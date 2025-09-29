Обзор материнской платы MSI B850M PLUS WIFI6E: когда в приоритете компактность и стабильность

Все чаще при сборке новенького ПК выбор геймеров падает на компактные материнские платы, которые легко находят место в небольших корпусах. Далеко не все имеют желание платить значительные средства за топовые чипсеты, избыточные функции и силовую обвязку, которые предлагает старший сегмент материнских плат. В то же время хочется получить надежность при компактных габаритах и набор современных интерфейсов. Именно такое сочетание предлагает MSI B850M PLUS WIFI6E, которая прибыла на наш редакционный обзор.

Технические характеристики

Формат micro-ATX Сокет AM5 Чипсет AMD B850 Фаз питания 10+2+1 (VCore + SOC + MISC) Оперативная память 4 x DDR5 DIMM Макс. объем ОЗУ 256 GB Макс. частота ОЗУ 8200 MT/s (OC) Видео выходы 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 LAN контроллер 1 x Realtek 2.5 Gbps Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E (2.4GHz / 5GHz / 6GHz), Bluetooth 5.3 Разъемов PCI-E x16 1 x PCI Express 5.0 x16 (CPU), 2 x PCI Express x1 Разъемов М2 1 x M.2 (M.2 2280/2260; PCIe 5.0 x4 от процессора) 1 x M.2 (M.2 2280/2260; PCIe 4.0 x4) Разъемов SATA 4 x SATA 6 Gbps USB (Внешние порты) 1 х USB Type-C (10 Gbps) 1 х USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-A 4 х USB 2.0 Type-A USB (Внутренние порты) 1 х USB 10Gbps Type-A порт (от CPU) 3 х USB 10Gbps Type-A порты (от CPU) 4 х USB 5Gbps Type-A порты (От ASM 1074) Звук Realtek ALC897 Codec (7.1) Подсветка 3 x ARGB LED 1 x RGB LED Питание процессора 2 x 8 pin Питание кулеров 5 x 4 pin Размеры 244 × 244 мм Дополнительно Крепление EZ DIY, Термопрокладки 7W/mK, EZ OC.

Тестовый стенд

Тестирование MSI B850M PLUS WIFI6E проводилось в паре с процессором AMD Ryzen 7 9700X и видеокартой AMD Radeon RX 9070 XT. Такая конфигурация позволяет раскрыть потенциал материнской платы и оценить ее возможности в реальных условиях эксплуатации. Конфигурация системы:

Комплектация и внешний вид

MSI B850M PLUS WIFI6E прибыла на редакционный обзор в элегантной серой коробке, но далеко не с «серой» комплектацией. На упаковке присутствует отметка «AMD Ryzen 9000 Ready», что подчеркивает совместимость с самыми новыми процессорами AMD. Кроме того, производитель акцентируется на технологии Ready AI PC, что представляет собой сумму технологий оптимизации работы системы с использованием искусственного интеллекта

В комплекте находятся:

Кабель SATA 6 Гбит/с;

Антенна для беспроводного модуля Wi-Fi 6E;

Набор креплений EZ M.2 Clip II для накопителей;

Инструмент для удаления EZ M.2 Clip II;

Кабель EZ Conn 1-to-2 для подключения вентиляторов и подсветки;

Информационные буклеты, наклейки MSI и стикеры для кабелей.

Дизайн платы выдержан в не совсем классическом, как для серии Gaming Plus стиле — серая PCB с матовыми серебристыми радиаторами и угловыми акцентами. Выглядит эстетично и современно, без излишеств. MSI B850M PLUS WIFI6E построена на 6-слойной печатной плате, содержащей согласно заявлениям производителя 2 унции меди. Это должно положительно повлиять как на стабильность, так и на долговечность работы. По прочности, субъективно плата держится на уровне с конкурентными решениями.

EZ DIY подход делает сборку системы максимально комфортной. Крепление EZ M.2 Clip II позволяет устанавливать SSD буквально одним движением без использования отверток. Не хватает разве что EZ PCIe Release, которая упрощает удаление видеокарты с помощью одной кнопки. Но эту прерогативу оставили для старших моделей. Поэтому при работе с массивными графическими картами в ограниченном пространстве корпуса придется немножко больше «повозиться».

