MSI Vector 16 HX AI — ноутбук для тех, кто хочет всё и сразу

MSI Vector 16 HX AI — интересный представитель игровых ноутбуков предтопового сегмента, который сочетает современные компоненты с качественным экраном и актуальными технологиями. Без лишних обещаний и пафоса он предлагает мощность и функциональность, которые могут пригодиться как геймерам, так и профессионалам. В нашем редакционном обзоре рассмотрим, оправдывает ли устройство свою цену и какие компромиссы придется принять при его выборе.

Технические характеристики MSI Vector 16 HX AI

Экран 16” QHD+ (2560×1600), 240Hz, IPS-Level Процессор Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра: 8 P-ядер + 16 E-ядер, до 5,4 ГГц. Оперативная память 32 ГБ DDR5-5600 (2×16 ГБ) Накопители 1 ТБ PCIe Gen4 SSD Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, 16 ГБ GDDR7, Boost Clock до 2287 МГц, TGP 175 Вт (с Dynamic Boost), 1334 AI TOPS Охлаждение Cooler Boost 5 с 2 вентиляторами и 7 тепловыми трубками Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 Аудиосистема 2× 2 Вт динамики Проводные интерфейсы 2x Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery 3.1) 2x Type-A USB3.2 Gen2 1x SD Express Card Reader 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1× 2.5G Ethernet 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем (микрофон/наушники) Блок питания 330 Вт; 20 В, 16.5 А Аккумулятор 90 Вт*ч Вес 2,7 кг Размеры 357 x 284 x 22.20-28.55 мм Другое Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0; Webcam Shutter; Kensington Lock.

Комплектация и упаковка MSI Vector 16 HX AI

MSI использует проверенный формат упаковки: коробка в коробке. Внешняя надежно защищает ноутбук во время транспортировки и складирования. Уже внутри находится вторая — с красными акцентами, более презентабельная с логотипом дракона и названием серии Vector.

Сам ноутбук находится в защитном мешке с фирменным символом MSI (выглядит как тканевый или из микрофибры), предотвращающем царапины.

Блок питания идет отдельно, в своем отделении, что свидетельствует о внимании к деталям. Это добротный адаптер мощностью 330 Вт, которого хватит и для требовательных игр, и для профессиональных задач.

В комплекте также классический набор документов — гарантия и краткая инструкция по первому обновлению системы с QR-кодами, ведущими к драйверам и BIOS.

Если искать минусы, то здесь нет никаких дополнительных «плюшек»: ни сумки, ни мыши, ни переходников. Для кого-то это может быть минусом, но, видимо MSI делает ставку на качество самого устройства, а не на бонусы.

Дизайн, эргономика и материалы

Ноутбук при первом знакомстве вызывает ощущение универсальности: вес, габариты, корпус в темно-сером цвете Cosmos Gray — все говорит о серьезном инструменте, а не о «игрушке». Здесь нет иллюминации или геймерских логотипов с подсветкой — только сдержанный дизайн и четкие линии.

Алюминиевая крышка, шасси из композитных материалов, и никакого люфта даже под давлением. Все собрано максимально плотно. Даже при открытии одной рукой (что возможно благодаря правильному распределению веса), ноутбук не «подпрыгивает», как это бывает у более легких моделей.

Толщина в районе 23.4 мм, вес — 2.7 кг. Тут компромиссов нет: если хочешь настоящий мобильный игровой зверь — тащи рюкзак пошире и плечи покрепче.

Под крышкой — классическая клавиатура MSI с RGB-подсветкой по зонам. Достаточно яркая и хорошо читаемая днем. Кнопка питания расположена в верхнем правом углу клавиатурного блока, без встроенного сканера отпечатков пальцев. Клавиатура в целом четкая, тихая и приятная в наборе.

Тачпад — большой, с хорошим скольжением и точной передачей нажатий. Кнопки не вынесены отдельно, но нажатие глубокое и четкое.

