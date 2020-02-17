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Обзор смартфона OPPO A9 2020

Обзор смартфона OPPO A9 2020

Обзор смартфона OPPO A9 2020


Бренд OPPO появился на украинском рынке не так давно и все еще мало знаком украинским потребителя. Впервые мы познакомились с ним в обзоре смартфона Reno2, но теперь настала очередь модели ниже среднего ценового сегмента. Сегодня мы посмотрим на OPPO A9 2020, в котором производитель обещает качественные снимки камеры и хорошую автономность.

ЛинейкаOPPO A9 2020
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 2
Диапазон цен: 5 949 − 6 999 грн

Дизайн и материалы

OPPO A9 2020 выполнен в пластиковом корпусе и доступен в двух расцветках: Space Purple и Marine Green. В нашем случае на обзоре был как раз второй вариант. Цвета переливаются под разным освещением, за счет этого тыльная панель смартфона выглядит довольно интересно. А вот фронтальная с каплевидным вырезом и большой рамкой под дисплеем ничем не отличается от большинства конкурентов.

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На правом торце находится клавиша питания. Как по мне, дизайнеры могли поступить смелее и покрасить всю кнопку в зеленый цвет другого оттенка, а не только нарисовать тонкую полоску. Клавиши регулировки громкости раздельные, они расположены на левой грани. В тестовом аппарате они немного люфтили, советую обратить на это внимание перед покупкой. Над ними расположен лоток, который содержит два слота для SIM-карт и один для карты памяти microSD. На нижнем торце можно найти порт USB-C, 3.5-мм аудиоразъем, микрофон и динамик.

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В целом смартфоном удобно пользоваться, он не скользкий, отпечатки пальцев на корпусе легко убираются. Но учитывайте, что девайс не самый тонкий (9,1 мм) и не самый легкий (195 граммов). В комплекте идет зарядное устройство, проводные наушники, кабель USB-C — USB-A и силиконовый чехол.

Дисплей

Дисплей в OPPO A9 2020 имеет диагональ 6,5 дюйма. При этом разрешение экрана составляет 1600х720 точек. Соотношение сторон — 20:9. Типичная яркость — 480 нит.

Картинка на таком экране порой выглядит немного зернисто, все-таки хотелось бы Full HD разрешения на шести с половиной дюймах. Сама матрица установлена неплохого качества, но все же глядя на экран сразу понимаешь, что это представитель не самого дорогого сегмента. Тем не менее, у такого компромисса есть и свои положительные стороны, которые касаются скорости работы и автономности.

Производительность

В частности, HD+ разрешение дисплея отлично подходит для чипсета Qualcomm Snapdragon 665, работающего в паре с видеоускорителем Adreno 610. Производительность смартфона приятно порадовала, никаких лагов, фризов, вылетов. Такое железо позволяет играть в любые тяжелые игры на средних настройках. В бенчмарках смартфон показал вполне типичные результаты.

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Работает OPPO A9 2020 под управлением Android 9 Pie. Поверх системы установлена оболочка ColorOS 6. Она немного специфична (как и многие оболочки китайских производителей), но в то же время предлагает хорошую функциональность. Ну и самое главное — обеспечивает быструю и стабильную работу.

Смартфон оборудован модулями Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS. Поддерживается бесконтактная оплата через NFC.

Биометрическая аутентификация

На тыльной панели OPPO A9 2020 расположен обычный сканер отпечатков пальцев. Я считаю такое решение правильным, ведь подэкранные датчики пока не всегда идеально работают даже в флагманских смартфонах, что уже говорить о среднем сегменте. Срабатывает сканер быстро, претензий к нему нет. Также можно настроить разблокировку по лицу пользователя через фронтальную камеру.

Камеры OPPO A9 2020

Ни у кого уже не вызывает удивление наличие трех-четырех камер даже в недорогих смартфонах. Впрочем, чтобы узнать количество действительно полезных модулей в них, общее количество камер можно смело делить на два. Это правило применимо и к OPPO A9 2020 — смартфон оснащен основным 48-мегапиксельным модулем (f/1.8), 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем (f/2.25) и двумя 2-мегапиксельными сенсорами (обеспечивают «художественные портретные эффекты»). От отсутствия последних двух смартфон бы не проиграл, но тренды и маркетинг оказались сильнее. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей.

