прошла крупная онлайн-презентация Ubisoft Forward с анонсами новых игр. Вот самые важные трейлеры и новости с этой презентации.

Анонс Far Cry 6

После нескольких утечек и официальных тизеров Ubisoft полноценно представила Far Cry 6 — следующей части серии боевиков в открытом мире. Действие игры развернется в вымышленной версии Кубы, злодея-диктора Антона Кастилло сыграет знаменитый актер Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Мандалорец», «Лучше звоните Солу»), а его сына — звезда мультфильма «Тайна Коко» Энтони Гонсалес. По сюжету, режим Кастилло привел к появлению сопротивления, в которое и вольется главный герой Far Cry 6 Дани Рохас.

В Ubisoft обещают огромный игровой мир — «самый большой в истории Far Cry». Его частью станет большой город Эсперанс и его окрестности. В игре можно будет создавать различные средства передвижения — от лошадей и до танков, а также брать на задания помощников. Разумеется, в этой роли можно будет использовать и верного пса. Скриншоты и арт