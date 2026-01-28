Обзор Motorola Edge 70: разумная альтернатива дорогим флагманам

Линейка Edge у Motorola давно выполняет роль полигона для экспериментов, ведь именно здесь компания пробует балансировать между дизайном, ценой и технологиями, не заходя на территорию полноценных флагманов, но и не скатываясь в банальный средний класс Motorola Edge 70 — очередная попытка пройти по этому лезвию. У него ультратонкий корпус, акцент на дисплей и камеры, а еще современный процессор без претензий на рекорды. На бумаге выглядит привлекательно, но реальный вопрос всегда один и тот же: хватит ли этого набора, чтобы смартфон был убедительным не в пресс-релизе, а в ежедневном пользовании? Давайте разбираться в нашем редакционном обзоре.

Motorola Edge 70 29 999 грн. Плюсы: Приятный дизайн и качественные материалы; яркий 120 Гц pOLED-экран; основная и фронатльная камеры; достаточная производительность для ежедневных задач и игр; неплохая автономность; чистый Android с долгими обновлениями; виброотклик. Минусы: Камера уступает флагманам по детализации в сложных условиях; отсутствует телефотообъектив; нет слота для карт памяти; цена понравится не всем. 7.9 /10 Оценка

Технические характеристики Motorola Edge 70

Параметр Характеристика Экран pOLED, 6.67 дюйма, 2712х1220 пикселей (20:9), 446 ppi, 120 Гц, пиковая яркость до 4500 нит, HDR10+, DC Dimming Материалы корпуса Алюминий (рамка корпуса), силиконовое покрытие (задняя панель) и Corning Gorilla Glass 7i (передняя панель) Защита IP68/IP69, MIL-STD-810H Процессор Snapdragon 7 Gen 4 Графический ускоритель Adreno 722 Операционная система Android 16 Память 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-памяти Основная камера 50 МП, f/1.8, OIS Ультраширокоугольная камера 50 МП, f/2.0, 120˚ Третья задняя камера Специальный датчик освещения 3-в-1 Фронтальная камера 50 МП, f/2.0 Запись видео До 4K@30fps Интерфейсы и связь Wi-Fi 6E (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Nano SIM + eSIM, 5G Аккумулятор 4800 мАч, быстрая зарядка 68 Вт (зарядный блок не в комплекте), беспроводная — 15 Вт Габариты 159 мм x 74 мм x 5.99 мм Вес 159 граммов

Упаковка и комплектация Motorola Edge 70

Motorola уже несколько лет последовательно демонстрирует, что эпоха «богатых» коробок для нее завершилась. Motorola Edge 70 не стал исключением и приезжает в знакомой компактной белой упаковке без попыток удивить размерами или наполнением. Внутри все максимально предсказуемо: смартфон, чехол, скрепка для доступа к лотку сим-карты, базовый набор документации и кабель для зарядки.

Зарядного блока в комплекте нет. Осознанный ли это шаг в сторону экологии или банальная оптимизация расходов, тут каждый решит для себя сам. Факт остается фактом: заряжать Motorola Edge 70 придется тем, что уже есть под рукой.

Кабель USB Type-C — USB Type-C стандартный, без тканевой оплетки.





Защитный чехол в коробке присутствует, и это приятный бонус. Прозрачный тонкий бампер не выглядит сугубо формальным. Он даст базовую защиту корпуса и при этом совместим с магнитными держателями и аксессуарами для беспроводной зарядки. Не MagSafe в прямом смысле, но практичности добавляет.

Заводской пленки или защитного стекла на дисплее Motorola Edge 70 не предусмотрено. Это не критичный минус, хотя в начале пользования гаджетом заводская пленка точно не помешала бы.

Вся комплектация Edge 70 оставляет ощущение рациональности без лишних эмоций. Единственный нетипичный момент — легкие ароматические нотки упаковки, что является фирменным трюком Motorola.