Вокруг клавиатуры — серый матовый пластик с мягким на ощупь покрытием, который умеренно собирает отпечатки пальцев.

Что же до портов — на левом боку — два Thunderbolt 5 и слот под microSD, на правом — два USB-A и комбинированный аудиоразъем. Сзади — HDMI 2.1, Ethernet и разъем питания. Инженерное решение с задним размещением части интерфейсов позволяет избежать путаницы с кабелями на столе — плюс в эргономику.

Шарниры — крепкие, без люфта. Ноутбук открывается до 118-120°, чего достаточно для большинства сценариев.

MSI Vector 16 HX AI оснащен системой охлаждения с семью тепловыми трубками и двумя вентиляторами. Площадь вентиляционных прорезей снизу, оформленная геометрическим рисунком, эффективно направляет поток воздуха через критические компоненты — CPU, GPU и VRM. Выходы горячего воздуха расположены сзади и по краям корпуса.

Дисплей MSI Vector 16 HX AI

Первое, что стоит сказать: этот дисплей — один из самых сильных козырей модели. И если вы до сих пор думаете, что 16 дюймов — это непонятный компромисс между классическими 15.6 и гигантскими 18, то Vector 16 HX AI быстро вас убедит в обратном. Здесь выбрали панель с разрешением 2560×1600 (WQXGA) — и это было правильное решение.

Это IPS-матрица с частотой обновления 240 Гц, и она прогнозируемо плавная. В шутерах это создает определенный «вау»-эффект — движения без шлейфов, изображение четкое даже на скорости. В сочетании с мощной RTX 5080 — приятный игровой опыт.

Соотношение сторон 16:10, добавляющее немного вертикального пространства — мелочь, но для офисной работы, просмотра сайтов и кодирования это спасительное решение. Не говоря уже о редактировании видео или фото: больше пространства — меньше скролла. Adobe Premiere и DaVinci Resolve просто оживают на этой панели.

Яркость — около 500 нит, а это значит, что даже в ярко освещенном помещении вы не будете щуриться, как крот под софитами. Дисплей остается читабельным при любом освещении, а матовое покрытие — без зеркальных эффектов.

Цветовой охват — почти 100% DCI-P3. Даже базовая калибровка очень хороша, но мне она кажется немного «холодной», а для энтузиастов можно сделать аппаратную калибровку. В любом случае, изображение выглядит живо, без пересветов, без кислотности. В фильмах и играх это очень ощутимо.

Углы обзора — максимальные для IPS, почти без потерь контраста. Если вдвоём смотрите фильм или показать что-то коллегам по работе — картинка не выцветает. Конечно, до OLED ещё далеко в плане чёрного, но для геймерского ноутбука — это очень неплохо.

Камера и звук MSI Vector 16 HX AI

Начнем с камеры — элемент, о котором часто забывают, особенно в геймерских лэптопах. MSI Vector 16 HX AI имеет 2.1-мегапиксельную камеру с поддержкой Full HD (1080p) видео.

Качество изображения — на достаточном уровне для рабочих звонков. Камера демонстрирует хорошую детализацию, цветопередачу и даже более-менее уверенно ведет себя при искусственном освещении. Шумы, конечно, присутствуют, но умеренные. При дневном свете все выглядит приятно.

Есть поддержка Windows Hello. Лицо распознается быстро, без задержек. Даже при слабом свете ноутбук точно идентифицирует пользователя, и это реально удобно.

MSI добавила механическую шторку для камеры, и это очень приятный плюс. Тем, кто озабочен приватностью, такая мелочь может показаться важнее еще одной RGB-зоны подсветки.

Теперь к звуку. Аудиосистема состоит из двух динамиков по 2 Вт, расположенных под корпусом. И, честно говоря, звук приятно удивил. Для игрового ноутбука он громкий, объемный и имеет неплохую детализацию. Баса немного не хватает, но средние и высокие — четкие.

