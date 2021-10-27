Новые мультфильмы Гая Ричи и Тима Бертона. 7 уютных осенних картин для взрослых и детей

Добрая и светлая Райя – воин древней цивилизации – должна спасти людей. Для этого ей нужно отыскать последнего дракона в мире. Получится у нее или нет – можно узнать в мультфильме «Райя и последний дракон». Он доступен по подписке на пакет «Семейный» в онлайн-кинотеатре Volia TV.

Первые 7 дней новые абоненты «Семейного» могут смотреть кино и мультфильмы всего за 1 грн, а потом платить по 159 грн за каждые 30 дней. Еще в пакет входят 119 телеканалов для детей и взрослых и видеобиблиотека с 10,5 тыс. фильмов и сериалов.

В партнерском материале с онлайн-кинотеатром Volia TV мы выбрали семь мультфильмов, которые особенно уютно смотреть с детьми на осенних каникулах и которые можно смотреть по подписке на пакет «Семейный».

Дракон Пита (Pete’s Dragon)

История про мальчика, на которого обрушилась беда – родители погибли, а он остался сиротой. Пита усыновляет приемная семья, и, кажется, все налаживается. Однако жизнь парня становится только сложнее – новые родители его не любят.

Спасением и поддержкой для Пита становится добрый дракон Эллиот, который прилетает к нему в самые сложные периоды жизни. Другие люди не видят дракона.

Фантастический приключенческий фильм «Дракон Пита» – это новая версия одноименной картины 1977 года про дружбу мальчика и дракона. Это доброе кино входит в пакет «Семейный».

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Аладдин (Alladin)

Возрождение любимого многими диснеевского мультфильма «Алладин» 1992 года. Уличный вор мечтает жениться на принцессе Жасмин. Ковер-самолет и джинн из волшебной лампы помогают герою справиться со всеми трудностями и победить злые силы.

Приключенческий мюзикл сохранил музыкальные произведения мультфильма 1992 года. Режиссером проекта стал Гай Ричи, а роль Джина исполнил Уилл Смит. Приятное кино для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу арабской ночи.

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Райя и последний дракон (Raya and The Last Dragon)

История разворачивается в мире под названием Кумандра. Тут живет добрая и светлая Райя – воин древней цивилизации. Для того чтобы спасти людей, ей надо отыскать последнего дракона в мире. Она бесстрашно отправляется на поиски, хоть и плохо понимает, где может прятаться дракон.

В это время глубоко под водой живет дракон Сису. Она осталась совсем одна и еще не представляет, что ее ждет. Но у нее есть шанс стать человеком и начать жить совершенно другой жизнью. Фильм производства Disney.

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Коко (Coco)

12-летний Мигель мечтает стать музыкантом, но ему приходится это ото всех скрывать. Его родители решили, что он будет сапожником, и запретили даже думать про музыку. Втайне ото всех Мигель учится играть на гитаре.

Перед большим праздником в Мексике мальчик начинает чувствовать необъяснимую связь со своим кумиром – исполнителем Эрнесто Крусом. Это кажется странным, ведь тот давно мертв. Но еще более загадочной для мальчика становится встреча со скелетом, после которой он попадает в загробный мир и знакомится со своими предками. Мигелю так хочется разгадать тайну своего кумира, что он отправляется в путешествие по стране мертвых.

Этот мультфильм также доступен по подписке на пакет «Семейный» онлайн-кинотеатра Volia TV.

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Мыслями наизнанку (Inside Out)

Трогательный и смешной 3D-мультфильм про живые эмоции в голове 11-летней девочки Райли. Самая сильная из них – Радость, которая старается не подпускать близко Гнев, Страх, Печаль и Брезгливость.

Ей это удается до того, как Райли переезжает с родителями в другой город и оказывается без любимых друзей и развлечений. Печаль заставляет девочку плакать в школе, а Гнев – грубить родителям. Все это время Радость борется за управление девочкой.

В 2016 году этот комедийный мультфильм получил премию «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм.

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Моана (Moana)

Дочь вождя Моана живет в племени на острове Мотонуи. Отец готовит ее к тому, что однажды она станет вождем.

Неожиданно у жителей острова начинаются проблемы – уменьшается урожай, исчезает рыба. Моана узнает, что виной всему – проклятье, и решает спасти свои земли. Это кино для взрослых и детей – оно помогает поверить в себя и справиться с трудностями.

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Дамбо (Dumbo)

Холт Фэрриер и его жена работают в цирке, но вдруг приходит война. Холт уходит на фронт и возвращается домой без руки. Но главная его потеря – смерть жены. Холт остается один с двумя детьми и, чтобы прокормить их, снова устраивается в цирк ухаживать за слонами.

У одной из слоних рождается малыш Дамбо. У него огромные уши, и все над ним издеваются. Однако благодаря таким ушам малыш может летать. Травля заканчивается, но жадный директор цирка придумывает, как заработать на Дамбо.

Это новая версия диснеевского мультфильма 1941 года. Кино снял Тим Бертон, а главные роли в нем сыграли Колин Фаррелл, Ева Грин, Майкл Китон и Дэнни ДеВито.

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