Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite





Samsung – один из немногих крупных производителей, кто продолжает регулярно выпускать планшеты на Android, причем в его линейке есть как флагманские модели, вроде вышедшего летом прошлого года Samsung Galaxy Tab S6, так и более бюджетные варианты. Одним из них и является Samsung Galaxy Tab S6 Lite – «облегченная» версия прошлогоднего флагмана.

Дизайн Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Дизайн Lite-версии планшета в целом повторяет таковой у прошлогодней модели. Корпус выглядит практически так же – сравнительно тонкая (как для планшета) рамка вокруг 10,4-дюймового дисплея, который слегка закругляется по углам, и металлическая тыльная часть. Galaxy Tab S6 Lite остался таким же по высоте, но стал чуть толще (на ~1,3 мм) и шире (на 5 мм), в итоге соотношение размеров экрана к площади фронтальной панели чуть-чуть уменьшилось – до ~81,6% (у Galaxy Tab S6 ~82,5%).

Если у Galaxy Tab S6 на тыльной стороне было небольшое углубление, к которому примагничивался стилус, то у Lite-версии такого элемента дизайна нет, хотя стилусом он также комплектуется. Планшет доступен в трех цветовых решениях – темно-сером (Oxford Gray), синем (Angora Blue) и розовом (Chiffon Rose), у нас в редакции побывал первый вариант.

Вдобавок к чуть увеличившимся размерам, Galaxy Tab S6 Lite также стал чуть тяжелее – новая модель весит 467 г, что на 47 г больше, чем у флагмана. Впрочем, планшет по-прежнему ощущается довольно компактным и легким, как для 10,4-дюймовой модели.

В качестве дополнительного аксессуара для Galaxy Tab S6 Lite доступна защитная обложка – правда, без клавиатуры, как это было у старшей модели. Она примагничивается к планшету, цепко держится и позволяет устанавливать два разных угла наклона (причем в обоих случаях край планшета опять-таки «захватывается» с помощью магнитов, так что случайно «разъехаться» у него в таком положении не получится).

Дисплей Galaxy Tab S6 Lite

Как уже говорилось выше, диагональ дисплея у Galaxy Tab S6 Lite составляет 10,4″ – это на одну десятую дюйма меньше, чем у Galaxy Tab S6. Также чуть уменьшилось его разрешение – с 1600×2560 до 1200×2000 точек (соотношение сторон составляет 5:3, плотность пикселей ~224 PPI). Еще одним отличием является тип экрана – если у флагмана дисплей был Super AMOLED, то у лайт-версии он выполнен по технологии IPS.

Визуально цвета у дисплея выглядят спокойными и не очень яркими – это должно понравиться пользователям, которые не любят «цветастость» AMOLED-экранов. Замеры подтверждают субъективные ощущения – цветовой охват у экрана Galaxy Tab S6 Lite сравнительно небольшой, заметно меньше пространства sRGB. Черный цвет выглядит достаточно черным, увидеть свечение подсветки можно только в темной обстановке и при достаточно высокой яркости экрана. Углы обзора очень хорошие, при отклонении в сторону яркость снижается достаточно сильно, однако никаких искажений цветопередачи при этом не наблюдается.

В отличие от устройств Samsung на AMOLED-дисплеях, где в настройках можно переключаться между «насыщенными» и «естественными» цветами, у данного планшета такого выбора нет. Также в настройках отсутствует возможность регулирования цветовой температуры – впрочем, здесь она настроена достаточно близко к стандартному значению в 6500K, так что дополнительная регулировка, в принципе, не требуется. Если же экран все-таки покажется излишне холодным, исправить это можно с помощью переключателя «фильтр синего» в шторке быстрого доступа, который делает изображение заметно более теплым. Максимальная яркость составила 300 кд/м², этого будет вполне достаточно для любой ситуации, кроме разве что работы под прямыми солнечными лучами на экране.

Платформа и производительность

В Samsung Galaxy Tab S6 Lite используется чипсет собственной разработки Exynos 9611. В его состав входит 8-ядерный CPU (4 производительных ядра Cortex-A73, работающих на частотах до 2,3 ГГц, и еще четыре энергоэффективных Cortex-A53 с частотами до 1,7 ГГц), за видео отвечает модуль Mali-G72 MP3. В Украине планшет доступен в единственной конфигурации памяти – 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутреннего хранилища (с возможностью его расширения до 512 ГБ с помощью карты памяти microSD), имеются версии как только с Wi-Fi, так и с LTE-модулем – за возможность установки SIM-карты придется доплатить 2500 грн., при этом пользователь получает не только мобильный интернет, но и возможность совершать звонки.