RGB подсветки не предусмотрено, как минимум — это минус лишняя переплата для обычных пользователей. Но когда это мешало любителям неоновой эстетики превращать свои стеклянные корпуса в феерию цвета? Тем более, что плата поддерживает 4-контактный RGB-разъем для подключения внешних LED лент и устройств.

Не забыли и про EZ Debug LED, который помогает быстро диагностировать проблемы при сборке. Четыре светодиода указывают на возможные неисправности с процессором, памятью, видеокартой или с загрузкой системы, что значительно упрощает поиск и устранение неполадок. Таким образом новички могут самостоятельно разобраться на каком из этапов произошел сбой и исправить его без посторонней помощи.

Интерфейсы, разъемы, начинка

MSI B850M PLUS WIFI6E базируется на чипсете AMD B850, который является оптимальным выбором для процессоров Ryzen 7000, 8000 и 9000 серий, если вы не хотите переплачивать за лишние «фишки». Он обеспечивает достаточную функциональность для большинства пользователей, не переплачивая за возможности топовых X-серий.

На плате установлено четыре радиатора охлаждения. VRM использует раздельную конструкцию с двумя радиаторами, которые эффективно отводят тепло от силовых элементов. Между ним и элементной базой находятся термопрокладки 7 Вт/мК. Силовое питание построено по модели (10 VCORE + 2 SOC + 1 MISC). Радиатор M.2 Shield Frozr II защищает накопитель от перегрева, однако он не быстросъемный. Отдельный радиатор охлаждает чипсет B850.

Плата поддерживает до 256 ГБ DDR5 памяти через четыре слота DIMM. Официально поддерживаются скорости 4800-5600 MT/s (JEDEC), но можно достичь и значительно больших показателей — 8200 MT/s. Технология Memory Boost от MSI оптимизирует работу с памятью, обеспечивая стабильность на высоких частотах. Поддержка профилей AMD EXPO упрощает настройку оптимальных параметров буквально в один клик.

В MSI B850M PLUS WIFI6E предусмотрен один полноценный слот PCI-Express 5.0 x16 с усилением Steel Armor для видеокарты. Но имейте в виду, что фишки подключения на материнской плате могут помешать установке очень габаритных видеокарт

Как минимум с Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE пришлось немножко повозиться и переупорядочить соединения питания системы водяного охлаждения и ее подсветки. А это еще далеко не самая габаритная видеокарта. Дополнительно есть два слота PCIe 3.0 x1 для периферийных устройств.

Накопителям доступно два M.2 слота: один PCIe 5.0 x4 для самых быстрых SSD нового поколения, один PCIe 4.0 x4. Все слоты поддерживают накопители формата 2280. Имейте в виду, что максимальная скорость основного слота M.2 доступна только для процессоров серии Ryzen 9000 и 7000. Дополнительно имеем четыре SATA порта для традиционных дисков с поддержкой RAID 0, 1, 5, 10.

Задняя панель I/O содержит сбалансированный набор портов. USB представлен одним Type-C на 10 Гбит/с, тремя Type-A на 10 Гбит/с и четырьмя USB 3.2 Gen 1 Type-A на 5 Гбит/с. Для видеовыхода есть HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Они работают одновременно, поэтому материнскую плату можно подключить к двум мониторам даже без дискретного видеоадаптера. Конечно, при условии, что ваш процессор содержит встроенное видеоядро. Также на задней панели находятся кнопки Flash BIOS Button и Clear CMOS Button.

Wi-Fi 6E прекрасно подходит для VR/AR гарнитур, о которых мы публиковали отдельную статью. Также технология способствует более быстрой передаче видео высокого разрешения и обмена очень большими файлами благодаря увеличенной пропускной способности.

Использование диапазона 6 ГГц является большим преимуществом. Его плюс заключается в отсутствии помех от других приборов, например, микроволновок. Wi-Fi 6E может обеспечить надежное и стабильное соединение с малой задержкой для критически важных приложений.

Bluetooth 5.3 продемонстрировал стабильное соединение с периферией даже через несколько стенок. Сетевой контроллер Realtek обеспечивает скорость 2.5 Гбит/с — золотая середина между устаревшим «гигабитом» и 5G/10G решениями.

