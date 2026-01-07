Обзор Motorola Edge 60 Neo: средний класс без компромиссов по ощущениям

Motorola Edge 60 Neo — очередная попытка стереть грань между масс-маркетом и моделями немного высшего класса, сделав ставку на сбалансированность экрана, автономности и стабильной работы системы. Именитая американская компания с упрямством буддийского монаха пытается доказать, что смартфон за адекватные деньги может быть не «ну, ок», а действительно приятным в ежедневном пользовании. Значит ли это, что средний класс больше не обречен на компромиссы? Давайте разбираться.

Motorola Edge 60 Neo 15 499 грн. Плюсы: Яркий и плавный pOLED-дисплей; хорошая автономность батареи (5200 мАч) в ежедневном использовании; компактные габариты; полноценная защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69; 4 крупных обновления Android и 5 лет обновлений безопасности; пластиковый чехол в цвет корпуса в комплекте. Купить в Elmir.ua Минусы: Ультраширик заметно уступает основному и телефото по детализации; видеозапись посредственная по качеству и стабилизации; отсутствует поддержка карт памяти. Купить в Elmir.ua 7.9 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Motorola Edge 60 Neo

Параметр Характеристика Экран pOLED, 6.36 дюйма, 2670х1200 пикселей (20:9), 460 ppi, 120 Гц, пиковая яркость до 3000 нит, HDR10+, DC Dimming Материалы корпуса Пластик (рамка корпуса), силиконовое покрытие (задняя панель) и Corning Gorilla Glass 7i (передняя панель) защита IP68/IP69, MIL-STD-810H Процессор MediaTek Dimensity 7400 Графический ускоритель ARM Mali-G615 MP2 Операционная система Android 15 Память 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-памяти Основная камера 50 МП, f/1.8, OIS Телеобъектив 10 МП, f/2.0, OIS Ультраширокоугольная камера 13 МП, f/2.4, 120˚ Фронтальная камера 32 МП, f/2.4 Запись видео До 4K@30fps Интерфейсы и связь Wi-Fi 6E (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Nano SIM + eSIM, 5G Аккумулятор 5200 мАч, быстрая зарядка 68 Вт (зарядный блок не в комплекте), беспроводная — 15 Вт Габариты 154.11 х 71,24 х 8,09 мм Вес 174.5 граммов

Упаковка и комплектация Motorola Edge 60 Neo

Коробка Motorola Edge 60 Neo — уже знакомый нам компактный белый плоский «кирпичик». Упаковка сделана так, чтобы совместить практичность с трендом на экологичность: жесткий картон, минимум пластика.

В комплекте имеем то, что по мнению Moto реально важно пользователю в 2025 году: сам смартфон, кабель USB-C, чехол-накладка и немного привычной «макулатуры» в виде стартового гайда и гарантийки. И да, адаптер придется докупать отдельно, как часто бывает в среднем сегменте, и не только.

Но о приятном: фирменный чехол не портит визуальное восприятие устройства, а наоборот является его удачным дополнением. Он достаточно жесткий, чтобы защитить спинку от царапин и мелких ударов в ежедневном использовании.

Комплектация Motorola Edge 60 Neo дает необходимый минимум со старта пользования гаджета.

Дизайн и эргономика Motorola Edge 60 Neo

Motorola Edge 60 Neo выглядит сдержанно, аккуратно и взросло, без попыток мимикрировать под флагман любой ценой. Сугубо субъективно, дизайн не надоел мне за пару недель и, думаю, не начал бы раздражать и через месяц.

Корпус имеет компактные для современного рынка габариты примерно 154 × 71 × 8 мм при весе около 175 г. На фоне многих среднебюджетных моделей, которые давно перевалили за 190-200 граммов, Motorola Edge 60 Neo ощущается заметно более легким и менее громоздким. Смартфон легко помещается в кармане джинсов или куртки, не выпирает и не мешает во время движения.

Задняя панель Motorola Edge 60 Neo выполнена из матового материала с мягким софт-тач покрытием. Оно приятное на ощупь, не холодит руку и значительно менее охотно собирает отпечатки, чем стеклянные спинки. Поверхность не выглядит дешевой и хорошо скрывает мелкие следы ежедневного использования, если чехол вам не по душе.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Отдельного внимания заслуживает подход Motorola к цветам корпуса. Motorola Edge 60 Neo доступен в трех оттенках, разработанных в сотрудничестве с PANTONE: PANTONE Grisaille, PANTONE Poinciana и PANTONE Frostbite. Все они выглядят менее ярко в реальной жизни, чем на рендерах, но именно это делает смартфон визуально «взрослее». На нашем редакционном столе побывал вариант с цветом PANTONE Grisaille.

Форма корпуса Motorola Edge 60 Neo с плавно закругленными краями положительно влияет на эргономику. Edge 60 Neo удобно лежит в ладони, не упирается острыми гранями и не создает ощущения, что смартфон вот-вот выскользнет. При этом чрезмерной скользкости здесь нет: баланс между гладкостью и хватом подобран удачно, особенно для пользования одной рукой.

Блок камер аккуратно интегрирован в корпус и не выглядит инородным элементом. Он выступает над спинкой, но без гигантских «островов», которые стали нормой для многих моделей. На столе смартфон немного шатается, но это типичный компромисс современного дизайна.

Расположение элементов управления в целом логичное и привычное. Кнопка питания и качелька громкости размещены на правой грани в зоне досягаемости большого пальца, имеют четкий ход и отчетливый клик без люфта. На нижней грани сосредоточены порт USB-C, основной микрофон и слот под одну физическую nano-SIM, тогда как вторая SIM реализована в формате eSIM; поддержки карт памяти microSD не предусмотрено. Сверху — дополнительный микрофон. Левая грань оставлена чистой.

Сканер отпечатков пальцев Motorola Edge 60 Neo встроен в дисплей и использует оптический сенсор. Работает он стабильно и без сюрпризов: не рекордно быстро, но достаточно надежно. В паре с распознаванием лица система разблокировки выглядит удобной для любых условий.

Отдельно стоит упомянуть защиту корпуса. Edge 60 Neo имеет сертификации IP68/IP69 и соответствие стандарту MIL-STD-810H, что для среднего класса все еще остается редким преимуществом. В реальной жизни это означает меньше волнений из-за дождя, брызг, пыли или случайных бытовых ситуаций.

Рамки вокруг дисплея тонкие и симметричные, без выраженного «подбородка», а фронтальная камера размещена в компактном отверстии по центру. Передняя часть выглядит современно и аккуратно, без визуального дисбаланса, и не выдает в смартфоне типичного «середняка».

Дисплей Motorola Edge 60 Neo

Motorola Edge 60 Neo оснащен pOLED-дисплеем с диагональю 6.36 дюйма и разрешением 2670 × 1200 пикселей. С плотностью пикселей около 460 ppi изображение выглядит максимально четким. Это классический Full HD+, который давно стал оптимальным вариантом для среднего класса. В этом есть смысл, ведь таким образом мы обойдемся без лишней нагрузки на графику и аккумулятор.

Дисплей демонстрирует глубокий черный цвет и высокий статический контраст, что особенно заметно в темных сценах и при использовании темной темы интерфейса. Частота обновления составляет 120 Гц: прокрутка списков и лент выглядит плавно, а анимации сохраняют целостность даже при быстрых жестах. Поддерживается динамическое переключение герцовки, так что в статических сценариях система снижает частоту обновления для экономии энергии, возвращая 120 Гц во время активного взаимодействия.

Время отклика OLED-матрицы традиционно низкое, что хорошо заметно в видео и анимациях. Размытие в движении минимальное, а шлейфы практически отсутствуют — это особенно оценят пользователи, чувствительные к плавности картинки, а также те, кто часто смотрит видео или играет в динамичные игры.

По уровню яркости Motorola Edge 60 Neo не пытается соревноваться с флагманами, но и слабым его назвать сложно. Типичная яркость достаточная для комфортного пользования в помещении, а пиковая в автоматическом режиме достигает более 3000 нит, что позволяет без проблем читать информацию на улице в солнечную погоду. Автоматическая регулировка работает корректно, без резких скачков или задержек.

Поддержка HDR заявлена, и в реальных сценариях она имеет смысл. Конечно, это не уровень топовых OLED-панелей со сверхвысокой пиковой яркостью, но HDR-контент выглядит более контрастным, чем в SDR: светлые участки получают больше деталей, а темные — глубину без провалов. Для стриминговых сервисов и сериалов этого уровня более чем достаточно.

Цветопередача по умолчанию настроена в фирменном стиле Motorola с умеренной насыщенностью, но без кислотных оттенков. Цвета выглядят ярко, но не искаженными, а белый не уходит в холодную синеву или зеленоватый тон. При желании в настройках можно изменить профиль отображения на более нейтральный.

Углы обзора широкие, без заметной инверсии цветов или падения контраста. Даже при значительном наклоне дисплей сохраняет читабельность, что важно не только для просмотра видео, но и в банальных сценариях, когда смартфон лежит на столе или используется под углом.

Стекло дисплея плоское, без агрессивных закруглений по краям. Это положительно влияет на эргономику, уменьшает количество случайных прикосновений и делает пользование более комфортным. К тому же такой подход значительно упрощает подбор защитного стекла.

Что касается ШИМ, то частота мерцания у Motorola Edge 60 Neo достаточно высокая, чтобы не вызвать дискомфорта у большинства пользователей. Даже на низкой яркости мерцание не бросается в глаза, что важно для людей с чувствительным зрением. Это не эталонная реализация, но корректная и адекватная для своего класса.

