Обзор наушников Sennheiser HD 550: аудиофильский звук для музыки и игр

Аудиофилы имеют четкие предпочтения и потребности, поэтому часто выбирают открытые наушники с фантастической звуковой сценой для домашнего прослушивания и почти никогда не идут на компромиссы ради мобильности. А что делать геймерам-аудиофилам и тем, кто работает из дома и нуждается не только в качественном звуке, но и микрофоне? Покупать игровую гарнитуру или думать над приобретением настольного микрофона? Однако компания Sennheiser решила эту дилемму по-своему, выпустив обновленные аудиофильские наушники Sennheiser HD 550 и официальный съемный микрофон HD 500 BAM, который превращает их в полноценную гарнитуру. Удалось ли немецкому бренду создать универсальное решение для меломанов и геймеров одновременно? Как всегда, все это и даже больше вы узнаете из нашего обзора.

Sennheiser HD 550 Від 11 899 грн. Плюсы: сбалансированный звук аудиофильского уровня; широкая звуковая сцена; легкая и комфортная конструкция; съемный кабель и амбушюры; универсальность для различных жанров и игр Купить в E-Katalog Минусы: высокая цена для не аудиофилов; наушники требуют усилителя для раскрытия потенциала Купить в E-Katalog 8.5 /10 Оценка

Технические характеристики Sennheiser HD 550

характеристика Значение Тип наушников Полноразмерные, открытого типа, Over-Ear Особенности Ergonomic Acoustic Refinement (E.A.R.) Подключение Проводной, съемный кабель с разъемами mini-Jack (3.5 мм) и Jack (6.35 мм) Принцип преобразователя Динамический Динамики (драйверы) 38 мм, производство Ирландия (Талламор) Импеданс 150 Ом Частотный диапазон 6 — 39 500 Гц Уровень звукового давления (SPL) 106.7 дБ (1 кГц / 1 В RMS) THD <0.2% при 1 кГц, 90 дБ SPL кабель Съемный, 1.8 м, Адаптер в комплекте Винтовой адаптер 3.5 мм на 6.3 мм Материалы амбушюр велюр Материалы оголовья Искусственная кожа Кейс Мягкий мешочек для хранения Вес (без кабеля) 237 граммов

Упаковка и комплектация

Sennheiser HD 550 поставляются в картонном боксе с классическим для бренда дизайном. Упаковка выглядит просто, но солидно и на ней видим детальный вид самих наушников.

Комплектация здесь стандартная для моделей этого класса, но все необходимое присутствует, поэтому имеем сами наушники, съемный кабель длиной 1.8 м с разъемом 3.5 мм, винтовой адаптер 3.5 мм на 6.3 мм для подключения к усилителям, мягкий тканевый мешочек для хранения и документацию.

Дизайн и эргономика Sennheiser HD 550

Полноразмерные проводные наушники Sennheiser HD 550 имеют сдержанный, функциональный стиль, характерный для аудиофильских моделей бренда. Не видим здесь ничего из дизайна популярной серии Momentum, да и в целом можно сказать, что компания ставила приоритет на звук над внешним видом.

Корпус наушников из матового черного пластика. Это не металл и не дорогие композитные материалы, но качество сборки на высоком уровне. Пластик не скрипит, не люфтит, а вся конструкция ощущается прочной и надежной.





Оголовье обтянуто экокожей с мягкой подкладкой. Сила прижима небольшая, но достаточная для адекватной пассивной шумоизоляции. Да и в целом это делает ношение этих наушников более комфортным даже если их долго носить.

Регулировка оголовья плавная, поэтому сделать размер под себя можно без проблем.

Овальные амбушюры Sennheiser HD 550 покрыты мягким велюром. Он однозначно приятный на ощупь, а еще дает отличную вентиляцию. У модели открытая конструкция, поэтому уши не потеют даже через несколько часов пользования. Но я тестирую их зимой и не очень верю, что летом уши не потели бы, однако это точно лучше, чем экокожа или обычная ткань. Да и амбушюры съемные, поэтому их можно заменить при износе или перейти на другой материал, если захочется.

Чашки у наушников овальные и немного вращаются в шарнирах, а это дает удобное прилегание к голове любой формы. Открытая конструкция также означает, что задняя часть драйверов имеет перфорированную решетку, а это теоретически создает более широкую звуковую сцену.

На левой чаше находится разъем для подключения кабеля с механизмом фиксации. Этот разъем также совместим с микрофоном HD 500 BAM, то есть наушники быстро превращаются в гарнитуру. Больше никаких элементов управления на чашках нет.