Аудиосистема базируется на кодеке Realtek ALC897 с поддержкой 7.1-канального звука. Это бюджетная модель с посредственным соотношением сигнал/шум, но ее достаточно для большинства игровых наушников и колонок. Хотя опытные аудиофилы вряд ли будут использовать встроенный звук.

Для эстетической кастомизации есть три разъема ARGB LED и один RGB LED. Питание процессора осуществляется через два 8-пиновых коннектора, а для кулеров предусмотрено пять 4-пиновых разъемов

Программное обеспечение MSI B850M PLUS WIFI6E

Интерфейс CLICK BIOS X продолжает эволюцию UEFI от MSI, делая настройку системы интуитивно понятной даже для начинающих. Большинство распространенных опций вынесено на главный экран для быстрого доступа.

BIOS разделен на два режима: EZ Mode для базовых настроек и Advanced Mode для опытных пользователей. В EZ Mode можно быстро изменить порядок загрузки, активировать EXPO профили для автоматического разгона памяти, настроить кривые вентиляторов и просмотреть основную информацию о системе.

Advanced Mode открывает полный доступ ко всем параметрам платы. Здесь можно тонко настроить тайминги памяти, параметры питания процессора, напряжения, PBO настройки и многое другое. Интерфейс логично структурирован с разделами Settings, OC, M-Flash и Hardware Monitor. Для AMD Ryzen 7 9700X стоит не забыть выключить ограничение энергопотребления (105 Вт), ведь тогда он не будет работать в полную силу.

MSI Center — фирменная утилита для Windows с модульной архитектурой. В ней можно установить только нужные компоненты, не загромождая систему. Программа позволяет мониторить температуры и частоты, управлять подсветкой, обновлять драйверы и BIOS, настраивать профили производительности.

Функция Frozr AI Cooling автоматически регулирует скорость вентиляторов в зависимости от температуры компонентов. User Scenario позволяет создавать профили для различных сценариев использования — тихий режим для офисной работы, сбалансированный для повседневных задач и производительный для игр.

Производительность, энергопотребление и нагрев

MSI B850M PLUS WIFI6E тестировалась в ряде синтетических бенчмарков, чтобы проверить ее поведение и стабильность в реальных сценариях. Модули DDR5 работали на частоте 6000 МГц с таймингами CL28-37-37-97

Тест результат CPU-Z Single — 837 Multi — 8 306 140 вт 849 8923 Octane 2.0 Plus Single — 138 465 Multi — 879 993 WebXPRT 4 461 Speedometr 3.0 43.8 GeekBench 6 (CPU) Single — 3 355 Multi — 17 525 GeekBench 6 (RX 9070 XT) Open CL – 176 745 Vulkan – 183 995 AIDA64, Memory test (DDR5-6000) Read — 58 880 Write — 80 902 Copy — 55 695 Latency — 75.3 Cinebench R23 Single — 2 189 Multy — 22 145

При тестировании с Ryzen 7 9700X в режиме PBO температура на радиаторах не превышала 42°C даже после часового стресс-теста Prime95. Это отличный результат для платы среднего класса. Самым «горячим» оказался радиатор чипсета — 44°C. CPU нагрелся до 86°C.

Энергопотребление системы под полной нагрузкой составило около 500 Вт. В режиме покоя система потребляла всего 80 Вт благодаря активным функциям энергосбережения. Максимальное энергопотребление процессора было зафиксировано на отметке 142 Вт.

Скорость накопителей:

PCIe 5.0 x4 — 13 225 МБ/с чтение, 13 234 МБ/с запись (Samsung-9100-PRO-2TB)

PCIe 4.0 x4 — 7 041 МБ/с чтение, 6 542 МБ/с запись (Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB).

В играх плата продемонстрировала стабильную работу без подозрительных просадок FPS или задержек. Тестирование в Cyberpunk 2077, S.T.A.L.K.E.R. 2 и «туманной» новинки — Silent Hill f на максимальных настройках не выявило никаких проблем с производительностью или стабильностью.

Опыт использования

Сборка системы на MSI B850M PLUS WIFI6E оказалась чрезвычайно простой благодаря продуманным EZ DIY решениям. Я все еще считаю EZ M.2 Clip II самым удобным решением для при установке M.2 накопителей. К тому же нет необходимости в дополнительных инструментах. Однако для установки накопителя в самый быстрый порт придется таки вооружиться крестовой отверткой.

