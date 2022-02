Ігрова індустрія зі всього світу проти війни та підтримує українців

Зранку 24 лютого російські війська почали наступ на територію України. Ігрова індустрія не залишилася осторонь та підтримує українців у соціальних мережах і не тільки.

Українські розробники звертаються до світу

Сергій Мохов, Lead Gameplay Designer в студії Remedy, у своєму твіттері активно публікує інформацію про події в Україні та звертається до англомовної спільноти серед розробників та фанатів відеоігор. Також, разом зі своїми колегами-розробниками ходить на мітинги на підтримку України.

Якщо ви хочете допомогти Україні, пожертвуйте гроші на «Повернись живим» або підтримайте їх на Patreon І, закликайте свою владу діяти вже зараз.

— Сергій Гальонкін (Epic Games, SteamSpy)

Ми не можемо просто стояти осторонь. Росія атакує нашу батьківщину і заперечує суверенітет України. Ми намагаємося залишатися в безпеці, але це війна, у цьому немає сумнівів. Закликаємо всіх змусити Путіна піти з наших земель #StopRussianAggression Ми мирна нація, і за всі роки з моменту здобуття незалежності ми ніколи ні на кого не нападали і не погрожували. Ця ситуація вплинула на нашу роботу, а наше життя перебуває під загрозою.

— Frogwares (The Sinking City, серія Sherlock Holmes)

На даний момент ми у безпеці. Поки що продовжуємо роботу дистанційно і будемо реагувати на ситуацію залежно від її розвитку.

— Vostok Games (Survarium, Fear the Wolves)

Невелика студія інді-розробників попросила Steam зняти з продажу свою гру на території Росії, та через оголошення звернулася до фанатів про підтримку української армії.

Ми знаємо, що Steam не є трибуною для таких новин, але ми повинні використовувати всі можливі канали та можливості, щоб вплинути на ситуацію.

— Ostap Trush (The Pest)

Як ви знаєте, більшість нашої команди знаходиться в Україні. Gameloft має студії в Харкові та Львові, і ми сподіваємося, що українці залишаться у безпеці. Ми дякуємо за вашу підтримку та розуміння у цей важкий час.

— Команда розробки The Asphalt 8, Gameloft

Сьогодні настав день, коли кожен має знати, що Росія офіційно оголосила Україні війну. Наша країна прокинулася від звуків вибухів і пострілів, але готова захищати своє право на волю та незалежність, залишаючись сильною і готовою до всього. Що буде далі — ми не знаємо, проте сподіваємося на краще та віримо в Україну та наші Збройні Сили. Ми звертаємося до всіх колег з ігрової індустрії, звичайних гравців, журналістів, блогерів та тих, хто побачив цей пост у стрічці: не залишайтеся осторонь, допомагайте тим, хто зараз шукає допомоги. Крізь смерть та біль, війну, страх і нелюдську жорстокість Україна пройде і вистоїть. Вона робила це завжди та зробить це знов!

— GSC Game World (S.T.A.L.K.E.R., Козаки)

Ще кілька днів тому, 22 лютого українські розробники з 4A Games, Vostok Games та Red Beat дали коментар виданню Polygon.com про події в Україні. Розробники заявили про готовність української армії, у випадку відкритої агресії, дати відсіч ворогу.

На підтримку українців висловлюються розробники з усього світу

Польська студія 11 bit studios, розробники This War of Mine та Frostpunk висловились проти окупаційної діяльності російської влади. Наступний тиждень, весь прибуток з продажу This War of Mine та доповнень до гри, розробники пожертвують Товариству Червоного Хреста України.

Магазин цифрової дистрибуції, GOG.COM підтримує ініціативу 11 bit studios, весь прибуток з продажів гри та доповнень до неї також направлять Червоному Хресту України.

Ще одні розробники з Польщі, Bloober Team, також висловились на підтримку українського народу.

Замість святкування «Жирного четверга» (релігійне свято — прим. ред.) сьогодні ми демонструємо нашу солідарність і підтримку українським друзям, колегам та сусідам. Ми сподіваємося на краще, але не можемо прикидатися і продовжувати жити вчорашнім днем. Через російську агресію світ змінився назавжди. В цьому немає сумнівів.