Дизайн и эргономика Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 показывает свои главные козыри именно в дизайне. Это один из тех смартфонов, которые сложно спутать с чем-то другим в первые же секунды. Сверхтонкий корпус сразу создает ощущение нетипичного устройства, будто перед тобой не очередной «сэндвич» из стекла, а дизайнерский концепт, который случайно попал в серийное производство.

Толщина корпуса в почти 6 мм настолько мала, что первое знакомство вызывает легкий когнитивный диссонанс. Смартфон кажется почти невесомым, и рука инстинктивно сжимает его крепче, чем обычно. Это не минус и не плюс, скорее вопрос привычки, но очевидно, что Edge 70 ощущается иначе, чем большинство конкурентов в своем классе. И главными, конечно, являются iPhone Air и Samsung 25 Edge.

Материалы корпуса Motorola Edge 70 подобраны с акцентом на практичность и приятный вид. Задняя панель выполнена из матового силикона с софт-тач текстурой, которая не собирает отпечатки пальцев и не скользит в руке, а рамка сделана из алюминия, что добавляет ощущение прочности и солидности. Дизайн сдержанный и взрослый. Смартфон выглядит приятно и уместно даже после длительного использования, а его цвет (наш — зеленый Bronze Green) добавляет красок в бело-серые будни. На тыльной панели есть маленькая маркировка Pantone, которая подтверждает цветовую сертификацию Bronze Green и не снимается отдельной наклейкой, так как это часть дизайна.

По размещению элементов Motorola Edge 70 придерживается максимально классической логики. На правой грани: кнопка питания и клавиши регулировки громкости, плюс микрофон. Слева кнопка для вызова Moto AI. Верхний торец занят только вспомогательным микрофоном для шумоподавления, без каких-либо портов или клавиш. Все физические интерфейсы сосредоточены снизу: USB-C для зарядки и передачи данных, основной динамик, микрофон и лоток SIM-карты (одна физическая + eSIM).

Сканер отпечатков пальцев оптический и расположен под дисплеем. Он мгновенно срабатывает даже при небольшом прикосновении, не требует идеального позиционирования пальца и не отвлекает от пользования. В ежедневных сценариях это решение оказывается удобнее, чем сенсор на кнопке питания: смартфон легко разблокировать, даже когда он лежит на столе или в подставке. Face Unlock тоже присутствует, но при слабом освещении лучше полагаться на подэкранный сканер.

Камеры сзади не пытаются выглядеть агрессивно. Блок не слишком выпирает, а сам дизайн модуля выглядит аккуратным и вписывается в общую эстетику. Смартфон не качается на столе так сильно, как можно было бы ожидать от столь тонкого корпуса, что уже приятный бонус.

Отдельно стоит упомянуть о защите от воды и пыли. Для такого тонкого корпуса это выглядит почти как инженерный вызов, и тот факт, что Motorola пошла на это, добавляет уверенности в практичности устройства. Edge 70 не боится дождя или случайных брызг, и это важно для смартфона, который явно рассчитан на активное ежедневное ношение.

Дисплей Motorola Edge 70

Если в Motorola Edge 70 и есть компонент, где компания решила не играть в компромиссы, то это дисплей. Перед нами 6,67-дюймовая pOLED-панель с соотношением сторон 20:9. Соотношение экрана к корпусу заявлено на уровне 96,32%, и в реальности это ощущается, ведь передняя панель почти полностью состоит из дисплея, а рамки тонюсенькие.

Разрешение Super HD составляет 2712×1220 пикселей, что дает плотность около 446 ppi. Для диагонали 6.67 дюйма этого более чем достаточно: отдельные пиксели невозможно разглядеть даже вблизи, а мелкий текст выглядит четко.

Панель выполнена по технологии pOLED, а не классического AMOLED, что позволило сделать смартфон заметно тоньше. В то же время это не повлияло на глубину черного цвета или контрастность.

Еще одним важным пунктом в списке плюсов является поддержка HDR10+. Дисплей корректно работает с расширенным динамическим диапазоном, позволяя отображать больше деталей в светлых и темных сценах. В сочетании с высокой яркостью это дает ощутимо лучшую картинку в совместимом видеоконтенте на условном Нетфликсе.