Звук и виброотклик Motorola Edge 60 Neo

Динамики Motorola Edge 60 Neo не рекордно мощные, но они четкие и сбалансированные — среди похожих смартфонов герой обзора отличается тем, что высокие и средние частоты не «душатся», а басы (с учетом физических ограничений корпуса) не превращаются в писк. Это ожидаемый результат для среднего класса с Dolby Atmos: звук объемнее, чем в базовых моделях, но без аудиофильских амбиций.

Максимальная громкость Motorola Edge 60 Neo достаточна для большинства сценариев: просмотр видео в шумном помещении или звонки на открытом воздухе — проблем нет. Вместе с тем при верхних уровнях громкости слышны небольшие искажения, что свидетельствует о классовом компромиссе между громкостью и качеством. Но в целом звучание приятное и универсальное.

Виброотклик в модели реализован достаточно качественно. Хотя это не уровень топовых флагманов с дорогими линейными двигателями, он все же достойно дополняет общий пользовательский опыт.

Микрофоны Motorola Edge 60 Neo работают на среднем уровне: голос в видеозвонках разборчивый, но при сильном шуме окружения срабатывают шумопоглощающие алгоритмы. Неидеально, но достаточно для звонков или онлайн-встреч.

Камеры Motorola Edge 60 Neo

В Motorola Edge 60 Neo три основных сенсора формируют базу фотографического набора: главный 50 МП с f/1.8 и оптической стабилизацией OIS; телефото 10 МП с f/2.0 и 3-кратным оптическим зумом позволяет приблизить объекты без явного падения детализации; ультраширокоугольный модуль на 13 МП с углом обзора 120° хорошо справляется с пейзажами, но мелкие детали на расстоянии заметно проигрывают основному сенсору.

Основной модуль работает с оптической стабилизацией (OIS) и выдает хорошую четкость при достаточном свете. Детали сохраняются на высоком уровне, хотя в сложных условиях (низкая освещенность) шум может быть заметен.

Сверхширокий модуль с углом обзора ~120° хорошо справляется с панорамами и групповыми кадрами, но теряет часть детализации, по сравнению с главным сенсором. Это не критично, но для тех, кто ожидает полноценного широкоугольного фоторезультата, эффект будет заметным.

Телефото модуль с 3-кратным оптическим зумом позволяет приблизить объекты без потери качества, которое характерно для цифрового кропа. Видео 4K записывается неплохо с четким балансом цветов, хотя в темноте автоматическая обработка склонна усиливать шум.

Фронтальная камера на 32 МП с диафрагмой f/2.4 — хорошее решение для селфи и видеозвонков. Она отображает детали хорошо, но при слабом свете динамический диапазон несколько ограничен. В дневных условиях кадры получаются четкими и насыщенными.

Общая работа камер Motorola Edge 60 Neo является сбалансированной: алгоритмы быстрые, постобработка стабильная, а цвета — естественные, без чрезмерной насыщенности.

Производительность, ПО и игры

Motorola Edge 60 Neo работает на MediaTek Dimensity 7400, 4-нм чипе с восьмиядерной архитектурой (4×2,6 GHz Cortex-A78 и 4×2,0 GHz Cortex-A55) и графикой Mali-G615 MC2 под капотом. Это заметный шаг вперед по сравнению с предыдущими Dimensity 7300/7200.

Система работает под управлением Android 15, с традиционными Moto-функциями (жесты, оптимизации батареи, базовые AI-сервисы для фото и UI). Смартфон предлагается с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и внутренним накопителем 256 ГБ или 512 ГБ, однако как уже было упомянуто ранее, без возможности расширения microSD.

Для повседневных сценариев: соцсети, браузер, переписка, потоковое видео — смартфона хватает с головой. Даже при многозадачности при 12 ГБ RAM система редко выгружает фоновые приложения раньше времени, что положительно сказывается на общем ощущении скорости.

В синтетических тестах Dimensity 7400 демонстрирует результаты чуть выше, чем Dimensity 7300 в предыдущих моделях Motorola, с небольшой прибавкой по частотам CPU и GPU.

Что касается игр, Motorola Edge 60 Neo позволяет запускать популярные тайтлы на средних/высоких настройках графики. GPU Mali-G615 MC2 не флагманский, но достаточный для поддержки высокой частоты кадров в 1080p-играх. Что важно, без перегрева корпуса или агрессивного троттлинга в коротких сессиях. Более тяжелые 3D-игры могут демонстрировать падение FPS под длительной нагрузкой, но в контексте категории это ожидаемо.

Software-часть работает быстро. Обещается четыре года обновлений ОС и 5 лет патчей безопасности, что продлевает жизненный цикл устройства.

