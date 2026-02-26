Обзор AVerMedia DVD EZMaker 7: как оцифровать ностальгию в 2026 году

USB-грабберы для аналогового видео являются техникой с четкой миссией сохранить то, что давно должно было бы исчезнуть вместе с магнитной лентой. AVerMedia DVD EZMaker 7 — компактное устройство захвата через S-Video или composite с максимальным разрешением 720×480 (NTSC) и 720×576 (PAL/SECAM). Здесь нет HDMI, аппаратного апскейла, или «улучшителей» изображения, а есть только цифровизация сигнала таким, какой он есть. В нашем обзоре разбираем, что реально умеет этот адаптер, для кого он актуален сегодня и какие компромиссы придется принять.

AVerMedia DVD EZMaker 7 4 399 грн. Плюсы: компактный и легкий корпус; простое подключение; стабильная работа при длительной записи; корректная передача звука; совместимость с Windows 10 и 11; поддержка популярного ПО (OBS Studio, PowerDirector); минимальные системные требования; подходит для архивирования VHS и других аналоговых носителей. Купить в COMPX.ua Минусы: только SD-разрешение (720×480 / 720×576); нет аппаратного апскейла или шумоподавления; отсутствует поддержка macOS; нет светодиодной индикации работы; качество полностью зависит от состояния источника; комплект поставки минимальный без дополнительных кабелей. Купить в COMPX.ua 7.6 /10 Оценка

Технические характеристики AVerMedia DVD EZMaker 7

Параметр Характеристика Интерфейс к ПК USB (питание + передача данных) Аналоговые вводные интерфейсы S-Video, Composite (RCA), Stereo Audio (L/R RCA) Максимальное разрешение 720×480 (NTSC), 720×576 (PAL/SECAM) Поддержка форматов видео SD (стандартная четкость), interlaced Аудио Стерео (RCA L/R) Аппаратное улучшение видео Нет Апскейл / аппаратный энкодер Нет Программное обеспечение (совместимость) OBS Studio, PowerDirector 365 и другие совместимые с Video Capture Device Платформы/ОС Windows 10 x64 (2004+), Windows 11 x64 Поддержка macOS Нет Системные требования (минимальные) Windows 10/11 x64, 512 МБ RAM, USB порт, аудио-карта Габариты 82 × 28,5 × 14 мм Вес ~50 г Комплект поставки Граббер, USB-кабель, гайд для быстрого старта

Упаковка и комплектация AVerMedia DVD EZMaker 7

Перед нами белая коробка среднего размера, которая с лицевой стороны демонстрирует сам гаджет с кратким описанием его функций. Упаковка легкая, без чрезмерных декоративных элементов, но достаточно информативная: указаны ключевые интерфейсы, системные требования и совместимое программное обеспечение.

Содержимое коробки максимально утилитарное и сосредоточено лишь на самом необходимом. Внутри находится сам USB-граббер AVerMedia DVD EZMaker 7 в компактном пластиковом корпусе без дополнительных панелей или защитных вставок. Рядом есть USB-кабель для подключения к компьютеру, длины которого хватает для стандартных домашних сценариев подключения к VHS-плееру или DVD-проигрывателю.

Также в комплекте идет краткая инструкция. Бумажный буклет с базовыми схемами подключения и рекомендациями по установке драйверов и совместимого программного обеспечения.

AVerMedia DVD EZMaker 7 не включает дополнительных кабелей RCA или S-Video, адаптеров или переходников, поэтому их придется иметь отдельно или приобрести. Для пользователей, которые уже имеют источник сигнала с соответствующими выходами, комплект вполне адекватный.

В целом комплектация простая и без излишеств: все, что нужно для старта оцифровки сигнала на ПК с Windows, есть в коробке, но дополнительные аксессуары не предусмотрены.





Дизайн и конструкция AVerMedia DVD EZMaker 7

AVerMedia DVD EZMaker 7 максимально компактное устройство, которое больше напоминает USB-адаптер, чем полноценную карту захвата. Габариты 82 × 28,5 × 14 мм и вес около 50 граммов делают его почти незаметным на столе. Он не занимает места, не требует отдельного питания и не выглядит как что-то сложное или «профессиональное».