Цветовой охват составляет 100% пространства DCI-P3, а панель является 10-битной, что позволяет отображать более миллиарда оттенков цветов. В реальном пользовании это дает плавные градиенты без полос и лучшую передачу сложных цветовых переходов, особенно на фото и видео.

Частота обновления экрана достигает 120 Гц, и это именно тот уровень, который сегодня воспринимается как must-have. Анимации выглядят плавно, а прокрутка страниц происходит мягко и без рывков.

Максимальная яркость заявлена на уровне 4500 нит в пиковых режимах. В повседневном пользовании таких значений, конечно, не увидишь, но даже рабочей яркости хватает с запасом для читабельности под прямым солнечным светом.

Дополнительно экран получил сертификации SGS по снижению уровня синего света и уменьшению размытия во время движения. При длительном пользовании в вечернее время суток мои глаза уставали меньше.

Звук и виброотклик Motorola Edge 70

Со звуком у Motorola Edge 70 ситуация довольно показательная для смартфона, который делает ставку на тонкость корпуса. Здесь сразу понятно, что аудиосистема не была приоритетом инженеров, но и откровенно слабой ее назвать нельзя. Это типичный пример компромисса между физикой и ожиданиями пользователей. И не такой жесткий как у «яблочного» лагеря, где мы получили монодинамик.





Смартфон оснащен стереодинамиками, где основной излучатель работает в паре с разговорным. Стереоэффект есть, но он не слишком широкий. Для видео, подкастов и сериалов этого хватает. Громкость динамиков на хорошем уровне. Motorola Edge 70 без проблем перекрывает шум комнаты или небольшой кухни, но на открытом пространстве запаса уже не так много. Это не тот смартфон, который хочется использовать как портативную колонку. Да и на улице не 2000-е.

Баланс частот смещен в сторону средних и высоких. Голос звучит четко, диалоги хорошо разборчивы, но низких частот объективно не хватает. Бас здесь скорее номинальный, и это особенно заметно в музыке или динамичных сценах в фильмах. Тонкий корпус физически ограничивает возможности динамиков.

Из-за отсутствия 3,5-мм аудиоразъема пользователи полностью зависят от беспроводных наушников или переходников. Во время игр стереоэффект помогает с ориентацией в пространстве, но опять же без «вау». Для казуального гейминга этого достаточно, а вот фанаты мобильных шутеров все равно выберут наушники.

Виброотклик у Motorola Edge 70 производит гораздо лучшее впечатление, чем звук. Моторчик настроен аккуратно. При наборе текста или навигации по системе отклик ощущается уверенно и приятно. Сила вибрации подобрана удачно. Она не навязчивая, но и не теряется в кармане. Уведомления и звонки ощущаются хорошо, даже если смартфон лежит на мягкой поверхности, что для тонкого корпуса не всегда очевидный результат.





Камеры Motorola Edge 70

Основной сенсор фронтальной камеры Motorola Edge 70 — 50 Мп с Quad Pixel и размером пикселя 1,28 мкм, диафрагмой f/2,0. В портретах и селфи в дневном свете детализация высокая, а при слабом освещении сенсор комбинирует четыре пикселя в один, чтобы повысить светочувствительность.

Программное обеспечение фронтальной камеры поддерживает адаптивную стабилизацию, аудиозум, отслеживание автофокуса и двухкамерную съемку. Есть фильтры в реальном времени, замедленная (FHD 240/120 кадр/с) и ускоренная съемка, а также возможность выравнивать горизонт. Видео фронтальной камерой можно снимать в 4K UHD при 30 к/с или FHD при 60/30 к/с.

Основная задняя камера тоже 50 Мп, но здесь применен сенсор Ultra Pixel с размером пикселя 2,0 мкм и диафрагмой f/1,8. Автофокус All-pixel и OIS позволяют получать четкие кадры даже в движении или при слабом свете. Режимы съемки включают ночной, портретный (с фокусными 24, 35 и 50 мм), панораму, HDR и макро.





