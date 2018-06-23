Обзор смартфона Meizu M8c

Линейка смартфонов Meizu в первую очередь ассоциируются с доступными ценами. Бренд достаточно давно предлагает недорогие устройства и такая слава плотно закрепилась за ним. Но сейчас у производителя довольно много моделей, среди которых можно найти что-то подороже, и что-то подешевле. Сегодня мы познакомимся с бюджетным смартфоном Meizu M8c и посмотрим, что ожидает пользователя c покупкой такого аппарата.

Комплектация и первые впечатления

Производители часто комплектую бюджетные устройства разными бонусами в виде защитных пленок и простеньких чехлов. Но не в случае с Meizu M8c. В его коробке есть только «скрепка», кабель и небольшое зарядное устройство. Не нашлось даже простейшей гарнитуры.

С первого взгляда сложно отличить именно этот смартфон от большинства моделей производителя, ведь никаких особенностей у него нет. Тем не менее, выглядит устройство хорошо. Увы, начало работы сразу покажет несколько слабых мест. Если не считать неторопливость, то первыми трудностями стало подключение к скрытой сети Wi-Fi при настройке устройства (в стартовом меню банально отсутствует такая опция), и тут же выяснилось, что устройство все еще нельзя «подружить» с диапазоном 5 ГГц (прошлая бюджетная модель тоже работает только с 2.4). Других неприятных сюрпризов не было.

Дизайн и удобство использования

Большинство смартфонов Meizu довольно похожи друг на друга (это уже не говоря, что многие смартфоны в принципе выглядят одинаково). В случае с M8c пользователю достанется самый простенький пластиковый корпус со сглаженными углами. Единственное «украшение» – цвет. Выбрать можно среди классического черного, который делает устройство вовсе незаметным, а также доступны более яркие синий, красный и «золотой». Предыдущая модель (M5c) была еще и в розовом цвете. Внешне, кстати, устройство было практически таким же (в новой модели пропала только кнопка под экраном).

В использовании гаджет тоже ничем не выделяется. Его размеры вполне привычны, как для устройства с таким экраном: 146×70×8,5 мм, вес – 140 грамм. То есть, им довольно просто пользоваться одной рукой и если у владельца раньше был похожий смартфон, то ничего нового в использовании не обнаружится. Чехол для него не будет обязательным условием, поликарбонатный корпус можно сильно повредить только от падений. Но если хочется защитить его от мелких царапин, то, конечно, без чехла не обойтись, хотя удобства он не добавит, а сам пластиковый матовый корпус не скользкий и практически не маркий.

Для управления здесь есть только кнопки включения и регулировки громкости. Все остальное осуществляется с помощью дисплея. Сканера отпечатков пальцев и физических или сенсорных кнопок навигации по системе нет. На верхней грани находится 3,5 мм разъем для наушников, а на нижней перевернутый microUSB.

В целом, как видно, в дизайне нет ничего особенного. Тестовый семпл хорошо собран и если гаджет не ронять, то проблем с корпусом вероятнее всего не будет.

Дисплей Meizu M8c

То, в чем смартфон смог выделиться, так это экраном. В этой модели используется 5,45-дюймовая матрица с соотношением сторон 18:9. Это значит, что видео придется «щипнуть», чтобы оно растянулось на весь экран, но в остальном все выглядит довольно привычно. Защитное стекло по бокам слегка закругляется. При этом, пускай разрешение по современным стандартам и невысокое, сильного дискомфорта от этого нет – 1440×720 пикселей (295 ppi) вполне хватает.

Цветопередача IPS-матрицы понравилась. Картинка на мой взгляд может быть слегка холоднее нормы, но в повседневной жизни это совершенно незаметно. Более того, в настройках есть возможность подкорректировать цветовую температуру, а для вечера есть режим Eye-Friendly. Опять же, как и с корпусом, для бюджетного смартфона это очень хорошее и практичное решение.

Максимума подсветки вполне хватит как для яркого солнца, а в темноте экран не ослепит. Удивила правильная работа датчика освещения, что для недорогих устройств можно назвать роскошью. Работу сенсора тоже не за что поругать, касания и жесты срабатывают точно. Так что дисплей смело можно отнести к сильным сторонам M8c, не всем подобным смартфонам так повезло с картинкой.

Звук

Основной динамик в Meizu M8c один (справа от разъема для зарядки). Для любителей слушать музыку на смартфоне этот вариант не подойдет, но для уведомлений и видео его хватает. Правда звук немного напоминает старое радио. Но справедливости ради стоит отметить, что у большинства смартфонов такого уровня звук будет приблизительно таким же.

Тем пользователям, которые все же зависимы от музыки, придется воспользоваться наушниками. Стандартный разъем на корпусе остался. Только вот комплектной гарнитуры нет и придется пользоваться чем-то сторонним. С моими наушниками смартфон хоть и не идеально, но справился.

Разговорного динамика мне тоже хватило, хотя он мог бы быть немного погромче. С передачей голоса не возникло проблем, но качество передачи речи не идеальное.

Производительность и ПО Meizu M8c

В этот раз бюджетный Meizu получил процессор Qualcomm, а не MediaTek – четырехъядерный Snapdragon 425 с видео Adreno 308. Вариантов объема ОЗУ и накопителя нет – только 2/16 ГБ. Картой памяти получится воспользоваться только в том случае, если нет необходимости в двух SIM-картах. Есть датчики Bluetooth 4.1 и Wi-Fi стандарта N (только 2.4 ГГц). Зато поддерживается работа в сетях LTE. Места для NFC-датчика не нашлось. Набор довольно типичный для этого сегмента устройств.

Начнем с того, что 16 ГБ устройству мало. Я даже до установки больших игр не дошел, как смартфон потребовал что-то удалить. То есть тем пользователям, которые нуждаются в большом количестве приложений на все случаи жизни, придется немного «затянуть ремни». Да и особой прыти не стоит ожидать, с довольно слабым процессором и скромным объемом ОЗУ гаджету приходится иногда «задуматься», а его работу в целом можно назвать неторопливой.

На тестовом семпле установлена версия Android 7.1.2 и Flyme OS 6.3.5.0G сверху. Тут все также нет меню со всеми приложениями, а общий внешний вид отличается от «оригинала». Не сказал бы, что системе сильно чего-то не хватает, больше вопросов возникает к быстродействию, а не функциональности. Единственное, что не понравилось в стандартных настройках, это прячущаяся панель навигации, «доставать» которую каждый раз неудобно. Закрепить же ее не составит труда, а лишнее место она особо не отберет.

К сожалению, во время теста не обошлось бе проблем и ошибок в работе программного обеспечения. Уведомления от мессенджеров и социальных сетей не всегда появлялись вовремя, либо вовсе не не приходили. Также несколько раз после разблокировки не подгружалась часть ярлыков на рабочем столе, а меню многозадачности показывало пустой список запущенных программ. Судя по всему, производителю нужно будет доработать программное обеспечение.

Автономность

Преимуществом невысокой производительности частенько является хорошее время автономной работы. За счет того, что на Meizu M8c особо не поиграешь, а нетребовательные задачи не сильно разряжают батарею (3070 мА•ч), во время тестирования ни разу не было такой ситуации, в которой смартфон не пережил бы целый день. В тесте PCMark его хватило на 8 часов 9 минут, а даже в нагруженные дни оставался небольшой запас после пяти с лишним часов работы экрана, где была навигация, довольно много использовался мобильный интернет и прочие задачи.

Быстрой зарядки, естественно, нет, но с учетом довольно неплохой автономности, это не проблема (разве что в поездках может быть слегка неудобно). Тем более, полная зарядка занимает около двух с половиной часов. Еще и блок питания небольшой и не отнимет лишнее место в рюкзаке.

Камеры

Раньше от дешевых камер вовсе сложно было ожидать хоть каких-то результатов. Но постепенно и недорогие модули дают более качественный результат. M8c оснащен 13-мегапиксельным основным сенсором с апертурой ƒ/2.2, а спереди установлен 8-мегаписельный со светосилой ƒ/2.0.

Как обычно, качество снимков камеры зависит от количества окружающего света. В солнечный день Meizu M8c может делать очень приятные снимки (как для такого класса устройств). Из заметных дефектов будут промахи баланса белого и не самая точная фокусировка. И если резкость картинки еще можно рассмотреть на месте, то под ярким солнцем заметить несоответствие баланса белого уже куда сложнее, но это хорошо видно при просмотре фото на мониторе компьютера. В сложных условиях чуда не произошло и камере все еще тяжело избавиться от шума и прочих артефактов, а на темной улице камера вовсе может не сфокусироваться. Видео записывается без стабилизации и максимум в 1080р, опять же, при хорошем источнике света.

Пример записи видео в Full HD-разрешении:

Фронтальная камера делает неплохие снимки в условиях достаточного освещения, но в более сложных ситуациях результаты заметно хуже.

Запуск приложения может занимать несколько секунд, переключение режимов тоже не происходит быстро. Зато оно простое и вполне доступное. Обилия настроек нет. Для более опытных пользователей есть ручной режим.