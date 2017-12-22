Обзор Philips S386

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Благодаря программным оптимизациям и более совершенному техпроцессу время работы смартфонов постепенно увеличивается, но о том, чтобы вернутся к уровню обычных мобильных телефонов речь не идет. Поэтому при выборе смартфона емкость аккумулятора остается одним из важных параметров. Сегодня мы посмотрим на доступный Philips S386, одной из особенностей которого является батарея на 5000 мАч.

Комплектация

Смартфон поставляется в симпатичной коробке. Внутри нас ждут стандартные документация, кабель, зарядное устройство (5В/2А) и пара приятных бонусов — защитная пленка на экран и дополнительная задняя крышка, в нашем случае салатового цвета.

Дизайн

Недорогие смартфоны обычно не блещут дизайнерскими изысками и тонкими рамками, но сделать аппарат, который будет немного отличаться от «средней температуры по больнице» можно. Вот, например, Philips смогли.

У S386 есть несколько отличительных особенностей — это уже упомянутая яркая крышка, которая позволяет смартфону выглядеть немного веселее, а также насечки на ней, которые добавляют ухватистости. Еще внимание привлекает фирменный переключатель слева, он используется для включения режима пониженного энергопотребления.

В остальном перед нами привычный «бюджетник» — с достаточно широкими рамками, и толстоватым (из-за емкого аккумулятора) пластиковым корпусом. Собран Philips S386 хорошо — нежелательных люфтов нет.

Под крышкой находятся слоты для двух MicroSIM и карты памяти MicroSD. Аккумулятор несъемный. Снизу — MicroUSB для зарядки и подключения к ПК, микрофон и динамик, сверху — mini-jack для наушников. Кроме стандартных элементов на фронтальной панели есть индикатор пропущенных событий.

Кнопки включения и регулировки громкости справа, как раз под большим пальцем, а с учетом немного скругленных углов корпуса смартфон оказывается вполне удобным в использовании. Для управления системой используются наэкранные клавиши.

В целом, внешний вид Philips S386 не вызывает восторгов, но и не отталкивает — получился вполне симпатичный аппарат.

Экран

В смартфоне установлен привычный для своей цены дисплей: 5 дюймов, 1280 на 720 точек, IPS, прикрытый защитным стеклом с намеком на олеофобное покрытие — палец нормально скользит, но отпечатки собираются.

Яркость изменяется от 12 до 296 кд/м². Измеренная контрастность — 1 к 1430. Уровень максимальной яркости не самый высокий — можно ожидать, что на ярком летнем солнце подсветки будет не хватать, но в остальных случаях изображение на экране выглядит хорошо, как за счёт высокого уровня контрастности, так и благодаря достаточно точной калибровке. Как для недорогого аппарата экран получился хороший.

Аппаратная и программная платформы

Где-то на полке супермаркета Philips S386 будет выглядеть вполне неплохо — 4-ядерный процессор, 2 и 16 ГБ памяти, Android 7.0. Но без сюрпризов не обошлось. Используемая платформа далеко не первой свежести — первые смартфона на MediaTek MT6580 выходили ещё в 2015 году и даже с актуальной версией Android ощущается недостаток производительности.

То есть для решения базовых потребностей вроде общения в мессенджерах, социальных сетей, звонков, видео, лёгкого серфинга и простейших казуальных игр смартфон подойдёт, такие программы будут запускаться с небольшой задержкой, а на большее рассчитывать не стоит.

Собственно, в этом и заключается основной недостаток модели — хочется чтобы S386 был быстрее. В остальном к работе смартфона замечаний нет. Беспроводные модули работают нормально, вызывной динамик громкий, среднего качества.

Операционная система — Android 7.0 c «чистым» интерфейсом (производитель использует только собственные иконки стандартных приложений), также есть дополнительная утилита для оптимизации энергопотребления.

Время работы

Как мы сказали в самом начале, одна из главных особенностей смартфона — очень емкий аккумулятор, на 5000 мАч. С учетом энергоэффективной платформы Philips S386 оправдывает ожидания. Аппарат работает долго, при невысокой или средней нагрузке можно смело рассчитывать на 3-4 дня работы на одном заряде аккумулятора. Поддержки быстрой зарядки у S386 нет, как и во всех других недорогих телефонах, поэтому восполнение запасов занимает около трех часов.

Специальный рычажок на левом торце смартфона переводит его в режим пониженного энергопотребления — снижается яркость экрана, ограничивается фоновая активность приложений. В таком режиме он способен проработать еще дольше.

Камеры

Камеры смартфона представлены модулем на 8 Мп с автофокусом и вспышкой и фронтальным сенсором на 5 Мп. Используется знакомое по множеству других аппаратов приложение.

Качество съемки ожидаемо слабое, в этом плане Philips S386 практически не отличается от аналогов. Впрочем, такие камеры подойдут для чисто функциональной съемки, например, чтобы сделать фотографию текста.