Новые ноутбуки Lenovo Yoga уже в Украине — модели 2-в-1, мощные Pro, портативные Slim от 40 тыс. грн

Lenovo сообщила о начале продаж в Украине новых ноутбуков серии Yoga. Новинки оснащены OLED-дисплеями, процессорами Intel или AMD и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50-й серии в версии Pro.

Lenovo Yoga 2-in-1

Линейка ноутбуков-трансформеров включает модели Lenovo Yoga 7 2-in-1 и Lenovo Yoga 9 2-in-1. Они оснащены сенсорными дисплеями и поддерживают стилус Yoga Pen, который реагирует на наклон и разный уровень нажатия.

Модель Lenovo Yoga 7 2-in-1 доступна в конфигурациях с 14- и 16-дюймовым OLED-дисплеем PureSight с разрешением 2880×1800 пикселей, частотой 120 Гц, яркостью до 1100 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Новинка содержит 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 258V с частотой до 4,8 ГГц и интегрированным модулем Intel AI Boost с производительностью до 47 TOPS. Также, доступна конфигурация с 8-ядерным процессором AMD Ryzen AI 7 350 с частотой до 5 ГГц и интегрированным модулем AMD Ryzen AI с производительностью до 50 TOPS.

Устройство может иметь до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-8533 и твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ. Батарея емкостью 70 Вт-ч обеспечивает до 19,5 часов просмотра видео или до 12 часов работы. Технология быстрой зарядки Rapid Charge позволяет получить до 3 часов работы после 15 минут зарядки.

Флагманская модель Lenovo Yoga 9 2-in-1 оснащена 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880×1800 пикселей, частотой 120 ГГц и максимальной яркостью до 1100 нит. Панель охватывает 100% цветового пространства DCI-P3, поддерживает Dolby Vision и Eyesafe. Благодаря 360-градусному шарниру его можно использовать как ноутбук, планшет или экран для презентаций.

Конфигурация включает процессор Intel Core Ultra 7 258V, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-8533 и до 1 ТБ SSD. Батарея емкостью 75 Вт-ч обеспечивает до 16,5 часов автономной работы. Технология Rapid Charge позволяет зарядить аккумулятор на 70% всего за 30 минут. Устройство имеет корпус из алюминия. Его вес составляет 1,32 кг, а толщина ─ 15,9 мм.

Lenovo Yoga Pro

Серия Lenovo Yoga Pro ориентирована на авторов цифрового контента, которые работают с 3D и другой графикой, обрабатывают видео и т.д. Эта линейка включает ноутбуки в классическом форм-факторе.

Модель Lenovo Yoga Pro 7 имеет 14,5-дюймовый OLED-дисплей PureSight с разрешением 3К, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 1000 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Новинка может содержать процессор Intel до Core Ultra 9 285H (16 ядер, 5,7 ГГц) или AMD Ryzen AI 7 350 (8 ядер, 5 ГГц) либо Ryzen AI 9 365 (10 ядер, 5 ГГц). Объем оперативной памяти в максимальной конфигурации составляет до 32 ГБ LPDDR5x-8533, а для хранения данных предусмотрен накопитель емкостью до 1 ТБ. Аккумулятор на 84 Вт-ч обеспечивает до 6 часов автономной работы. Технология быстрой зарядки Rapid Charge позволяет получить до 3 часов работы после 15 минут зарядки.

Lenovo Yoga Pro 9 — самая мощная модель серии с 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением до 2880×1800, частотой обновления до 120 Гц и максимальной яркостью до 1100 нит. Заявлена поддержка технологий Eyesafe, Dolby Vision, Display HDR 1000 и X-Rite. В максимальной конфигурации ноутбук оснащен 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 255H частотой до 5,1 ГГц. Конфигурация включает 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-8400, SSD емкостью до 1ТБ и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ памяти. Аккумулятор также имеет емкость на 84 Вт-ч и поддерживает Rapid Charge Express.

Lenovo Yoga Slim 7

Lenovo Yoga Slim 7 — это ультрабук весом 1,2 кг, выполненный в алюминиевом корпусе. Устройство оснащено 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2.8K (2880×1800 пикселей), частотой обновления 60 Гц, охватом 100% DCI-P3, поддержкой Dolby Vision и яркостью до 400 нит. Конфигурация может предлагать процессор Intel до Core Ultra 7 258V, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-8533 и до 1 ТБ SSD. Аккумулятор на 70 Вт-ч обеспечивает до 18 часов автономной работы и поддерживает Rapid Charge: за 15 минут зарядки вы получаете до 3 часов работы.

Цена

Новые модели уже доступны в Украине со следующими ценами: