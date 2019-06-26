Обзор ноутбука HP EliteBook x360 1040 G5

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Как правило, ноутбуки для бизнеса – это отдельная категория устройств, разрабатываемых с учётом повышенных требований к безопасности и надёжности. Именно поэтому они часто становятся популярными не только в корпоративном секторе, но и среди обычных пользователей. У компании HP такие модели принадлежат к линейкам ProBook и EliteBook, последняя при этом предлагает более продвинутые решения, и одно из ни как раз побывало у нас на тесте, это 14-дюймовый ноутбук HP EliteBook x360 1040 G5, способный раскрываться на 360 градусов. Давайте посмотрим, как он показывает себя в повседневном использовании в офисе и за его пределами.

Дизайн и материалы

Несмотря на бизнес-направленность EliteBook x360 1040 G5, модель могла бы хорошо смотреться и в имиджевой линейке ENVY. При этом у неё довольно лаконичный дизайн, который отлично вписывается в любую обстановку.

Корпус ноутбука окрашен в серый цвет за исключением чёрных рамок вокруг экрана. Последние при этом тонкие по бокам, но довольно большие сверху и снизу, хотя я бы не назвал это проблемой или недоработкой дизайнеров, учитывая позиционирование ноутбука.

Для таких моделей важнее иметь подходящую систему для видеоконференций, а также дополнительные системы защиты. В HP EliteBook x360 1040 G5 это 2-мегапиксельная камера, LED-индикатор, два направленных микрофона, а также две инфракрасные камеры, которые используются для распознавания лица в функции Windows Hello. И всё это расположено в рамке над экраном.

Крышка дисплейного блока в ноутбуке сделана из матового алюминия, она достаточно плотная и не продавливается. А сам экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5 с олеофобным покрытием, благодаря которому с него легко удаляются отпечатки пальцев.

Поверхность вокруг клавиатуры и под ней тоже алюминиевая, она ощущается прочной и не прогибается во время набора текста. Из пластика в корпусе EliteBook x360 1040 G5 сделана только клавиатура.

Дисплейный блок в этой модели раскрывается на 360 градусов и фиксируется за счёт двух шарниров.

Последние хорошо справляются с этой задачей и не люфтят, но в этом есть и свой недостаток – ноутбук нельзя открыть одной рукой. С другой стороны, экран надёжно фиксируется в любом положении.

Несмотря на 14-дюймовый дисплей и не самые тонкие рамки, корпус устройства получился довольно компактным, его размеры составляют 32,14х21,5 см, а толщина – 1,69 см. Вес и вовсе отличный, как для этих габаритов – 1,35 кг. Поэтому EliteBook x360 1040 G5 получился удобным для повседневного использования, его легко брать с собой за пределы офиса.

Разъёмы

Все порты в ноутбуке расположены на боковых гранях. Слева это один USB 3.1, 3,5 мм разъём для наушников, а также Кенсингтонский слот.

Справа расположился ещё один USB 3.1, HDMI и два порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt и Power Delivery, соответственно каждый из них можно использовать для подключения зарядного устройства.

И так как EliteBook x360 1040 G5 может трансформироваться в планшет, то на левой боковой грани находится клавиша включения, а на правой дублируется регулировка громкости. Также слева можно найти металлическую заглушку, под которой скрывается слот для SIM-карты, так как некоторые модификации ноутбука поддерживают LTE.

Дисплей

EliteBook x360 1040 G5 может оснащаться сенсорным IPS экраном с разрешением Full HD или 4K. Ко мне на тест попала именно последняя конфигурация, и стоит отметить, что на 14-дюймовом дисплее разрешение 3840х2160 точек выглядит просто отлично.

Не в последнюю очередь это заслуга самой матрицы, которая уже с завода получила хорошую калибровку и обеспечивает больше, чем 100% охват цветового пространства sRGB, цветовую температуру на уровне 6500К, неравномерную, но близкую к эталонной гамму 2.2, а также равномерную подсветку. Согласно нашим замерам, максимальная яркость экрана составляет 482 кд/м2, а минимальная – 20 кд/м2. При этом в ноутбуке есть датчик автоматической регулировки яркости.

При этом стоит отметить, что хотя дисплей в EliteBook x360 1040 G5 и прикрыт стеклом, но у него есть специальное антибликовое покрытие, которое уменьшает количество отражений. Это позволяет комфортнее работать с ноутбуком при естественном освещении. В модификациях с Full HD экраном и вовсе используется матовое покрытие стекла, разработанное компанией 3М.

Дисплей EliteBook x360 1040 G5 поддерживает стилус HP Active Pen, но, к сожалению, он не входит в комплект поставки и его нужно покупать отдельно.

Платформа и производительность

В основе HP EliteBook x360 1040 G5 лежит платформа Intel, в тестовой конфигурации был установлен 14-нанометровый, 4-ядерный мобильный процессор Intel Core i5-8350U, работающий на частоте 1,7 ГГц (3,6 ГГц в режиме Turbo Boost), а также встроенная графика Intel HD Graphics 620.

Объём оперативной памяти в тестовой версии ноутбука составлял 16 ГБ двухканальной DDR4-2400.

А в качестве встроенного накопителя использовался SSD от Toshiba ёмкостью 256 ГБ, который обеспечивал скорость 1491 МБ/с на чтение и 873 МБ/с на запись. По современным меркам это средние показатели, но они всё равно намного выше того, что может обеспечить даже самый современный жёсткий диск.

В целом производительность HP EliteBook x360 1040 G5 находится на хорошем уровне, как для портативного ноутбука. Её будет достаточно для решения любых офисных задач. Но со встроенной видеокартой не стоит рассчитывать на игры или серьёзную работу с графикой.

Беспроводные опции в этой модели представлены двухдиапазонным Wi-Fi Intel Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2. Кроме этого, под стеклянным тачпадом ноутбука прячется модуль NFC, который можно использовать для передачи данных со смартфона.

Нагрев и стабильность работы

За охлаждение компонентов внутри корпуса EliteBook x360 1040 G5 отвечает два вентилятора, они затягивают воздух через отверстия на нижней части корпуса и выдувают его через решётку, которая слегка заходит на тыльную грань. Работают кулеры довольно тихо даже при максимальной нагрузке, обеспечивая при этом эффективное охлаждение.

В тесте стабильности системы AIDA64 под нагрузкой EliteBook x360 1040 G5 не показал троттлинг, ядра его процессора максимально нагревались до 87 градусов Цельсия.

Корпус при этом больше всего нагревается по центру верхней части клавиатуры, здесь температура достигает 40,5 градусов Цельсия, остальные области рабочей поверхности греются меньше от 32 до почти 38 градусов Цельсия.

Соответственно, корпус ноутбука во время максимальной нагрузки становится ощутимо тёплым, но не горячим, с ним по-прежнему комфортно работать.

Клавиатура и тачпад

Если дизайн не выдаёт в EliteBook x360 1040 G5 корпоративное устройство, то это отчасти делает клавиатура. Например, среди функциональных клавиш пользователь может найти кнопки приёма и отбоя вызова для Skype for Business, вызов календаря, а также отдельную кнопку, которая превращает секцию по центру клавиатуры в цифровой блок, упрощая набор цифр.

Сами клавиши имеют приятный и хорошо ощутимый ход, и стоит отметить, что это одна из самых «тихих» клавиатур, которые мне доводилось попробовать в ноутбуках. Благодаря этому, во время интенсивного набора текста звук кнопок не должен раздражать ни коллег в офисе, ни родных дома.

Тачпад в EliteBook x360 1040 G5 средних размеров и покрыт стеклом. В этой модели HP использовали сенсорную панель с драйвером Microsoft Precision, которая на сегодняшний день является одним из лучших решений для ноутбуков.

Поэтому точность распознавания положения пальцев здесь очень высокая, абсолютно всю работу с интерфейсом операционной системы Windows 10 можно делать без внешних манипуляторов. Тачпад также распознаёт стандартные для операционной системы Microsoft жесты.

Сканер отпечатков пальцев и распознавание лица

Над дисплеем EliteBook x360 1040 G5 расположены две инфракрасные камеры, которые в паре с 2-мегапиксельным модулем обеспечивают работу функции распознавания лиц в Windows Hello.

Это позволяет разблокировать доступ к ноутбуку сразу после открытия крышки дисплейного блока. Работает данная возможность очень хорошо и даже для тех, кто постоянно носит очки.

Но если функции распознавания лиц будет мало, то в этой модели так же есть сканнер отпечатков пальцев. Его так же можно использовать для разблокировки ноутбука через Windows Hello.

Аудио

В бизнес-ноутбуках редко уделяется внимание звуку, но EliteBook x360 1040 G5 оказался исключением. В нём производитель установил сразу четыре внешних динамика Bang & Olufsen, два из них расположены на нижней части корпуса, а ещё два по бокам от клавиатуры. И нужное отдать должное, звучат они громко и объёмно.

Наушники подключаются к ноутбуку проводным способом через стандартный 3,5 мм разъём, а также беспроводным – через Bluetooth 4.2.

Автономность

В EliteBook x360 1040 G5 встроен 4-ячеечный аккумулятор на 56,2 Вт-ч. В тесте автономности PCMark 10 под нагрузкой и при яркости экрана 200 кд/м2 его хватило на 4 часа 39 минут автономной работы.

При обычном офисном использовании можно рассчитывать на 7-8 часов работы в зависимости от яркости экрана и нагрузки. Это не выдающийся, но нормальный результат как для модели с 4К экраном. При этом стоит отметить, что в модификациях с Full HD матрицей автономность будет выше.

Заряжается ноутбук через оба порта USB Type-C с помощью комплектного зарядного устройства на 65 Вт с длиной кабеля 1 метр. Батарея EliteBook x360 1040 G5 поддерживает быструю зарядку, что позволяет заряжать её до 50% за 30 минут.