Корпус у устройства из черного матового пластика. Никакого глянца, RGB или дизайнерских решений.

С одной стороны AVerMedia DVD EZMaker 7 размещены все аналоговые входы: S-Video, composite (желтый RCA) и два RCA для левого и правого аудиоканалов. Набор классический для VHS-магнитофонов, Video8-камер и старых DVD-плееров. Если у вашего источника есть S-Video, стоит использовать именно его, так качество сигнала будет заметно чище.

С противоположной стороны находится разъем для подключения USB-кабеля, который входит в комплект. Кабель съемный, что удобно с точки зрения транспортировки, но в то же время означает, что стоит избегать излишнего натяжения во время записи, чтобы не потерять сигнал.

На корпусе AVerMedia DVD EZMaker 7 нет светодиодных индикаторов или кнопок. Устройство не сообщает физически, что оно активно или что получает сигнал. Все взаимодействие происходит через программное обеспечение на ПК.

Сборка аккуратная, поэтому ничего не люфтит, разъемы сидят плотно, а пластик не скрипит.

Во время длительной записи корпус AVerMedia DVD EZMaker 7 остается прохладным. Никакого заметного нагрева или признаков перегрузки не наблюдается.

С точки зрения эргономики это максимально простая схема: «подключил — открыл программу — записал». Конструктивно AVerMedia DVD EZMaker 7 создан для конкретной задачи — принять аналоговый сигнал и передать его в компьютер. И с этой базовой задачей его физическая реализация полностью согласуется.

Технические возможности AVerMedia DVD EZMaker 7

AVerMedia DVD EZMaker 7 относится к классу SD-грабберов, и это нужно четко понимать перед покупкой. Максимальное разрешение захвата составляет 720×480 для стандарта NTSC и 720×576 для PAL/SECAM.

Эти цифры означают, что никакого аппаратного апскейла до 720p или 1080p здесь нет. Вы получаете именно тот видеосигнал, который подает источник. Если кассета записана в PAL 576i, то на выходе будет цифровая версия этого же формата.

Интерфейсы подключения, уже упомянутые выше, S-Video и composite (RCA). Это ключевая особенность модели C039, ведь она создана именно для работы с аналоговыми устройствами. HDMI-входа здесь нет и не предусмотрено.





S-Video позволяет передавать сигнал с разделением яркости и цветовой составляющей, что дает лучшую четкость по сравнению с композитным.

Аудио захватывается через два RCA-разъема (левый и правый каналы) и передается в систему синхронно с видео. Отдельная звуковая карта не требуется. Все идет через USB как единый поток. Питание также подается через этот интерфейс.

Системные требования AVerMedia DVD EZMaker 7 довольно скромные: Windows 10 (версия 2004 или более новая) или Windows 11. Минимально заявлено 512 МБ оперативной памяти. Так что нынешний дефицит на рынке не остановит вас от ретро-оцифровки.

Для базового DVD-авторинга достаточно старых процессоров уровня Pentium 4 или Athlon XP, но это касается лишь минимальных задач.





macOS официально не поддерживается. Это означает, что устройство ориентировано исключительно на Windows-системы, и для владельцев Mac оно не является рабочим вариантом без сторонних решений.

Совместимость с программами включает OBS Studio и PowerDirector 365. Кодирование происходит программно, поэтому формат файла, битрейт и качество определяются настройками выбранного ПО, а не самим грабером.

Практический опыт: VHS и DVD в реальных условиях

Чтобы не выдумывать лабораторные сценарии в вакууме, мы пошли максимально жизненным путем. В роли источника сигнала у нас старенький, но еще боевой видеомагнитофон LG DCK583XB, который умеет крутить VHS-кассеты и DVD-диски. В роли приемника выступил современный ноутбук MSI Vector 16 AI с Windows 11. Аналог встречается с ИИ-эпохой.





