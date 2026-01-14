Обзор сборки ASGARD A75X3D: стандарт для QuadHD и 4K-вызов

Рынок ПК среднего класса предлагает множество разнообразных вариантов, но ASGARD A75X3D пытается совместить баланс, мощность и цену. Конфигурация с Ryzen 5 7500X3D и RTX 5060 Ti ориентирована на комфортный геймплей в 2K, и даже позволяет осторожно заглянуть и в 4K. Но вопрос: насколько удачным получился этот баланс на практике? Разбираемся в нашем редакционном обзоре.

ASGARD A75X3D 62 999 грн. Плюсы: Сбалансированная конфигурация: Ryzen 5 7500X3D хорошо подходит для игр и рабочих задач, а RTX 5060 Ti гарантирует стабильный FPS в 1440p; компактный корпус с нормальной вентиляцией; есть место для апгрейда оперативной памяти и накопителей; аккуратная внутренняя компоновка; наличие фирменного ПО для базового контроля системы. Купить в Click.ua Минусы: Блок питания серии VX Plus без сертификации 80 Plus Bronze или выше; Windows установлена в формате 90-дневной Evaluation-версии. Купить в Click.ua 8.3 /10 Оценка

Технические характеристики ASGARD A75X3D

Процессор AMD Ryzen 5 7500X3D 4.0 ГГц (96 МБ, Zen 4, 65 Вт, AM5) Материнская плата GIGABYTE B650M D3HP AM5 Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Windforce 16 ГБ GDDR7 Накопитель GIGABYTE Gen4 4000E 3D NAND 1 ТБ M.2 Оперативная память DDR5 32GB (2x16GB) 6000 MHz Ripjaws S5 G.Skill Rорпус AeroCool P300C-G-BK-v1 (Minitower) Охлаждение ID-Cooling FROZN A620 Pro SE Блок питания AeroCool 700 Вт VX Plus Stealth Операционная система Windows 11 Enterprise LTSC Evaluation (90 дней)

Комплектация и компоновка ASGARD A75X3D

ПК приехал надежно упакованным, и это важный момент. Система поставляется в коробке от корпуса, а внутри самого ПК установлены специальные пакеты-уплотнители, которые фиксируют компоненты во время транспортировки.

Такой подход выглядит мелочью, но на практике именно он спасает комплектующие от повреждений во время доставки и показывает, что сборка ориентирована не только на производительность, но и на безопасную логистику.

Корпус AeroCool P300C сочетает компактный формат MiniTower с широкими возможностями для охлаждения. Несмотря на вертикальную установку и поддержку лишь плат Micro-ATX и Mini-ITX, внутреннее пространство использовано рационально и без тесноты, что немаловажно для среднеклассовой игровой системы.

В штатной конфигурации корпус уже оснащен тремя 120-мм вентиляторами, но возможности расширения на этом не заканчиваются. Дополнительные кулеры можно установить сверху: до трех 120-мм или двух 140-мм, а также снизу: до трех 120-мм вентиляторов.

Поддержка жидкостного охлаждения реализована без формальных ограничений. Корпус позволяет установку радиатора 120 мм сзади, до 360 мм снизу или сверху, а также 240 или 280 мм на боковой панели. Для MiniTower это нетипично широкий выбор.

Отдельно стоит отметить запас по совместимости с видеокартами. Максимальная допустимая длина GPU — до 450 мм, что полностью снимает вопрос совместимости даже с крупными современными адаптерами. Аналогично, кулеры для процессора высотой до 162 мм устанавливаются без проблем, а блок питания может иметь длину до 226 мм.

В основе ASGARD A75X3D лежит процессор AMD Ryzen 5 7500X3D — один из самых интересных представителей Zen 4 для массового сегмента. Шесть ядер и двенадцать потоков уже не звучат революционно, но ключевая особенность здесь, конечно, 96 МБ кэша L3, который влияет на игровую производительность и стабильность фреймрейта. При теплопакете 65 Вт процессор остается относительно холодным, что хорошо вписывается в компактный корпус.