— Bloober Team (The Medium, Observer, Layers of Fear)

Наші серця з нашими друзями та родинами, які постраждали від подій в Україні. Ми передаємо 100% прибутків за перші 48 годин нашої ініціативи Game2Give на гуманітарну допомогу у відповідь на триваючий конфлікт.

— Bungie (Destiny 1 & 2, серія Halo)

Кілька членів команди Kojima Productions родом з України. Я хвилююся.

— Хідео Коджіма (Death Stranding, серія Metal Gear)

Також пан Коджіма з особистого японського та англомовного акаунту активно поширює інформацію про ситуацію в Україні.

Ще один розробник з Японії, композитор Акіра Ямаока поділився світлиною концерту який відбувся у Києві у 2016 році та висловив підтримку українцям.

Дорогі друзі. З далекої Японії молюся за вашу безпеку.

— Акіра Ямаока (композитор серії Silent Hill)

Я зробив пожертву БФ «Повернись живим» від імені Сергія Мохова. Це єдиний спосіб, у який можу допомогти, але будь яка допомога є важливою.

— Raúl Rubio Munárriz, засновник Tequila Works (Deadlight, RiME)

Для понад 75 000 українських гравців The Long Dark: мої думки з вами. Я сподіваюся і молюся, щоб ви і ваші сім’ї були в безпеці зараз, і в майбутньому. Крім того, звертаюсь до понад 650 000+ російських гравців The Long Dark: ці найближчі дні будуть для вас дуже незручними. Пам’ятайте: ви не ваш лідер(и).

— Raphael van Lierop (Hinterland; The Long Dark)

Кілька тижнів тому ми розглянули можливі сценарії в Україні, які можуть вплинути на самопочуття членів команди tinyBuild та її партнерів. Ми прискорили процедури та запропонували підтримку при переїзду в західну частину країни, підготувалися до різних сценаріїв. У нас є команда сильних лідерів, які координують зусилля, спрямовані на забезпечення безпеки людей (працівників з України — прим. ред). Логістика, фінанси, житло. Найкраще – зберігати холодну голову, думати прагматично та передбачати ситуацію. Ми нікого не залишимо.

— Alex Nichiporchik (CEO tinyBuild)

Невеликий видавець відеоігор Crytivo весь прибуток з власного магазину за лютий та березень направить Товариству Червоного Хреста України. Також компанія компанія відправила усіх своїх працівників та партнерів з України в оплачувану відпустку до моменту, поки ситуація в країні не налагодиться.

— Alex Koshelkov, засновник видавництва Crytivo

Колектив Anonymous офіційно розпочав кібервійну проти російського уряду. Першим атакували сайт ресурсу RT News.

Кіберспорт також не лишився осторонь

Ви не уявляєте, наскільки важлива ваша підтримка. Особливо росіян на вулицях, які протестують проти цієї нищівної війни.

— Natus Vincere

Ми вражені тим, що відбувається в Україні. Сьогодні вранці ми отримали запит від гравця іншої команди, який застряг в іншій країні, який не міг поїхати додому. Ми відкриємо наші нідерландські квартири для нього та будь-кого з наших друзів чи колег, які опинилися в подібній ситуації.

— Victor Goossens, засновник Team Liquid

Колишній кіберспортсмен з дисципліни StarCraft Олексій ‘White-Ra’ Крупник звернувся з проханням підтримати Україну у цей важкий час.

Також, в особистих повідомленнях та публічно слова підтримки висловлюють колеги, блогери, ігрові ЗМІ, косплеєри та прості люди з усього світу.

Зберігайте спокій та, при можливості, підтримуйте нашу армію фінансово:

— Міністерство оборони України https://bit.ly/3peRdwq

— Національний банк України https://bit.ly/3vcQmjX

— БФ «Повернись живим» savelife.in.ua/en/donate/

— Армія SOS https://armysos.com.ua/pomoch-armii