Дальше — самое приятное. Из глубин шкафов и полок вытащили реликвии 2000-х, а именно VHS-кассету с фильмом Человек-паук (да, с Тоби Магуайром, без мультивселенной и метаиронии) и DVD-сборник-антология легендарного Слая. Если вы помните «нулевые», эти обложки точно найдут отклик в вашем сердце.

VHS-версия «Человека-паука» имеет характерный ленточный шум, легкое «плавание» картинки и тот самый теплый ламповый вайб, который современные стриминги не способны симулировать никаким фильтром. Идеальный кандидат для проверки, как грабер ведет себя с реальным аналоговым сигналом, а не с идеализированным тестовым паттерном.

В DVD источник цифровой, но сигнал подается через аналоговый выход. То есть мы сознательно «загоняем» цифру обратно в аналог, чтобы проверить стабильность и качество захвата в бытовом сценарии. Именно так многие и подключают старые проигрыватели.





Подключение AVerMedia DVD EZMaker 7 максимально простое: RCA-кабели (желтый — видео, красный и белый — аудио) к граберу, а далее USB в ноутбук. Но вам стоит иметь под руками комплект «тюльпанов».

В качестве ПО использовали CyberLink PowerDirector 14. Версия не самая свежая, зато проверенная годами и без сюрпризов в работе с устройствами захвата. Запись велась в стандартном для PAL разрешении 720×576 пикселей.

MSI Vector 16 AI имеет достаточный запас производительности, так что риск потери кадров из-за слабого «железа» мы сразу исключили.

Записывали и минутные отрывки, и полноценные фрагменты фильмов. Отдельно обратили внимание на синхронность звука, стабильность изображения и возможные проседания кадров. VHS традиционно добавляет свои сюрпризы, и нам было важно понять, не ухудшает ли их сам грабер.





В итоге тестирование получилось максимально жизненным и простым, и именно в таком сетапе большинство пользователей и будет использовать AVerMedia DVD EZMaker 7.

В рамках аналогового подключения AVerMedia DVD EZMaker 7 показал аккуратную передачу сигнала без искажений.





Длительная запись обоих фильмов прошла без обрывов или сбоев.

Мы решили не останавливаться и достали камеру Canon DC21E. Да-да, ту самую эпоху, когда видео снималось не на карту памяти и не в облако, а сразу на miniDVD-диск.





Сначала записали буквально несколько минут тестового видео в классическом SD-формате, который тогда казался пиком технологий.

Далее был самый важный шаг, который помнят не все, а именно инициализация перед и финализация диска после записи. Без этого miniDVD просто не прочитается на стороннем проигрывателе. Олдскульный квест с меню камеры, подтверждением операции и терпеливым ожиданием завершения процесса. Все по канону начала 2000-х.





После финализации диск перекочевал в DCK583XB, откуда сигнал через RCA был подан на AVerMedia DVD EZMaker 7. Сценарий аналогичен DVD-проигрыванию, но с поправкой на то, что источником является потребительская видеокамера.

Этот тест позволил оценить, как грабер работает с home-видео. Здесь сразу видны нюансы цвета, автоэкспозиции, движения камеры и возможных артефактов компрессии.

Поскольку miniDVD уже содержит сжатое видео (MPEG-2), мы фактически получаем двойное преобразование: цифровая запись → аналоговый выход → повторная оцифровка. Именно так многие пользователи и спасают старые архивы, когда не хотят или не могут копировать файлы напрямую.

Запись в PowerDirector 14 прошла без сюрпризов, сигнал был стабилен, звук синхронный, потери кадров не зафиксированы. То есть в этом моменте все упирается не в грабер, а в изначальное качество съемки.

В результате этот сценарий подтвердил, что устройство одинаково уверенно работает как с кассетами, так и с DVD или miniDVD-источниками. Если у вас где-то лежит камера начала 2000-х с кучей маленьких дисков, то это шанс вернуть записи к жизни.