Компоновка разъемов материнской платы оказалась довольно удачной. Обычно одна массивная видеокарта перекрывает все остальные PCI-E и их наличие может казаться лишней тратой места на PCB. У MSI B850M PLUS WIFI6E, как минимум один PCI-E х1 находится сзади видеокарты, поэтому его можно использовать в любых условиях.

Нередко нарекания вызывает спрятанная батарейка питания CMOS (CR2032), но не в этом случае. Здесь у нас все на открытом воздухе и единственное, что ее может закрывать в будущем — это дискретная видеокарта.

Кнопки Flash BIOS Button и Clear CMOS Button придутся по душе любителям разгона. Еще бы, ведь благодаря им не нужно постоянно искать необходимые переключатели или встроенные кнопки на материнской плате.

MSI Center работает стабильно и упрощает процесс настройки системы и контроля за обновлениями. Подход «все в одном» позволяет не метаться в море сегментированного программного обеспечения, между которым обычно производители распределяют необходимые функции.

Wi-Fi 6E работал стабильно с роутером ASUS ROG Rapture GT-AXE11000. Скорость в диапазоне 6 ГГц достигала 2.8 Гбит/с на расстоянии 5 метров через одну стену. BIOS обновился без проблем через M-Flash — просто загрузил файл на флешку и запустил обновление. Процесс занял около 5 минут с автоматической перезагрузкой. Все настройки при этом сохранились.

Особенно порадовала работа с памятью DDR5-6000. Активация EXPO профиля элементарная, система стабильно работает на заявленной частоте уже целую неделю без каких-либо сбоев. Ручной разгон до 6400 MT/s также оказался успешным после небольшого поднятия напряжения.

Для желающих поиграть в экстремальный разгон есть все условия, к тому же тестовый процессор Ryzen 7 9700X имеет довольно неплохой потенциал. Он разгоняется до 5.7 ГГц, хотя встроенными настройками MSI B850M PLUS WIFI6E поднимает его частоту до 5.5 ГГц. Но имейте в виду, что для успешного разгона вам понадобится удачный экземпляр и хорошая термопаста, а не «народные методы» вроде китайских GD. Стоят ли лишние 300 МГц дополнительного тепловыделения, решать вам.

В целом, если сравнить результаты бенчмарков процессора с материнской платой MSI MPG B650 CARBON WIFI на предыдущем чипсете, то результаты у MSI B850M PLUS WIFI6E значительно бодрее в WebXPRT 4 и Speedometr 3.0.

Цена и конкуренты

MSI B850M PLUS WIFI6E можно приобрести по цене от 7 999 гривен. Конкурентов в компактном формате и с чипсетом B850 хватает на любой вкус и кошелек.

Gigabyte B850M FORCE предлагает более умеренную цену, но платой за это становится простое 8-пиновое питание, ведь в наличии всего 8 фаз VCore. Здесь вдвое меньшее максимальное количество оперативной памяти, худший набор USB и отсутствие Wi-Fi 6E. Зато в ней есть второй полноразмерный слот PCI-E 16x (x4). Возможно кому-то пригодится, например для подключения второй видеокарты, поддерживающей PhysX x64, с которым представители RTX 50 уже не умеют работать.

Материнская плата ASRock B850M Pro RS WiFi решила не пренебрегать RGB подсветкой. В ней больше M.2 разъемов, зато не хватает скоростных USB. Процессорных фаз меньше, чем у героя нашего обзора да и дизайн «на любителя». Ну и наконец Asus PRIME B850M-A WIFI также «не дотягивает» количеством фаз питания, хотя и старается предложить актуальные беспроводные интерфейсы.

8.9 /10 Оценка ITC.ua Программное обеспечение 9 Удобный CLICK BIOS X и функциональный MSI Center. Однако немного медленный. Производительность, тротл. 9 Хорошее охлаждение и производительность с Ryzen 7 9700X. Функции 8.5 Хороший набор интерфейсов, удобный монтаж с EZ DIY, но не хватает EZ PCIe Release. Цена 9 Цена соответствует возможностям. Нагрев 9 Невысокие температуры.