Вторая задняя камера — 50 Мп широкоугольная с фокусным расстоянием 12 мм, углом обзора 120° и диафрагмой f/2,0. Этот модуль подходит для архитектуры, пейзажей и групповых фото, поддерживает автофокус и макро.

Третий модуль — специальный датчик освещения 3-в-1, который помогает в ночном режиме, автоматически настраивая экспозицию и баланс белого.

Камеры в Motorola Edge 70 в целом адекватные для своего класса, но без ощущения запаса на будущее. Телефотообъектива здесь нет, увеличение реализовано банальным кропом с основного сенсора, так что о полноценном оптическом зуме речь не идет. На 2X еще терпимо, дальше резкость и детали заметно проседают. Видеосъемка также без амбиций. Стабильная, но без 4K при 60 к/с, что в 2026 году выглядит как сознательное ограничение, а не техническая невозможность. Для сторис и домашнего видео возможностей хватает, но как универсальный камерофон герой обзора не воспринимается.

Производительность, ПО и игры

Motorola Edge 70 построен на процессоре Snapdragon 7 Gen 4. Это не рекордсмен в бенчмарках, но для повседневных задач и современных игр его возможностей более чем достаточно.





Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ LPDDR5X, что является современным стандартом для среднего сегмента. Такой запас обеспечивает плавную многозадачность: приложения редко закрываются в фоне, а система мгновенно переключается между запущенными программами. Быстрая память LPDDR5X заметно уменьшает задержки при работе с большими файлами или играми, по сравнению с LPDDR4.

Внутренний накопитель здесь это uMCP 512 ГБ, что позволяет хранить большие объемы контента: фото, видео в 4K, игры.

Операционная система на телефоне Android 16 с небольшим количеством фирменных модификаций. Она работает стабильно, без тормозов и чрезмерной нагрузки на процессор. Интерфейс остался «чистым» и понятным. Безопасность реализована комплексно: экранный сканер отпечатка пальца срабатывает быстро и точно, Face Unlock тоже работает стабильно. Платформа ThinkShield добавляет дополнительный уровень защиты, особенно при использовании смартфона для работы или хранения важных данных.





Датчики включают датчик приближения, внешнего освещения, акселерометр, гироскоп, магнитометр (электронный компас), датчик SAR и микроконтроллер для обработки данных различных сенсоров.

Игровая производительность на Motorola Edge 70 не показывает чего-то экстраординарного. Современные мобильные ААА-тайтлы запускаются на средне-высоких настройках в FHD, с поддержкой стабильных 30-60 FPS, а легкие игры идут без проблем.

Автономность Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 4800 мАч, что для ТОНКОГО смартфона среднего сегмента является достаточно щедрым объемом.

В реальной жизни это означает, что устройство способно продержаться день и даже два при умеренном использовании, без необходимости постоянно искать розетку.





Заявленное время непрерывного воспроизведения видео — до 29 часов. В практических условиях, если уменьшить яркость до среднего уровня и включить звук через наушники, цифра выглядит реалистично. Это позволяет Motorola Edge 70 выполнять роль медиацентра в течение рабочего дня и вечера без дополнительной подзарядки.

Ниже приведена таблица с данными зарядки Motorola Edge 70 от повербанка на примере Baseus Elf Digital Display 65W, компактной модели с мощностью до 65 Вт и емкостью 20 000 мАч.





Время (чч:мм) Заряд повербанка Заряд смартфона 00:00 100% 0% 00:15 95% 16% 00:30 87% 37% 00:45 82% 54% 01:00 75% 74% 01:15 67% 92% 01:37 64% 100%

Для быстрой подзарядки в Edge 70 используется TurboPower на 68 Вт. Это позволяет восстановить около 50% заряда примерно за 20 минут, что делает смартфон удобным в поездках или при ограниченном времени. Есть также беспроводная зарядка мощностью 15 Вт. Не рекордная, но достаточная для ночной или офисной подзарядки.