В итоге можно сказать, что для VHS-пленки устройство работает как адекватный цифровой сканер сигнала. Для DVD через аналог это более компромиссный вариант, но также стабильный. AVerMedia DVD EZMaker 7 не делает видео лучше, чем оно есть, но и не ухудшает его. А для архивирования старых фильмов или домашних записей этого часто достаточно.

Опыт пользования AVerMedia DVD EZMaker 7

DVD EZMaker 7 не имеет собственного аппаратного энкодера, поэтому кодирование происходит силами процессора компьютера. Нагрузка на систему зависит от выбранного кодека и битрейта, а не от самого грабера.

При записи VHS через PowerDirector 14 с умеренным битрейтом нагрузка на современный многоядерный процессор оставалась невысокой. Даже длительная запись полнометражного фильма не вызывала просадок кадров при условии, что система не была перегружена другими задачами.

Если же выбрать высокий битрейт или программный пресет с максимальным качеством, нагрузка возрастает. В таком случае слабый ПК может начать терять кадры. Это не проблема грабера, а ограничение системы.

Во время тестирования полной записи фильмов устройство работало стабильно, поэтому не было внезапных отключений, зависаний или потери сигнала.

Стабильность сигнала также зависит от источника. Старые VHS-магнитофоны могут давать нестабильную синхронизацию, и тогда на записи появляются рывки или короткие сбои кадра. В таких случаях проблема в проигрывателе, а не в AVerMedia DVD EZMaker 7.

Качество конечного файла напрямую зависит от того, как вы обработаете материал после записи. Легкое шумоподавление, цветокоррекция и правильный деинтерлейсинг могут сделать архив более приятным для просмотра на современном экране.

Во время длительных сессий устройство не нагревается и не демонстрирует признаков нестабильности. Это важно для тех, кто планирует оцифровать несколько кассет подряд.

Его сильные стороны компактность, простота подключения, совместимость с современными версиями Windows и стабильная работа при длительной записи. Ограничения очевидны: лишь SD-разрешение и отсутствие поддержки macOS. Но для архивирования домашних видео или старых фильмов этого функционала достаточно.

Цена и конкуренты

В Украине AVerMedia DVD EZMaker 7 стоит от 4 399 гривен. Ближайшие по формату конкуренты представляют собой разные вариации EZCap и подобные USB AV Capture Adapter без четко определенного производителя. Они могут стоить в два-три раза дешевле, но часто имеют нестабильные драйверы, проблемы с совместимостью с Windows 10/11 и непредсказуемое качество сигнала. Работать могут, но гарантий, как вы понимаете, минимум.

Отдельный конкурент в брендовом сегменте — LogiLink VG0030A. Это также аналоговый USB-граббер с поддержкой композитного и S-Video.

Герой обзора выглядит как адекватное по цене решение для тех, кто хочет просто оцифровать кассеты и старые диски, а не превращать процесс в технический квест.

7.6 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 8 Компактный корпус и минималистичная конструкция делают устройство удобным для настольного использования, но отсутствие индикатора работы немного снижает практичность. Качество сборки, материалы 8 Пластик простой, без премиальности, однако корпус собран плотно и не вызывает ощущения хрупкости даже при частых подключениях. Программное обеспечение 7 Устройство совместимо с OBS Studio и PowerDirector 365, но собственного расширенного ПО с глубокими настройками нет, а поддержка только Windows сужает аудиторию. Производительность 8 Для SD-сигнала устройство обеспечивает стабильный поток без потери кадров. Функции 7 Функциональность базовая: захват SD-видео без аппаратного энкодера или улучшения изображения. Задачу выполняет, но без дополнительных возможностей. Скорость, нагрев 9 Работает без заметного нагрева даже во время полнометражной записи. Цена 7.5 С учетом позиционирования как SD-решения для архивирования VHS, его стоимость частично оправдана, особенно по сравнению с no-name альтернативами сомнительного качества. Комплектация 6 В комплекте только грабер, USB-кабель и инструкция; отсутствие RCA/S-Video кабелей означает дополнительные расходы.