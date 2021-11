Новые мультфильмы Гая Ричи и Тима Бертона. 7 уютных осенних картин для взрослых и детей

Добрая и светлая Райя – воин древней цивилизации – должна спасти людей. Для этого ей нужно отыскать последнего дракона в мире. Получится у нее или нет – можно узнать в мультфильме «Райя и последний дракон». Он доступен по подписке на пакет «Семейный» в онлайн-кинотеатре Volia TV.

Первые 7 дней новые абоненты «Семейного» могут смотреть кино и мультфильмы всего за 1 грн, а потом платить по 159 грн за каждые 30 дней. Еще в пакет входят 119 телеканалов для детей и взрослых и видеобиблиотека с 10,5 тыс. фильмов и сериалов.

В партнерском материале с онлайн-кинотеатром Volia TV мы выбрали семь мультфильмов, которые особенно уютно смотреть с детьми на осенних каникулах и которые можно смотреть по подписке на пакет «Семейный».

История про мальчика, на которого обрушилась беда – родители погибли, а он остался сиротой. Пита усыновляет приемная семья, и, кажется, все налаживается. Однако жизнь парня становится только сложнее – новые родители его не любят.

Спасением и поддержкой для Пита становится добрый дракон Эллиот, который прилетает к нему в самые сложные периоды жизни. Другие люди не видят дракона.

Фантастический приключенческий фильм «Дракон Пита» – это новая версия одноименной картины 1977 года про дружбу мальчика и дракона. Это доброе кино входит в пакет «Семейный».

Возрождение любимого многими диснеевского мультфильма «Алладин» 1992 года. Уличный вор мечтает жениться на принцессе Жасмин. Ковер-самолет и джинн из волшебной лампы помогают герою справиться со всеми трудностями и победить злые силы.

Приключенческий мюзикл сохранил музыкальные произведения мультфильма 1992 года. Режиссером проекта стал Гай Ричи, а роль Джина исполнил Уилл Смит. Приятное кино для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу арабской ночи.

Райя и последний дракон (Raya and The Last Dragon)