В основе ASGARD A75X3D лежит процессор AMD Ryzen 5 7500X3D — один из самых интересных представителей Zen 4 для массового сегмента. Шесть ядер и двенадцать потоков уже не звучат революционно, но ключевая особенность здесь, конечно, 96 МБ кэша L3, который влияет на игровую производительность и стабильность фреймрейта. При теплопакете 65 Вт процессор остается относительно холодным, что хорошо вписывается в компактный корпус.

Архитектура Zen 4 и сокет AM5 обеспечивают платформе актуальность как минимум лет на пять-шесть. Это означает не только поддержку DDR5, но и перспективу апгрейда без полной замены системы. В ежедневных задачах Ryzen 5 7500X3D ведет себя спокойно и прогнозируемо, без резких пиков энергопотребления или троттлинга. Материнская плата GIGABYTE B650M D3HP — типичный выбор для такой конфигурации. Она предлагает стабильную подсистему питания, полноценную поддержку процессоров Zen 4 и необходимый минимум современных интерфейсов. За графику отвечает GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Windforce с 16 ГБ GDDR7 — видеокарта, ориентированная на плавный 1440p-гейминг. Большой объем видеопамяти выглядит особенно актуально на фоне новых игр, которые все агрессивнее потребляют VRAM. Система охлаждения Windforce делает ставку на баланс между температурой и шумом, без экстремальных оверклокерских сценариев. Накопитель GIGABYTE Gen4 4000E 1 ТБ — PCIe 4.0, 3D NAND и адекватные скорости обеспечивают быструю загрузку ОС, игр и крупных проектов. Для среднеклассовой системы такого SSD более чем достаточно, а терабайт объема закрывает вопрос пространства на первое время. Оперативная память представлена комплектом DDR5 32 ГБ (2×16 ГБ) 6000 МГц G.Skill Ripjaws S5. И это все еще оптимальный вариант именно для платформы AM5. Охлаждение процессора поручено ID-Cooling FROZN A620 Pro SE, и это важный момент. Он способен удерживать температуры Ryzen 5 7500X3D в комфортных пределах даже под длительной нагрузкой. При этом уровень шума остается умеренным, без резких скачков оборотов. Блок питания AeroCool VX Plus Stealth 700 Вт — не премиальный, но с достаточным запасом мощности для этой конфигурации. Даже с учетом пиковых нагрузок видеокарты система не подходит к критическим пределам. Запас по ваттам дает небольшое окно возможностей для дальнейших апгрейдов.

Рабочая производительность ASGARD A75X3D

Бенчмарк: Результат: Speedometer 3.1 34.5 WebXPRT 4 335 Google Octane 2.0 Plus 98 308 Google Octane 2.0 Plus Multi Core 648 591 Geekbench Single 2491 Geekbench Multi 11 977 Geekbench Open CL 150 746 Geekbench Vulkan 141 694 CPU-Z Single 605.2 CPU-Z Multi 5148.7 3DMARK Steel Nomad 3675 3DMARK Time Spy Extreme 6629 3DMARK Speed Way 4156 3DMARK Port Royal 10 365 3DMARK CPU Profile (Max threads) 5704 Cinebench R23 Single 1805 Cinebench R23 Multi 13844 Cinebench 2024 Single 97 Cinebench 2024 Multi 775 Blender CPU 4.5.0 192.65 Blender GPU 4.5.0 4314.68 Corona Benchmark 4 247 443 RAM read MB/s 59 075 RAM write MB/s 80 224 SSD read MB/s 4003.34 SSD write MB/s 3894.06

Браузерные сценарии ASGARD A75X3D проходят без проблем, что хорошо видно по Speedometer 3.1 — 34.5. Десятки вкладок, веб-приложения и фоновые сервисы сосуществуют мирно.

В Google Octane 2.0 Plus ASGARD набирает 98 308 баллов в single-core и 648 591 в multi-core. Это означает, что современные веб-интерфейсы и сложные JavaScript-нагрузки не становятся проблемой.

Geekbench подтверждает общую сбалансированность платформы: 2491 балл в single и 11 977 в multi-core. Вычислительные тесты Geekbench для GPU — 150 746 в OpenCL и 141 694 в Vulkan — показывают, что видеокарта может участвовать в рабочих процессах.