Технология Hi-Res Audio сертифицирована, а также поддерживается Nahimic Audio 3D — собственная софтверная надстройка MSI, которая добавляет глубины и пространственности. В фильмах это реально работает, создавая эффект погружения, хотя для музыки лучше одевать качественные наушники — динамики не вытягивают низкие частоты на 100%.

Микрофон — двойной с шумоподавлением. В Discord или Google Meet ваш голос слышат четко. Алгоритм подавления шумов работает грамотно, не прерывая голос в момент, когда вы говорите что-то важное.

Есть поддержка Bluetooth 5.4, так что можно смело подключать беспроводные наушники. И задержка там минимальная — проверено на Hator Phoenix 2 Wireless. Это важно, потому что звуковой опыт — одна из основных составляющих игрового погружения.

Фирменное программное обеспечение MSI Vector 16 HX AI

В Vector 16 HX AI по умолчанию предустановлен MSI Center — главная панель управления, которая уже давно переросла роль простого монитора ресурсов.

Интерфейс MSI Center современный и понятный. Здесь можно управлять профилями энергопотребления, выставить вентиляторы в режим «рева дракона» или «тишины библиотеки», включить «AI Engine», выбрать производительность процессора и видеокарты, посмотреть нагрузку на компоненты. Причем без потребности в сторонних утилитах вроде HWiNFO.

Также стоит упомянуть MSI True Color — утилита для управления цветовыми профилями дисплея. Доступно несколько режимов: игровой, дизайнерский, кино, офис и тому подобное.

Вдобавок к этому есть поддержка MSI AI Noise Cancellation — программной фильтрации шума микрофона на базе ИИ. И хотя звучит это как очередной маркетинговый ход, результат неплохой.

Рабочая производительность

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 (БП) 40.0 Speedometer 3.1 (АКБ) 30.4 WebXPRT 4 398 Google Octane 2.0 Plus 125415 Google Octane 2.0 Plus Multi Core 1142055 Geekbench Single 3030 Geekbench Multi 20307 Geekbench Open CL 200316 Geekbench Vulkan 178793 CPU-Z Single (БЖ) 810.9 CPU-Z Single (АКБ) 754.7 CPU-Z Multi (БЖ) 18152.1 CPU-Z Multi (АКБ) 6200.3 3DMARK Steel Nomad 4512 3DMARK Port Royal 12021 3DMARK Speed Way 5002 3DMARK CPU Profile (Max threads) 13485 PCMARK 10 Extended 11197 Cinebench 2024 Single 135 Cinebench 2024 Multi 2015 Blender CPU 4.4.0 (БП) 427.86 Blender CPU 4.4.0 (АКБ) 192.84 Blender GPU 4.4.0 (БП) 6228.95 Blender GPU 4.4.0 (АКБ) 289.47 Corona Benchmark 1889914 RAM read MB/s 85393 RAM write MB/s 77724 SSD read MB/s 5024.39 SSD write MB/s 3609.08

В мире «ИИ»-ноутбуков с громкими обещаниями MSI Vector 16 HX AI отличается трезвым подходом. Это предсказуемая, но мощная машина с процессором Intel Core Ultra 9 275HX — 16-ядерным чипом с разделенными блоками CPU, GPU и NPU, который сохраняет стабильность даже под длительной нагрузкой. В Geekbench 6 чип выдает 3030/20307 баллов, в Cinebench 2024 — 135/2015, а в PCMark 10 Extended — 11197. При этом в автономном режиме производительность падает до уровня ультрабука.

RTX 5080 Laptop здесь работает в полном TGP (до 175 Вт) и уверенно показывает себя в Blender — более 6200 баллов в GPU-тесте. В Geekbench OpenCL — 200316, в Vulkan — 178793. 3DMark (Port Royal — 12021, Speed Way — 5002) подтверждает: это одна из самых мощных мобильных видеокарт. DDR5-5600 обеспечивает до 85 ГБ/с на чтение, а SSD на PCIe Gen4 дает более 5 ГБ/с. В браузерных тестах и IDE-сценариях ноут тоже не отстает. В общем, это полноценная мобильная рабочая станция без иллюзий, но с максимально честным потенциалом.