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Основной 48-мегапиксельный модуль по умолчанию снимает в режиме 12 мегапикселей, объединяя четыре пикселя в один. Фотографии получаются детализированные, с хорошей цветопередачей. Причем это касается как условий с хорошей, так и с недостаточной освещенностью. Ночью советую выбирать специальный «ночной режим». В таком случае смартфон на протяжении нескольких секунд делает несколько снимков и соединяет их в один. Конечно, это не Night Sight в смартфонах Pixel, но фото получаются получше, чем в обычном режиме. Сверхширокоугольный модуль, как и в других смартфонах среднего ценового сегмента, качеством не блещет. Заметны потери детализации и небольшие промахи в цветопередаче. Портретный режим неплохо замыливает задний фон, но как и у всех недорогих модулей, бывают промахи с отделением объекта съемки от бэкграунда.

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В целом же, камеру OPPO A9 2020 можно скорее похвалить, кроме того есть возможность поэкспериментировать с установкой Google Camera.

Аудио

Чего точно не ожидаешь увидеть и услышать в недорогом смартфоне, так это стереодинамиков. Но в OPPO A9 2020 они есть и это приятный бонус. Динамики играют громко и довольно чисто, еще один плюс для устройства.

Автономность OPPO A9 2020

Аккумулятор емкостью 5000 мАч вместе с энергоэффективным чипсетом и дисплеем с невысоким разрешением превращают OPPO A9 2020 не просто в долгожителя, а еще и в павербанк. У меня смартфон с легкостью выдерживал два дня без подзарядки, в бенчмарке PCMark он показал солидные 9 часов 56 минут. Ну и если надо подзарядить наушники или другой смартфон, можно воспользоваться функцией проводной реверсивной зарядки. Из минусов отмечу только слабое комплектное зарядное устройство, из-за чего время зарядки девайса достигает 2.5-3 часов.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, автономность, камера, звук
Минусы: разрешение дисплея, цена
Вывод: OPPO A9 2020 оказался довольно приятным смартфоном с отличной автономностью и хорошей камерой. Но в то же время OPPO позиционирует свои модели в ценовом сегменте, который выше, чем в среднем предлагают производители за похожий набор характеристик. К сожалению, OPPO A9 2020 не стал исключением. Впрочем, если вы ищете функциональный «долгоиграющий» смартфон, то стоит присмотреться к этой модели

Технические характеристики

Обзор смартфона OPPO A9 2020OPPO A9 2020 4/128GB Marine Green
6 125 − 6 999 грн
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ТипСмартфон
Предустановленная ОСAndroid 9.0
Оперативная память, ГБ4
Встроенная память, ГБ128
Слот расширения+
Тип SIM-картыNano-SIM
Количество SIM-карт2
ПроцессорQualcomm Snapdragon 665 + Adreno 610
Количество ядер8
Частота, ГГц4x2.0+4x1.8
Аккумулятор5000 мАч (несъемный)
Диагональ, дюймы6,5
Разрешение1600x720
Тип матрицыTFT
PPI269
Датчик регулировки яркости+
Особенности дисплеяCorning Gorilla Glass 3, 480nit
Основная камера, Мп48 (f/1,8) + 8 (f/2,25, ультраширокий) + 2 (f/2,4)+ 2 (f/2,4)
Видеосъемка3840x2160 (30 к/с)
Вспышка+
Фронтальная камера, Мп16
Особенности камерысочетая EIS (электронную стабилизацию изображения) с интеллектуальной технологией и внутренним гироскопом, A9 обеспечивает съемку без дрожания, даже если вы гуляете, бегаете или едете в транспорте
Стандарты связи4G: LTE 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
Wi-Fi802.11ac
Bluetooth5
GPS+
IrDA-
FM-радио+
Аудиоразъем+
NFC+
Интерфейсный разъемUSB Type-C
Высота, мм163.6
Ширина, мм76,5
Толщина, мм9,1
Вес, г195
Защита от пыли и влаги-
Тип корпусамоноблок (неразборный)
Материал корпусапластик и алюминий
Тип клавиатурыэкранный ввод
Ещесканер отпечатков пальцев, Dolby Atmos, два динамика
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