В CPU-Z результаты 605 баллов в single и 5148 в multi говорят о стабильном поведении процессора под нагрузкой. Cinebench R23 с показателями 1805 в single и 13 844 в multi демонстрирует адекватную производительность в рендеринге. В Cinebench 2024 результаты 97 и 775 баллов подтверждают, что система готова к современным версиям рабочих движков, даже если это не ее основное призвание.

В Blender система ведет себя предсказуемо: 192.65 балла в CPU-рендере и 4314.68 в GPU-тесте.

Оперативная память с показателями 59 075 МБ/с на чтение и 80 224 МБ/с на запись не создает узких мест, а SSD со скоростями 4003 и 3894 МБ/с обеспечивает быстрые запуск и копирование данных.

Конечно, можно также попробовать офлайн-нейросети, например, Amuse.

Игровая производительность ASGARD A75X3D в 2K

Именно 1440p является «родным» разрешением для конфигурации с Ryzen 5 7500X3D и RTX 5060 Ti. В этом режиме ASGARD A75X3D демонстрирует комфортный запас производительности, позволяя использовать высокие и ультранастройки графики, трассировку лучей и современные алгоритмы сглаживания без постоянного взгляда на счетчик FPS. Результаты ниже хорошо показывают, где эта платформа чувствует себя максимально уверенно.

Gears of War: Reloaded в 1440p с ультранастройками и DLAA работает почти идеально. Средние 141 FPS без Frame Generation (которого, правда, до сих пор не «завезли» в игру нативно) говорят сами за себя: RTX 5060 Ti легко держит высокую частоту кадров.

Stellar Blade с пресетом Very High, включенной трассировкой лучей и DLAA демонстрирует 129 FPS без использования FG. Игра выглядит эффектно, как и главная героиня Ева, но при этом не перегружает видеокарту, что позволяет наслаждаться плавным геймплеем даже в динамичных боевых эпизодах.

Atomfall на ультрапресете со старым-добрым MSAA 8× уверенно держит 128 FPS, не требуя ни апскейлинга, ни генерации кадров. Такой результат показывает, что в хорошо оптимизированных проектах RTX 5060 Ti способна обеспечить высокую плавность без ухищрений и толики магии апскейла.

Doom: The Dark Ages — самый тяжелый сценарий для системы: Ultra Nightmare, активные RT и Path Tracing, DLSS в режиме Quality и Frame Generation. Несмотря на это средние 118 FPS выглядят более чем внушительно.

The Witcher 3: Wild Hunt — Next-gen на Ультра-пресете работает на уровне 88 FPS с DLSS Quality и FG. Игра все еще остается довольно тяжелой для GPU, но результат достаточный как для комфортного геймплея.

The Outer Worlds 2 на эпических настройках с RT и DLAA демонстрирует 82 FPS с активированной генерацией кадров. Это уже не рекордные цифры, но вполне стабильный результат, который подтверждает, что система готова к современным RPG без необходимости снижать настройки.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на эпическом пресете с DLAA и FG выдает 74 FPS. Учитывая движок и открытость мира Зоны, это хороший результат и для 1440p он остается вполне «ок».

Игровая производительность ASGARD A75X3D в 4K

Переход к 4K для этой системы — не базовый сценарий, а скорее проверка границ возможностей. RTX 5060 Ti способна работать в ультравысоких разрешениях, но часто при условии активного использования DLSS и Frame Generation, а иногда и с умеренным снижением графических пресетов.

Stellar Blade в 4K с Very High, RT и DLAA демонстрирует 91 FPS без Frame Generation, что выглядит вполне уверенно. В этой игре RTX 5060 Ti позволяет говорить о реальном 4K-опыте без резкого падения плавности, хотя это скорее исключение, чем правило.

Doom: The Dark Ages даже в 4K с максимальными настройками, трассировкой и Path Tracing держится на уровне 71 FPS с DLSS Ultra Performance и MFG.

Atomfall в 4K с ультрапресетом и MSAA 8× выдает 68 FPS без каких-либо вспомогательных технологий. Для такого режима это вполне достойный результат, который позволяет играть комфортно.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в 4K с эпическими настройками и FG опускается до 55 FPS. Это уже четкая зона компромиссов: играть можно, но для стабильности придется либо активнее полагаться на апскейлинг, либо снижать отдельные графические параметры.

The Outer Worlds 2 с пресетом Very High, RT и DLAA в 4K демонстрирует 53 FPS с FG. Результат подтверждает, что для этой игры 4K — экспериментальный режим.

Gears of War: Reloaded в 4K с ультрапресетом и DLAA показывает 45 FPS без Frame Generation. Тут нам на помощь пришла другая технология из «зеленого» лагеря — Smooth Motion.

The Witcher 3: Wild Hunt — Next-gen в 4K с максимальными настройками, RT и DLSS Quality с FG также держится на уровне 45 FPS. Это еще раз подчеркивает, что 4K для этой конфигурации возможен, но требует сознательного компромисса между качеством изображения и плавностью.

Энергопотребление, нагрев, шум

При длительной нагрузке ПК стабильно выдерживает пиковые потребления без просадок напряжения. Процессор Ryzen 5 7500X3D с большим 3D-кэшем не только оптимизирован для игр, но и эффективно использует энергопотребление в рабочих сценариях, позволяя системе оставаться энергоэффективной при высокой нагрузке. Троттлинг отсутствует даже в ресурсоемких задачах.

Видеокарта RTX 5060 Ti имеет сбалансированную энергетическую конфигурацию: в пиковых режимах TGP достигает своего номинального уровня, но благодаря эффективной архитектуре и 16 ГБ видеопамяти система не перегружается. При работе в 1440p игры удерживают стабильный FPS без резких скачков потребления.

При стандартной нагрузке температура процессора удерживается в пределах 50-60 °C, а видеокарты — в пределах 60-70 °C, что обеспечивает оптимальные условия работы и минимизирует шум от вращения вентиляторов.

Шумовая компонента остается умеренной. В режиме рабочей нагрузки вентиляторы работают тихо, приблизительно 30-35 дБ, и ПК не создает дискомфорта для пользователя. При максимальной нагрузке, например во время рендеринга или длительных игровых сессий, шум поднимается до 45-50 дБ, но остается на приемлемом уровне без неприятного гула.

Важно, что во время длительной нагрузки температура компонентов не возрастает критично: Ryzen 5 7500X3D и RTX 5060 Ti эффективно распределяют тепло, а корпус поддерживает стабильный поток воздуха, что позволяет работать без снижения производительности.

Пылевые фильтры на верхней и нижней панелях корпуса ASGARD A75X3D также способствуют поддержанию нормального теплообмена и уменьшают накопление пыли на вентиляторах, что со временем поддерживает стабильную работу и уменьшает шум.

Программное обеспечение ASGARD A75X3D

Система приезжает с предустановленной Windows в формате 90-дневной Evaluation-версии, то есть пользователь получает фору для старта без активации здесь и сейчас.

Ключевым программным инструментом для управления ASGARD A75X3D выступает Gigabyte Control Center, который объединяет в одном интерфейсе мониторинг, настройку и обновление компонентов. Именно через него осуществляется контроль за температурой процессора и видеокарты, скоростью вращения вентиляторов и общим состоянием системы. Интерфейс не перегружен графикой, работает стабильно.

Отдельно стоит отметить модуль управления вентиляторами ASGARD A75X3D, который позволяет выбрать между автоматическими профилями или задать собственную кривую оборотов. Это полезно для тех, кто хочет найти баланс между тишиной и температурами, не лезя в BIOS. В повседневном пользовании автоматические настройки работают адекватно.

Gigabyte Control Center также отвечает за подсветку установленных компонентов и корпусных вентиляторов. Настройки RGB здесь без чрезмерной кастомизации, зато стабильные. Свет не «отваливается» после перезагрузок и не конфликтует с другими службами.

Обновления драйверов и прошивок тоже сведены в один раздел, что упрощает обслуживание системы. Важно, что Control Center не навязывает апдейты агрессивно и не превращается в постоянный источник оповещений, чем часто грешат фирменные утилиты.

Опыт пользования ASGARD A75X3D

На протяжении двух недель ASGARD A75X3D был моей основной рабочей машиной. Никаких зависаний от нагромождения фоновых процессов не наблюдалось, что важно для офисной или удаленной работы. При запуске тяжелых приложений, как Photoshop или DaVinci Resolve, система показывает стабильную производительность. Быстрый NVMe SSD позволяет открывать многогигабайтные файлы за секунды.

Температуры ASGARD A75X3D остаются комфортными, а шум вентиляторов не отвлекает. Даже в пиковых сценариях, например, рендер 4K-видео или одновременная работа в 3D-сцене и браузере с десятками вкладок, ПК ведет себя абсолютно прогнозируемо. Не ощущается никакого падения FPS в программах или просадок производительности.

С точки зрения эргономики и подключения периферии ASGARD A75X3D удобен. Порты USB, USB-C и аудио расположены логично, можно подключить все необходимое без поиска переходников или перестановок. Но отсутствие USB-C на передней панели немного огорчило.

Апгрейдить или обслуживать ASGARD A75X3D можно без проблем: добавить SSD, увеличить объем оперативной памяти или сменить видеокарту не сложнее, чем в большинстве hand-made сборок.

Что интересно, ASGARD A75X3D стоит 62 999 гривен в готовом виде, что выглядит очень привлекательно с учетом комплектующих и готовности к работе сразу после покупки. Если же попробовать собрать аналогичную конфигурацию самостоятельно, даже беря комплектующие по более низкой цене в «серых» магазинах, то конечная стоимость вряд ли опустится ниже 76 600 гривен. То есть готовый ПК сэкономит более 13 000 гривен, а еще и время и нервы на подбор, совместимость и сборку компонентов.

Цена и конкуренты

ASGARD A75X3D в своей конфигурации располагается в среднем ценовом сегменте готовых ПК: его стоимость составляет 62 999 гривен.

COBRA Advanced (A84F.32.S5.56T8.21288) — один из ближайших конкурентов по цене 59 6331 гривен. Он использует Ryzen 5 8400F в паре с RTX 5060 Ti, но в версии с 8 ГБ видеопамяти и SSD меньшего объема. В долгосрочной перспективе ограничения по VRAM и накопителю могут давать о себе знать.

ASGARD (i144F.32.S10.56T.5947) — альтернативная сборка того же бренда, но уже на платформе Intel стоимостью 61 799 гривен. Она ориентирована на пользователей, которым ближе Intel, однако в игровых сценариях уступает версии с Ryzen 5 7500X3D именно из-за отсутствия 3D V-Cache

COBRA Advanced (A56X.32.S5.57.20493) — с ценником в 62 119 гривен. Видеокарта здесь заметно мощнее, в среднем до 25%. В то же время более старая платформа с DDR4 и менее игро-ориентированный процессор.

COBRA Advanced с Core i5-12400F и RTX 5070 Ti 16 ГБ — еще более радикальная альтернатива по цене в 70 517 гривен. Здесь ставка сделана именно на видеокарту: открываются лучшие перспективы для 4K и максимальных графических пресетов. Но в то же время процессор без X3D-кэша и DDR4-память означают, что в 1440p часть игр не раскроет этот GPU на полную.

8.3 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 8.5 Корпус компактный, с современным видом и продуманным воздушным потоком. Качество сборки, материалы 8 Система собрана аккуратно, кабели организованы, все компоненты надежно закреплены. Металлический каркас корпуса и панели из ABS-пластика добавляют ощущение прочности. Рабочая производительность 8 Стабильный и комфортный опыт работы с офисными задачами, монтажом видео, графикой и т.д. Игровая производительность 8 RTX 5060 Ti хорошо справляется с 1440p и трассировкой лучей, но в 4K на ультра-настройках придется идти на компромиссы. Энергоэффективность, шум 8 Стабильная температура под нагрузкой, вентиляторы тихие в большинстве сценариев, но при пиковой нагрузке шум немного возрастает. Цена 9 Система хорошо сбалансирована и конкурентоспособна в сегменте среднего класса.