Опыт пользования Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 в руках ощущается легким и приятным, словно смартфон специально заточен под многочасовое листание лент, переписку и просмотр видео. Его тонкий корпус мне очень понравился, как собственно и Air от купертиновцев.

Дисплей Motorola Edge 70 — яркий, контрастный, с плавной анимацией, он действительно делает скроллинг и соцсети приятными. Под прямым солнцем текст остается читабельным. Мне понравилось, что при длительном использовании глаза не устают, потому что не все OLED-экраны могут этим похвастаться.

Камеры работают стабильно, но мне не хватило ровно двух вещей: 4К@60 к/с и телефотомодуля. Основной сенсор выдает четкие кадры с реалистичными цветами, широкоугольный модуль помогает вместить всех друзей в кадр, а ночной режим больше не вызывает разочарования. Фронтальная камера справляется с селфи и видеозвонками, а стабилизация видео позволяет снимать без штатива для домашнего альбома.

Производительность игрового опыта тоже приятная. Для 3D-шутеров или гонок придется снижать некоторые графические настройки, но в целом Motorola Edge 70 уверенно держит 30-60 FPS. Ни лагов, ни глюков, мешающих геймплею, мною не замечено.

Автономность порадовала. Батареи хватает на день-полтора активного пользования, а быстрая зарядка 68 Вт сможет оперативно «реанимировать» смартфон. Жить возле розетки не приходится.

С точки зрения софта Motorola Edge 70 выглядит как Android 16 в своем «чистом» виде. Система не навязывает лишние приложения (ну, почти), нет агрессивных оптимизаций, закрывающих фон или режущих многозадачность.

Еще одна приятная мелочь — виброотклик. Он точный и ненавязчивый. При наборе текста и навигации по меню он создает ощущение, что смартфон «живой» и откликается на твои действия, а это подсознательно добавляет комфорта.

Цена и конкуренты

Motorola Edge 70 12/512 ГБ в Украине продается по цене 25 699-29 999 гривен, что ставит его в верхний сегмент среднебюджетных смартфонов. Ближайшие конкуренты от Motorola — Moto Edge 60 Pro от 19 459 гривен и Edge 60 Neo 256 ГБ за 13 479-15 499 гривен.

Среди премиум-вариантов по цене близкой к Motorola Edge 70 располагаются Samsung Galaxy S25 Edge 256 ГБ (29 705-54 999 гривен) и Apple iPhone 17 256 ГБ (39 368-53 870 гривен), а iPhone Air 256 ГБ стартует от 45 169 гривен. Эти модели значительно дороже, и разница отражается прежде всего в процессорах и материалах корпуса.

Motorola Edge 70 занимает промежуточную нишу, ведь он заметно дороже бюджетных смартфонов и более доступных моделей Motorola, но дешевле флагманов Apple и Samsung. Это делает его привлекательным для покупателей, которые ищут современный средний сегмент с функциональностью ближе к топам.

7.9 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8 Батарея 4800 мАч в сочетании с оптимизированным софтом позволяет уверенно прожить полный день активного использования. Экран 9 Высокое разрешение, 120 Гц и поддержка HDR делают дисплей приятным в ежедневных задачах. Дизайн, эргономика 9 Тонкий и легкий корпус ощущается премиально и удобно. Программное обеспечение 8 Чистый Android 16 со стабильной работой и ограниченным количеством Moto-приложений. Камера 7.5 Универсальный набор сенсоров и адекватные алгоритмы дают хорошие снимки в большинстве сценариев, но ночная съемка и детализация не всегда на уровне лучших в классе. Не хватает телефотомодуля. Производительность 8 Snapdragon 7 Gen 4 и 12 ГБ ОЗУ отвечают за плавную работу и комфорт в повседневных задачах, но без запаса под тяжелые игры или требовательные сценарии. Цена 6 Цена Motorola Edge 70 выглядит не совсем обоснованной.