Автономность Motorola Edge 60 Neo

Motorola Edge 60 Neo оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч. В реальных сценариях при смешанном использовании (соцсети, видео, навигация, звонки) такая батарея позволяет пройти целый день активного пользования без экстренных подзарядок у розетки или ношения с собой повербанка. Смартфон поддерживает проводную быструю зарядку 68 Вт TurboPower. Также присутствует беспроводная зарядка 15 Вт.

По сравнению с предшественниками, Motorola Edge 60 Neo имеет большую батарею, чем Motorola Edge 50 Neo, где батарея была 4310 мАч.

Адаптивная частота дисплея до 120 Гц также способствует экономии энергии: в статических режимах или при просмотре контента система может автоматически снижать частоту обновления, уменьшая нагрузку на батарею.

Автономность Motorola Edge 60 Neo будет варьироваться в зависимости от профиля пользователя, но общий муд таков: один полноценный день активного использования без паники, с запасом для вечерних задач.

Опыт пользования Motorola Edge 60 Neo

Motorola Edge 60 Neo без лишних усилий вписывается в роль смартфона на каждый день. За все время тестирования никаких аппаратных или программных сбоев я не заметил. Система ощущается легкой и быстрой — именно такой, какой и должна быть в устройстве, которое постоянно с тобой.

Начиная с разблокировки, Motorola Edge 60 Neo не разочаровывает: сканер отпечатков пальцев под экраном работает четко и достаточно быстро. Он не флагманский, но в 9 из 10 случаев стабильно распознает палец и не заставляет повторять жест дважды. Альтернативный способ авторизации с помощью распознавания лица работает почти так же беспроблемно при достаточном освещении.

Интерфейс адаптирован под 120 Гц экран. Навигация между меню, открытие приложений и страниц в браузере ощущается быстрой, без долгих пауз.

Повседневные задачи не истощают систему: мессенджеры (WhatsApp, Telergam) открываются мгновенно, видео в стриминговых сервисах воспроизводится плавно, а навигация GPS не вызывает задержек. Тяжелые кейсы вроде монтажа видео, фоторедакторов или длительных игровых сессий не стали ахиллесовой пятой. Тем не менее смартфон всегда напоминает, что он среднего класса: некоторые требовательные игры держат частоту кадров на среднем уровне и заставляют уменьшить графические настройки.

Звук в наушниках или через Bluetooth стабильный, с минимальными задержками при просмотре видео или играх. Если же пользоваться внешними динамиками: голосовые диалоги четко отделены от фона, и это особенно заметно в фильмах или роликах с YouTube.

Фирменные Moto-жесты, такие как двойное встряхивание для включения фонарика или двойное поворотное движение для запуска камеры, кажется мелочью, но в ежедневном пользовании они быстро становятся привычными. Motorola не перегружает систему лишними фишками, но там, где функции есть, они работают так, как ожидаешь.

Цена и конкуренты

Motorola Edge 60 Neo в Украине стоит от 14 061 до 15 499 гривен. По сравнению с другими моделями на рынке, Moto G86 Power предлагает большую батарею и автономность, но уступает процессором (11 320–12 702 гривен); Edge 50 Neo имеет похожий дизайн, но более старый чип, меньший объем памяти и АКБ (11 490–13 199 гривен); Samsung Galaxy A56 отмечается сильной камерой и AMOLED с высокой пиковой яркостью, однако стоит дороже и имеет комплектацию 8/256 ГБ (16 060–20 560 гривен).

Еще несколько альтернатив: OPPO Reno14 F с большой батареей на 6000 мАч, но более слабым камерным блоком (12 319–17 751 гривен); Poco F7 имеет более мощный Snapdragon 8s Gen 4, но за счет больших размеров (16 879–19 842 гривен); Edge 60 Fusion предлагает сбалансированный набор функций за чуть более низкую цену (10 999–13 999 гривен); Xiaomi Redmi Note 14 Pro — максимально «бюджетный» вариант с камерой 200 МП, но более слабым комплектом памяти (9 159–12 393 гривен).

7.9 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8 Батарея 5200 мАч позволяет уверенно прожить полный день активного использования. Экран 8 OLED 120 Гц с адекватной яркостью и качественной передачей цветов. Дизайн, эргономика 8.5 Компактные габариты, приятные материалы, защита IP68/IP69, MIL-STD-810H. Программное обеспечение 8 Почти чистый Android 15, но есть предустановленные не всем нужные приложения. Их можно беспроблемно удалить. 4 года обновлений системы. Камера 7.5 Сбалансированный набор камер, адекватные фото/видео в дневных условиях, без топ-уровня в ночной съемке или детализации. Производительность 7.5 Dimensity 7400 гарантирует стабильность для повседневных задач и игр не с максимальными графическими пресетами. Цена 8 В своем ценовом диапазоне ~14-15 тыс. грн выглядит адекватно и вполне конкурентно.