Exynos 9611 был представлен в конце 2019 года, чипсет выполнен по 10-нм технологии и нацелен на нижне-средний ценовой диапазон и, по сути, является преемником чипсета Exynos 9610, основным отличием от которого является повышенная на 100 МГц частота. В частности, он используется в смартфонах Samsung M31 и Galaxy A51, соответственно, производительность в синтетических тестах у Galaxy Tab S6 Lite находится примерно на аналогичном уровне (и, вполне естественно, заметно уступает таковой у Galaxy Tab S6, в котором, напомним, используется Qualcomm Snapdragon 855). Впрочем, для повседневных задач производительности более чем хватает, интерфейс работает гладко и плавно, приложения запускаются быстро, лагов и притормаживаний замечено не было.

Galaxy Tab S6 Lite работает на базе операционной системы Android 10, поверх которой установлен интерфейс OneUI версии 2.1. Внешне здесь он ничем не отличается от того, что мы уже неоднократно видели в последних смартфонах Samsung, за исключением разве что наличия альбомной ориентации экрана.

Под длительной серьезной нагрузкой через несколько минут активируется тротлинг, впрочем, достаточно умеренный – до ~76% максимальной производительности. Планшет при этом по-прежнему остается практически холодным.

Сканера отпечатков пальцев у Galaxy Tab S6 Lite нет, распознавание пользователя возможно только по лицу.

Перо S Pen

Как и предыдущие планшеты компании, Samsung Galaxy Tab S6 Lite поставляется вместе с фирменным стилусом S Pen. Внешне он немного отличается от того, что мы видели у Galaxy Tab S6 – это по-прежнему компактное перо, но уже с цилиндрическим корпусом, без плоских граней по бокам. В таком виде он практически ничем не отличается от обычной ручки и хорошо ложится в руку, задержка ввода минимальна. Способ «хранения» стилуса также поменялся – если у старшей модели он крепился в углублении на тыльной стороне корпуса, то у Galaxy Tab S6 для него предназначена небольшая выемка в «складке» чехла-книжки.

Камера Galaxy Tab S6 Lite

По сравнению со старшей моделью, новый планшет получил даунгрейд основной камеры: взамен двойного модуля (13 МП основной и 5 МП ультраширокий) ему достался единственный 8-мегапиксельный модуль, кроме того, максимальное разрешение снимаемого видео снизилось с 4K до 1080p@30 fps.

У основной камеры довольно узкий динамический диапазон, из-за чего ярко освещенные сцены с высокой контрастностью получаются с заметным пересветом ярких участков, а со снижением освещенности – вечером/в помещении/ночью – заметно снижается детализация и четкость, плюс у камеры могут быть проблемы с наведением на резкость. Впрочем, тыловая камера – не самая востребованная вещь у планшета, поскольку делать фото окружающей действительности на порядок удобнее с помощью смартфона, поэтому относительно невысокое качество ее снимков нельзя назвать критичным недостатком. Текстовые документы она снимает хорошо, шрифты получаются четкими и резкими даже при съемке со сравнительно слабой освещенностью.

Фронтальная камера у Galaxy Tab S6 Lite оснащена 5-мегапиксельным модулем, способным снимать Full HD видео с частотой 30 кадров/с. Ее качества более чем достаточно для видеоконференций – достаточная четкость изображения и в целом правильная цветопередача, в том числе цвета лица.

Аудио

Galaxy Tab S6 Lite оснащен двумя динамиками (вместо четырех у Galaxy Tab S6), предлагающими звук от AKG с поддержкой виртуальной технологии окружающего звучания Dolby Atmos. Если держать планшет в альбомной ориентации с фронтальной камерой на левой грани, то динамики будут находиться в верхних углах – это создает хорошую стереобазу, плюс при обычном хвате планшета они не будут перекрываться руками.

Уровень громкости у динамиков хороший, звучание в целом можно охарактеризовать как неплохое, хотя у них и наблюдаются вполне ожидаемые проблемы с басами, которых почти нет, и определенный недостаток средних частот. После включения Dolby Atmos (есть шаблоны для различного типа звучания – кино, музыка, голос) звук становится ярче и эффектнее, однако кардинального улучшения эта технология все-таки не дает – так что если вы планируете смотреть на Galaxy Tab S6 Lite музыкальные клипы на Youtube или зрелищный боевик на Netflix, лучше все же запастись качественными наушниками.

Автономность

Планшет комплектуется литий-ионным аккумулятором емкостью 7040 мА*ч, поддерживается быстрая зарядка (15 Вт). Производитель обещает до 12 часов автономной работы – и батарейный тест бенчмарка PCMark это подтверждает, у нас планшет проработал даже чуть дольше (при яркости экрана на уровне 120 кд/м²).