Игровая производительность

Благодаря видеокарте серии RTX и производительному железу внутри, ноутбук способен тянуть современные игры в высоком разрешении 2560×1600 на максимальных графических настройках с включенной трассировкой лучей. Мы взяли девять игровых проектов, чтобы посмотреть, как этот ноутбук справляется на максимуме.

У S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl при настройках Epic с DLAA и Frame Generation ноутбук держит средние 62 FPS. И хоть это далеко не рекорд среди протестированных игр, результат очень достойный, учитывая тяжесть движка. Играть при такой частоте кадров комфортно, и ты не теряешь атмосферности Зоны.

В The Witcher 3 Next-Gen с максимальными настройками (RT Ultra, DLSS Quality, FG ON) ноутбук выдает 68 FPS. Можно наслаждаться красотой обновленного мира Ведьмака со всеми эффектами трассировки лучей — свет, тени, отражение — и при этом игра будет оставаться плавной даже во время боев или путешествий по островам Скеллиге.

Самый высокий показатель демонстрирует Atomfall — 108 кадров в секунду на Epic с DLAA и включенным рейтрейсингом. Ноутбук не только справляется — он еще и оставляет запас производительности. Можно уверенно рассчитывать на игру без единого фриза.

Avowed также не отстает: с настройками Epic, трассировкой лучей и FG ON ноутбук выдает 81 FPS. Этого хватает с головой для плавного геймплея в динамичных сценах с магией, боями и изучением мира. Графика выглядит эффектно, детализация высокая, и ноутбук не «задыхается» нигде.

В Cyberpunk 2077 с включенным режимом Ray Tracing Overdrive, DLAA и Frame Generation результат ожидаемо самый низкий — 52 FPS. Но стоит учитывать, что это самая тяжелая комбинация настроек с максимальным лучевым освещением. И даже здесь ноутбук держится достойно: благодаря FG геймплей остается вполне годным и визуально потрясающим даже в 2025 году.

The Last Of Us Part II Remastered порадовал — 102 кадра в секунду на ультра с трассировкой, DLSS и генерацией кадров. Это отличный результат для игры, которая славится своей кинематографической картинкой и глубокими эмоциональными сценами. Здесь получаем и красоту, и производительность без компромиссов.

Doom: The Dark Ages работает на 64 FPS с включенным рейтрейсингом, DLSS и настройкой Ultra Nightmare. Frame Generation в этом случае выключен, что только подчеркивает силу железа ноутбука. Doom — это игра о скорости, и ноутбук ее обеспечивает полностью. С включенной генерацией кадров — получим 250+ FPS.

У Clair Obscur: Expedition 33 ноутбук выдает 65 FPS при Epic-графике и DLSS. Это игра с нестандартной художественной стилистикой и спецэффектами, и результат демонстрирует, что даже в творчески нагруженных сценах ноутбук не отстает. Все переходы между локациями плавные, геймплей не провисает.

И, наконец, — The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Старый-добрый Обливион, но полностью обновленный графически, работает с показателем 67 FPS (Epic, RT ON, DLSS, FG ON). Это уже не ностальгия, а полноценный современный RPG-опыт с детализацией нового поколения. И ноутбук его спокойно тянет.

Автономность, температуры и шум

Как и большинство мощных геймерских ноутбуков, MSI Vector 16 HX AI — это не про 10 часов без подзарядки. В него установлен аккумулятор емкостью 90 Вт-ч, что неплохо по меркам игрового сегмента. Автономность здесь играет второстепенную роль. В реальности, при просмотре видео на YouTube на яркости 50%, ноутбук продержится около 6 часов — что является вполне ожидаемым показателем.

В смешанном офисном сценарии (браузер, текст, почта, Spotify в фоне) ноутбук выдерживает ориентировочно 5 часов 20 минут. Если включить «ECO mode» в MSI Center и снизить яркость, можно выжать 6+. Но все равно — это устройство, которое большую часть времени будет подключено к розетке.

В простое температура CPU держится в пределах 40-44°C, GPU — 35-45°C. В стресс-тестах (Cinebench + Furmark) процессор разогревается до 74°C, а графика — до 64°C, в зависимости от продолжительности теста. Важно: ноутбук не троттлит! Частоты снижаются лишь в случае, если температура превышает 96°C, что происходит очень редко (конкретный случай был зафиксирован в стресс-тесте системы в AIDA64)

В играх средняя температура CPU колеблется от 60 до 67°C, GPU — 59-64°C. Поверхность клавиатуры в центре заметно нагревается, но в зоне WASD тепло комфортное — здесь MSI явно поработали над термораспределением. А вот место над клавишами F1-F12 — горячее, туда лучше не тянуть руки без причины.

Относительно шума — в режиме «Balanced» ноутбук работает достаточно тихо в простых задачах: 35-38 дБ. В «Extreme Performance» вентиляция разгоняется до 50-55 дБ, что уже хорошо слышно. Но звук равномерный, без свиста или раздражающего гула. Характер шума больше напоминает ноутбук рабочей станции, а не «взлет Боинга» времен Crysis. В наушниках — не критично, а вот в тишине — заметно.

Корпус ноутбука — из алюминия (крышка) и пластика, хорошо вентилируется по бокам и снизу. К сожалению, подставка для охлаждения действительно пригодится, если планируете играть часами.

Опыт использования MSI Vector 16 HX AI

MSI Vector 16 HX AI — ноутбук, ориентированный не только на геймеров, но и на создателей контента, разработчиков и всех, кто хочет иметь настольную станцию в корпусе, который все еще можно положить в рюкзак. Но учитывая массу 2.7 кг и габариты 380×297,4×28.55 мм, это скорее «десктоп с ручкой», чем «портативник».

Тачпад — большой, чувствительный и плавный. Он поддерживает все жесты Windows 11, а его поверхность приятная на ощупь. Но в реальном пользовании все равно тянешься за мышкой. Просто потому, что хочется сразу же подключить монитор, периферию и превратить его в рабочую станцию. Для этого, кстати, есть целый набор портов, включая Thunderbolt 5, HDMI 2.1, 2.5G LAN и два USB-A. Хочешь — подключай VR, хочешь — три монитора.

Производительность в обычных задачах — молниеносная. Открытие нескольких десятков вкладок Chrome, работа с Photoshop, монтаж видео в DaVinci Resolve — все происходит без единой задержки.

Относительно потенциального апгрейда — здесь все ок. В ноутбуке можно добавить/заменить SSD (есть два слота M.2), оперативку (два слота SO-DIMM поддерживают до 96 ГБ), а еще — легко добраться до системы охлаждения для обслуживания.

MSI удалось сделать ноутбук, который остается приятным в использовании. Да, он не сможет работать 8-10 часов без розетки. Но если вы покупаете такую машину, то и не ожидаете MacBook Air.

Цена и конкуренты

MSI Vector 16 HX AI (A2XWIG‑222XUA) — в Украине его цена колеблется от 129 600 до 140 000 грн за версию с 32 ГБ RAM и 1 ТБ SSD.

Asus ROG Strix Scar 18 демонстрирует превосходное соотношение цена/производительность среди 5090/5080-решений, предлагая игровую производительность и QHD+ Mini-LED дисплей в 18″ форм-факторе.

MSI Raider 18 HX AI отличается еще более мощным CPU (Ultra 9 285HX), большим запасом RAM и SSD. Компромисс — больший вес и более высокая цена.

Lenovo Legion Pro 7 — конкурент с OLED-экраном и разогнанной RTX 5080, что на практике даст лучшую производительность в графических задачах.

Acer Predator Helios 18 AI — мощный вариант для геймеров и создателей контента с акцентом на премиальные элементы дисплея и охлаждения.