Кабель у наушников съемный и без нейлонового плетения, но с позолоченными штекерами. Также видим упомянутый выше переходник, который легко скручивается. Здесь главное его не потерять.

Sennheiser HD 550 весят всего 237 граммов без кабеля. Это одни из самых легких полноразмерных наушников в своем классе да и для своего размера. Модель выглядит вообще не маленькой и от них в начале ожидаешь увеличенного веса, но когда они оказываются на голове, то удивляют своей легкостью. Конечно, как для своего размера. Поэтому я их буквально носил часами без дискомфорта вообще.

Особенности, звук и позиционирование

Звук Sennheiser HD 550 является основной причиной, почему эти наушники стоит рассматривать для покупки. Если вы ищете потребительский универсальный звук с подкрученными басами, то вам не сюда. Эти наушники созданы для тех, кто хочет услышать музыку такой, какой ее задумал исполнитель. Но оценят это не все, да и платить за такое нужно не мало. Однако если вы меломан, аудиофил или геймер, ценящий сверхдетализацию, или просто может себе это позволить, то присмотритесь к этой модели.





Sennheiser HD 550 оснащены 38-миллиметровыми динамическими драйверами, изготовленными на собственном заводе Sennheiser в Ирландии. Импеданс модели составляет 150 Ом, частотный диапазон 6 — 39 500 Гц, а чувствительность 106,7 дБ.

Звуковой профиль аудиоустройства можно описать как нейтральный и сбалансированный. Бас здесь расширенный, высокие частоты детальные, а середина также нейтральная, поэтому вокал звучит естественно и реалистично, а инструменты в песне слышно так, будто вы находитесь между музыкантами. Если вы любите классический рок, джаз, классику, инди или любую другую музыку, где важны вокал и инструментальная часть, то эти наушники вас не разочаруют.

Sennheiser HD 550 имеют широкую звуковую сцену. То есть как я и говорил выше, это дает точное позиционирование источников музыки и звука, поэтому в них так круто слышно инструменты. А еще они прекрасно подходят для игр, где также важно слышать детали, шаги противника и тому подобное.





Отдельно отмечу имеющийся импеданс 150 Ом. То есть для полного раскрытия потенциала этих наушников рекомендуется использовать любой усилитель или внешнюю звуковую карту (это касается всех моделей с импедансом более 100 Ом). Без этого наушники также будут звучать нормально, но тише и с меньшей динамикой. Поэтому имейте это в виду, если планируете покупать, хотя я думаю, что многие аудиофилы и так уже имеют дома что-то такое, или все одновременно.

Несмотря на их адекватную пассивную шумоизоляцию они все же открытого типа, поэтому ожидать серьезного шумопоглощения, особенно где-то на улице или в транспорте, не стоит. Они созданы для домашнего прослушивания, где вы можете погрузиться в музыку и хоть как-то ограничить звуки вокруг.

Микрофон Sennheiser HD 500 BAM

Теперь перейдем к важному дополнению для HD 550, а именно микрофону Sennheiser HD 500 BAM. Это официальное решение от бренда, которое позволяет превратить ваши аудиофильские наушники в гарнитуру.





HD 500 BAM это съемный микрофон на гибкой ножке, который подключается к наушникам через имеющийся разъем 2.5 мм. Установка занимает считанные секунды, поэтому отсоединяем основной кабель, присоединяем сам микрофон с кабелем и готово.

Заявлено, что микрофон использует 10-мм электретный конденсаторный капсюль с кардиоидной диаграммой направленности и поп-фильтром. Это означает, что он сфокусирован на вашем голосе и эффективно отсекает посторонние шумы. Микрофон действительно хорошо отсекает все лишнее, поэтому слышать кого-то из домашних на фоне ваши коллеги или друзья из команды, скорее всего, не будут вообще. Конечно, это зависит от уровня шума вокруг вас, но средний его уровень этот микрофон точно отсекает.

Длина кабеля Sennheiser HD 500 BAM 1,5 метра и этого достаточно для комфортного подключения к ПК, ноутбуку или игровой консоли. На кабеле видим встроенный пульт для регулировки громкости звука, а также кнопку включения или выключения микрофона.





Для подключения к устройствам HD 500 BAM использует универсальный разъем 3.5 мм. Это означает полную совместимость с ПК, консолями PlayStation 5 и Xbox, а также смартфонами или планшетами.

Опыт пользования Sennheiser HD 550

В течение двух недель тестирования Sennheiser HD 550 я прошел с ними различные сценарии. Это были музыка, фильмы, игры и разговоры с подключенным микрофоном HD 500 BAM. В каждом из этих сценариев наушники проявили себя превосходно.

Отдельно отмечу исключительный комфорт ношения, несмотря на немаленький размер модели. Да и вес 237 граммов делает их одними из самых легких полноразмерных наушников, которые я тестировал. Я без проблем носил их в течение буквально полного рабочего дня, только первые дни немного привыкал к кабелю. Что он есть и с ним надо считаться 🙂





Мягкие велюровые амбушюры не очень нравятся мне визуально, но они вообще не давят на уши. Наоборот их там комфортно и уютно. Ну и мягкое оголовье не вызывает боли на макушке. Для пользователей в очках это также отличный выбор, так как относительно низкая сила прижима теоретически не будет создавать дискомфорта.

Также стоит понимать, что это слабое прижатие работает в обе стороны. То есть вы будете слышать окружающие звуки, и окружающие тоже будут слышать, что у вас играет и с какой громкостью.

Для прослушивания музыки Sennheiser HD 550 действительно крутые. Я слушал джаз, классику, рок, lo-fi, ambient и электронную музыку, и в каждом жанре наушники показывали себя с лучшей стороны. Но стоит помнить, что обычное подключение без внешних звуковых карт, интерфейсов или усилителей делает из этой модели просто хорошие наушники, а вот наличие всего этого действительно раскрывает их потенциал наползу. У меня есть внешняя звуковая карта, поэтому я сравнивал звук и действительно разница есть. Также по возможности слушайте музыку в наилучшем возможном качестве, желательно, чтобы это были именно файлы на компьютере с большим битрейтом, или различные онлайн-сервисы, где есть поддержка loseles или Hi Res Audio.





Я понимаю, что здесь надо заморочиться, но такая цена для получения действительно крутого звучания. Если вы не готовы к такому и не хотите заморачиваться, то, наверное, эта и другие подобные модели не для вас и это нормально.

Sennheiser HD 550 также неожиданно круто подходят для игр. Я тестировал их в том, что сейчас активно играю и это были Arc RaidersFortnite и S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Не раз упомянутая выше широкая звуковая сцена и точное позиционирование звука создавали реальный эффект полного погружения. В шутерах можно без проблем определить откуда идут шаги противника или где он засел и стреляет.

С подключенным микрофоном HD 500 BAM наушники фактически становятся гарнитурой, но я понимаю, что покупать это будут далеко не все. Однако качество передачи голоса хорошее, хотя и не выдающееся. Для рабочих звонков в Zoom или Discord это более чем достаточно. Однако для стриминга или профессиональной записи голоса все еще лучше рассмотреть полноценный микрофон.





Цены и конкуренты

Sennheiser HD 550 продаются по цене от 11 899 гривен. Это, конечно, не самые дешевые наушники, но они и не заоблачно дорогие как для аудиофильского сегмента. Держите это в голове. Тем не менее конкуренты здесь очень серьезные, поэтому давайте разберемся, что предлагают другие бренды.

Ближайший конкурент от этого же бренда это Sennheiser HD 560S с ценником от 7744 гривны. Они дешевле и при этом говорят, что они имеют более яркий звук. Однако также отмечают, что они сильнее давят на голову и это часто вызывает дискомфорт уже через несколько часов.





Среди конкурентов от других брендов стоит обратить внимание на Beyerdynamic DT 990 Pro X (цена от 9154 гривен). Это классические студийные наушники, они очень популярны и именно их часто сравнивают как с этой моделью, так и с другими подобными решениями от Sennheiser.

Еще есть Audio-Technica ATH-R70x с ценником от 18 800 гривен. Как видим, они дороже, но это уже профессиональные референсные наушники, которые используются в студиях звукозаписи. Ну и обратите внимание на AKG K702 с ценником от 9099 гривен. Говорят, что у них одна из самых широких звуковых сцен среди наушников этого класса.

8.5 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 8.5 Сдержанный функциональный дизайн. Пластиковый корпус может показаться недостаточно премиальным, но он очень удобен. Качество сборки, материалы 9 Надежная сборка с возможностью замены амбушюр и кабеля. Цена 7.5 Адекватная цена для предлагаемого качества, хотя конкуренты предлагают альтернативы. Качество звучания 9 Превосходное качество звука аудиофильского уровня. Комплектация 8.5 Хороший комплект с переходником и тканевым мешочком для хранения.